Dünya Gazetesi kamu ve özel kuruluşların yöneticilerini zirvede buluşturdu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan'ın katılımlarıyla gerçekleşen zirve kapsamındaki panellerde Türkiye’nin önde gelen kamu ve özel kuruluşların yöneticileri konuşmacı olarak yer aldı.

1-Oturum: Sürdürülebilir finansman yol haritası: Yenilenebilir enerji yatırımları 2 trilyon dolara yükseldi

Zirve kapsamında Moderatörlüğünü DÜNYA Gazetesi CEO’su Burcu Kösem’in yaptığı "Türkiye'nin sürdürülebilir finansman yol haritası" başlıklı oturumda konuşan Ziraat Bankası Proje Finansmanı ve Yapılandırma Grup Başkanı Berrin Mahmutoğlu, dünyada yenilenebilir enerjiye 2 trilyon dolar, fosil yakıtlara ise 1 trilyon dolar yatırım yapılacağını söyledi. Oturumda ayrıca; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığı Başkan Yardımcısı Orhan Solak, UN Global Compact Türkiye Genel Sekreteri Melda Çele ve EBRD Türkiye Başkan Vekili Şule Kılıç da konuştu.

2-Oturum: Tahvil, kredi, borsa ve fonlarda yeşil dalga: ‘’Yeşil tahviller gelişimini tam olarak tamamlayamadı’’

Modeatörlüğünü DÜNYA Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Özlem Ermiş Beyhan'ın YAPTIĞI "Ekonomiye geçişte, tahvil, kredi, borsa ve fonlarda yeşil dalga" başlıklı oturumda konuşan KPMG Türkiye Sermaye ve Borç Danışmanlığı Hizmetleri Şirket Ortağı Orhan Turan, ‘’Yeşil tahvillerin dünyada olduğu gibi Türkiye’de de gelişimini tam olarak tamamladığını söyleyemeyiz. Ama bu konuda net bir adanmışlık var” dedi. Oturumda, Londra Menkul Kıymetler Borsası Orta ve Güney Avrupa Başkanı Axel Kalinowski, ve GLOBALTÜRK Capital Kurucu ve Yönetici Ortağı Barış Öney de konuşma yaptı.

3- Oturum: Enerjide sürdürülebilir finansmana ulaşım: Güneş enerjisi lisanssız mevzuatla büyüdü

DÜNYA Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Jülide Yiğittürk Gürdamar’ın moderatörlüğünü yaptığı “Enerji sektörünün sürdürülebilir finansmana ulaşımı ve Türkiye’de durum” başlıklı oturumda konuşan GENSED Başkanı Tolga Murat Özdemir, güneş enerjisinin lisanssız mevzuatla büyüdüğünü belirte rek, “Bugün 15 bin megavatın 13 bin 500’ü lisanssız. Enerji üretim kooperatifi kurulsun ve bunlara lisansta, bağlantıda öncelik verilsin” dedi. Lydia Yatırım Holding CEO'su Hüseyin Kaya, Eksim Holding Başkan Vekili Osman Aroğlu, Smart Güneş Kurulu Başkanı Halil Demirdağ ve Maxxen Kurucu Ortağı Ayhan Şahin de oturumda yer aldı.

4- Oturum: Bankacılıkta sürdürülebilir finansman: “Çevreyi kirletenlere kredi iştahımız eksisi gibi değil”

DÜNYA Gazetesi Yayın Koordinatörü Ece Ceyhun'un moderatörlüğünde yapılan oturumda Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan, “İşçilerin sosyal güvenliğini sağlamayan, çevreyi kirleten işletmelere kredi iştahımız eskisi gibi değil. Yüksek puan alan işletmelerin daha kolay ve ucuz borçlanmaları mümkün” dedi. Türkiye Emlak Katılım Bankası Genel Müdürü Onur Gök, çevreci e-cüzdanı yakında devreye alacaklarını kaydetti. TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici ise “Kredi temininde çevre ve iklim muhakkak olmak zorunda” açıklaması yaptı.