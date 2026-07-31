1,2 milyon Tesla için direksiyon kontrolü soruşturması

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ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, yaklaşık 1,2 milyon Tesla aracı kapsayan ön inceleme başlattı. Soruşturma, ön süspansiyondaki alt yanal bağlantı kolunun yardımcı şasiden ayrılabileceğine ilişkin bildirimlere dayanıyor.

İnceleme kapsamına 2018-2020 model yılı Tesla Model 3 ile 2021-2023 model yılı Tesla Model Y araçlar alındı. Kurum, olası arızanın direksiyon kontrolünü etkileyebileceğini ve araçta dengesizliğe yol açabileceğini değerlendiriyor.

156 şikâyet dosyaya girdi

ABD’li düzenleyicinin Kusur Araştırma Ofisine söz konusu parçayla ilgili 156 şikâyet ulaştı. Bildirimlerde ön alt yanal bağlantı kolunun sürüş sırasında yerinden ayrıldığı ileri sürüldü.

Şikâyetlerin büyük bölümünde arızadan önce belirgin bir uyarı görülmediği belirtildi. Bazı araç sahipleri ise süspansiyon bölgesinden sıra dışı sesler duyduklarını bildirdi.

Bağlantı kolunun ayrılmasının ardından araçların önemli bölümünün hareket edemediği ve çekiciyle taşınmak zorunda kaldığı kaydedildi. Kurum, olayların hangi hızlarda yaşandığını ve kazaya yol açıp açmadığını ayrıntılı inceleyecek.

Teker hizası aniden bozulabilir

İncelemenin merkezindeki bağlantı kolu, ön tekerleğin konumunu koruyan süspansiyon parçaları arasında bulunuyor. Parça, iki bağlantı elemanıyla aracın yardımcı şasisine sabitleniyor.

Bağlantının gevşemesi veya tamamen ayrılması halinde tekerlek hizası değişebiliyor. Bu değişim aracın yön kararlılığını bozarak sürücünün direksiyon kontrolünü sürdürmesini zorlaştırabiliyor.

Düzenleyici kurum, mevcut şikâyetlerin aynı parçadaki tek bir üretim hatasından mı, bağlantı elemanlarından mı yoksa daha geniş bir tasarım sorunundan mı kaynaklandığını belirlemeye çalışacak.

Eski geri çağırmaların sınırı aşıldı

Tesla, benzer bağlantı sorunu nedeniyle 2021’de 2 bin 822 Model 3 ve Model Y aracı geri çağırmıştı. O dönemde bazı bağlantı elemanlarının üretim sırasında doğru sıkma değerine ulaşmamış olabileceği belirlenmişti.

Şirket, 2023 yılında da 422 adet 2018 ve 2019 model yılı Model 3 için ikinci bir geri çağırma kararı aldı. Servislerde bağlantı elemanlarının sıkılığı kontrol edilmiş, gerektiğinde parçaların yeniden sabitlenmesi veya değiştirilmesi planlanmıştı.

Yeni soruşturmadaki şikâyetler ise bu iki geri çağırmanın kapsadığı araçların ötesine uzanıyor. İlk değerlendirmeye göre son bildirimler, önceki geri çağırmalarda ele alınan üretim sorunuyla doğrudan bağlantılı görünmüyor.

Yaklaşık 1,2 milyon araçlık yeni inceleme ile iki eski geri çağırmanın kapsadığı toplam 3 bin 244 araç arasındaki büyük fark, olası sorunun kapsamına ilişkin soru işaretini büyütüyor.

Henüz geri çağırma kararı yok

Başlatılan süreç bir ön inceleme niteliği taşıyor. Bu nedenle soruşturma, araçlarda kesin olarak güvenlik kusuru bulunduğu veya 1,2 milyon otomobilin geri çağrılacağı anlamına gelmiyor.

Kurum ilk aşamada tüketici şikâyetlerini, Tesla’nın üretim ve servis kayıtlarını, parça değişimlerini ve olayların gerçekleşme koşullarını değerlendirecek. Bulgular yeterli görülürse soruşturma daha kapsamlı mühendislik analizine dönüştürülebilecek.

Tesla’dan incelemeye ilişkin ilk aşamada kamuya açık bir açıklama gelmedi. Şirketin düzenleyici kuruma parça tasarımı, üretim kayıtları, garanti talepleri ve servis işlemleri hakkında bilgi sunması bekleniyor.

Araç sahipleri ne yapmalı

Soruşturma kapsamındaki Model 3 ve Model Y araçlar için şu anda açıklanmış yeni bir onarım veya geri çağırma programı bulunmuyor. Araç sahipleri, şasi numarası üzerinden mevcut geri çağırma kayıtlarını Tesla’nın ve ABD’li düzenleyicinin sistemlerinden kontrol edebiliyor.

Ön süspansiyondan gelen olağan dışı ses, tekerlek yönünde değişiklik veya direksiyon tepkisinde bozulma fark edilmesi halinde aracın kullanılmaya devam edilmemesi ve teknik kontrol talep edilmesi gerekiyor.

Yeni bir geri çağırma kararı alınması halinde etkilenen üretim tarihleri, araç sayısı ve uygulanacak onarım işlemi ayrıca açıklanacak.

Sıradaki eşik kusurun kaynağı

Ön incelemede olası kusurun temel nedeni, araçların hangi bölümünü kapsadığı ve güvenlik riskinin ağırlığı araştırılacak. Düzenleyici kurum özellikle bağlantının herhangi bir ön uyarı vermeden ayrıldığı yönündeki şikâyetlere odaklanacak.

Dosyanın genişletilmesi halinde Tesla’dan daha ayrıntılı mühendislik kayıtları istenebilir. Güvenlik kusuru doğrulanırsa şirketin ücretsiz kontrol, parça değişimi veya daha geniş kapsamlı geri çağırma uygulaması gündeme gelebilir.