Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Şirketlerin döviz cinsi vergi avantajı bitecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, DÜNYA Gazetesi'nin İklim Ekonomisi Sürdürülebilirlik Finansmanı Zirvesi'nin kapanış oturumunda katılımcılara hitap etti. Şimşek, iklim değişikliğinin küresel ekonomiyi tehdit ettiğini, Türkiye’nin de içinde olduğu 129 ülkenin kuraklık riskiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Küresel sıcakların 2050’ye kadar 3.2 derece artması durumunda, küresel gayrisafi yurtiçi hasılanın baz senaryoya göre yaklaşık 5’te 1 daha düşük olacağını ve açlık riskinin de 5’te 1 oranında yükseleceğin kaydeden Şimşek, “Bunlar çok ciddi rakamlar. Bu konuda bütün ülkelerin mevzuat düzenlemesine gitmesi, fosil yakıtlara sübvansiyonları kaldırması ve karbon ayak izinin vergilendirilmesi gerekiyor. Böylece farkındalık artmalı" diye konuştu.

Türkiye’ye gelindiğinde ise yeşil dönüşümün bir zaruret olduğunu belirten Bakan Şimşek, “Çünkü biz petrol, doğalgaz, kömür gibi fosil yakıtlara 2003- 2024’de yaklaşık 900 milyar dolar ödedik. Bu toplam cari açığın 1,5 katı büyüklüğünde. Yeşil dönüşümü önceliklendirip bir alan kazanabilirsek, Türkiye’nin makro finansal istikrarını güçlendirmiş oluruz. O nedenle bizim için tercih değil, bir zorunluluk, yeşil dönüşümü hızlandıracağız, oraya kaynak aktaracağız” diye konuştu.

"Mevduata faiz gelirine sınırlı vergiyi çalışıyoruz"

Konuşmasında Kur Korumalı Mevduattan (KKM) çıkışın önemli bir öncelikleri olduğunu anlatan Bakan Şimşek, sözlerine şöyle devam etti: “Piyasada sorun yaratmadan çıkacağız dedik. TL cinsi KKM’de son verdik. Döviz cinsinden de şimdiden haber vereyim ben. Temmuzda şirketlerin vergi avantajını yenilemeyeceğiz. Artı, mevduata sınırlı faiz gelirlerine sınırlı vergi koyduk, o hususu da çalışıyoruz. Dolayısıyla TL mevduat daha cazip hale gelecek diye düşünüyoruz” dedi

. Dezenflasyona geçiş sürecinin bittiğini söyleyen Şimşek, “Dezenflasyonun eşiğindeyiz. Sadece baz etkisiyle değil, enflasyonun kalıcı düştüğünü hep birlikte göreceğiz. En kötüsü geride kaldı. Aylık enflasyon bir patikaya doğru evriliyor, hazirandan itibaren düşecek. Keskin düşüşler de göreceğiz. Yeniden inşa edilen para politikamız çok güçlü. Bütçe açığı da aldığımız ve alacağımız tedbirlerle gelecek yıldan itibaren yüzde 3’lerin altına çekilmiş olacak. Biz kalıcı iyileşmenin peşindeyiz, geçici çözümlerin değil” dedi.