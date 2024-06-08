Yılmaz: İklim Yasası'nda son aşamaya gelmiş durumdayız

Hamide HANGÜL -Mehmet Hanifi GÜLEL

DÜNYA Gazetesi’nin 1’inci İklim Ekonomisi Sürdürülebilirlik Finansmanı Zirvesi; kamu, iş dünyası, finans ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan 500’den fazla kişinin katılımıyla Ziraat Bankası İstanbul Finans Merkezi Oditoryumunda gerçekleşti.

Zirvede yaptığı konuşmada DÜNYA Gazetesi’ni tebrik eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sürdürülebilir finansın, daha iyi bir gelecek inşa etmenin temel taşı olduğuna işaret etti. Türkiye Yüzyılında iklim dostu politikalarla geleceği güvence altına alırken, sürdürülebilirlik finansmanını güçlendirerek ekonomik büyümenin destekleneceğini belirten Yılmaz, “İklim yasası hazırlıklarında son aşamaya gelindi.

DÜNYA Gazetesi İmtiyaz Sahibi Umut Güner ve DÜNYA Gazetesi CEO’su Burcu Kösem’in ev sahipliğinde düzenlenen “İklim Ekonomisi Sürdürülebilirlik Finansmanı Zirvesi”ne Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu’nun yanı sıra, Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ve çok sayıda davetli katıldı FOTOĞRAF: EREN AKTAŞ

Kanunun 2024 yılı içerisinde TBMM’nin takdirine sunulmasını hedefliyoruz. Böylece yakın zamanda ülkemizde, AB Yeşil Mutabakatı ile uyumlu ulusal bir ‘Emisyon Ticaret Sistemi’ uygulanacak” dedi. Yeşil tahvil ihraçlarının 2023’te dünya çapında 1 trilyon doları aştığını, bunun da yüzde 42'lik bir artış anlamına geldiğini kaydeden Yılmaz, dünyada sürdürülebilir finans piyasasının büyüklüğünün ise 2030'da 30 trilyon dolarlara geleceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, DÜNYA Gazetesi İmtiyaz Sahibi Umut Güner, DÜNYA Gazetesi CEO’su Burcu Kösem ve Bulls Yatırım Holding Kurucu Ortağı Neslihan Mumcu’dan DÜNYA Gazetesi hakkında bilgi aldı.

Yeşil yatırımlara destek

Ekonomik büyümeyi çevresel sürdürülebilirlikle destekleyecek politikaların Orta Vadeli Program ve 12. Kalkınma Planı’nda yer aldığını açıklayan Yılmaz, bu konudaki yatırımlar için özel sektörün de önemini vurgulayarak kolektif çalışmaya ihtiyaç olduğunu, medyanın bu konuda yapacağı çalışmaları kıymetli bulduğunu belirtti. Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı: “DÜNYA Gazetesi ekonomide uzmanlaşmış ilk gazete. 44 yıl... Uzmanlığı olan bir medyanın ekonomi politikalarımızda da sürdürülebilirlik politikalarına da katkıları olacağına inanıyorum. Bu vesileyle DÜNYA Gazetesi’ni sürdürülebilir iklim finansmanı konusunda farkındalık oluşturmak adına düzenlediği bu etkinlik ve İklim Ekonomisi Eki için kutluyorum.”

Cevdet Yılmaz ve Burak Dağlıoğlu’dan DÜNYA’ya teşekkür

500'ü aşkın kişinin izlediği zirveye katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ı, Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Umut Güner karşıladı. Cevdet Yılmaz ve Burak Dağlıoğlu DÜNYA Gazetesi’nin önemli bir konuya öncülük etmesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.