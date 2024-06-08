İklim Ekonomisi-Sürdürülebilirlik Finansmanı Zirvesi'ne yoğun ilgi

Dünya Gazetesi tarafından Türkiye’nin en geniş katılımlı iklim zirvesi düzenlendi. Zirveye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan’ın yanı sıra çok iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

ZİRVEDEN NOTLAR

Konuklar sabahın erken saatlerinden itibaren salonu doldurdu

DÜNYA Gazetesi öncülüğünde düzenlenen “İklim Ekonomisi Sürdürülebilirlik Finansmanı Zirvesi”ne katılmak için rezervasyon yaptıran konuklar, sabahın erken saatinde itibaren İstanbul Finans Merkezi’ne geldi. Konuklar zirvenin yapılacağı salonu doldurdu.

Cevdet Yılmaz ve Burak Dağlıoğlu’dan DÜNYA’ya teşekkür

500'ü aşkın kişinin izlediği zirveye katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ı, Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Umut Güner karşıladı. Cevdet Yılmaz ve Burak Dağlıoğlu DÜNYA Gazetesi’nin önemli bir konuya öncülük etmesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

50’den fazla basın kuruluşu DÜNYA’nın zirvesini takip etti

50'den fazla basın kuruluşunun takip ettiği zirvede Anadolu Ajansı ve Reuters gibi ajanslar haber servisi yaptı. TRT, Bloomberg HT, A Para TV ve Ekoturk TV zirveyi canlı olarak yayınlarken, yazılı basının temsilcileri de zirveden notlar aldı.

Katılımcılara verdikleri katkılardan dolayı plaket takdim edildi

İklim Ekonomisi Sürdürülebilirlik Finansmanı Zirvesi, CEO düzeyi başta olmak üzere 250 şirket ve bankanın yöneticilerini ağırladı. Zirve kapsamında düzenlenen panellerin ardından katılımcı şirket ve bankaların yöneticilerine, verdikleri katkıdan dolayı teşekkür plaketleri takdim edildi.