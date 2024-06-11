181 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik

Yılın beşinci ayında tüm ürün gruplarında en fazla ihraç ettik­leri ürünün kırmızı mercimek ol­duğunu belirten AHBİB Başkanı Veysel Memiş, Tunus, İran, Avus­turya, Fas, Güney Sudan, Koso­va ve Kazakistan pazarlarında 58 kata varan oranlarda rekor artış­lara imza attıklarını bildirdi.

“2 fuar ve 2 ticaret heyetine odaklandık”

AHBİB olarak geleneksel pa­zarlarda daha etkin olmak ve pa­zar çeşitliliğini artırmaya yöne­lik prestijli fuarlarda tanıtımlar yaptıklarını ve ticaret heyetleri düzenlediklerini kaydeden AH­BİB Başkanı Veysel Memiş, eylül ayındaki 2 fuar ve 2 ticaret heye­tine odaklandıklarını söyledi.

Veysel Memiş, “31Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında Çin’in Shenzen şehrinde Akdeniz İh­racatçı Birlikleri’nin organizas­yonu ile Çin Ticaret Heyeti’ne katılacağız. 3-6 Eylül tarihleri arasında TİM Hububat, Bak­liyat, Yağlı Tohumlar ve Ma­mulleri Sektör Kurulu ve bün­yesinde bulunan tüm İhracatçı Birlikleri’nin destekçisi oldu­ğu Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı- World­Food İstanbul’da dünyanın gı­da devleriyle buluşacağız. 17-20 Eylül tarihleri arasında World­food Moskova Fuarı’nda ürün­lerimizi vitrine taşıyacağız. 25- 28 Eylül tarihleri arasında ise AHBİB üyesi firmalara yönelik İtalya Sektörel Ticaret Heyeti gerçekleştireceğiz. Bu önemli organizasyonlarda yapacağımız tanıtımlarla ihracat performan­sımızı daha üst seviyelere taşı­yacağımıza inanıyorum” dedi.

“Türkiye geneli sektör ihracatına %17 destek”

Mayıs ayında 1 milyar 66 mil­yon dolarlık Türkiye geneli sek­tör ihracatına yüzde 17 ora­nında destek veren AHBİB’in performansını ülkelere göre değerlendiren Başkan Veysel Memiş, şunları söyledi: “Mayıs ayında 143 ülkeye ihracat yapan Birliğimiz, en yüksek değerleri Irak, İran ve Suriye pazarların­da elde etti. Irak’ta 40,3 milyon dolar, İran’da 19,2 milyon do­lar ve Suriye’de 7,4 milyon do­lar ihracata imza attık. Yılın be­şinci ayında ihracat hacminde en güçlü artışları yakaladığımız ülkeler arasında Tunus, İran, Avusturya, Fas, Güney Sudan, Kosova ve Kazakistan pazarları dikkat çekti."