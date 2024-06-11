181 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik
Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş, mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 oranında artış sağlayarak 181 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı.
Yılın beşinci ayında tüm ürün gruplarında en fazla ihraç ettikleri ürünün kırmızı mercimek olduğunu belirten AHBİB Başkanı Veysel Memiş, Tunus, İran, Avusturya, Fas, Güney Sudan, Kosova ve Kazakistan pazarlarında 58 kata varan oranlarda rekor artışlara imza attıklarını bildirdi.
“2 fuar ve 2 ticaret heyetine odaklandık”
AHBİB olarak geleneksel pazarlarda daha etkin olmak ve pazar çeşitliliğini artırmaya yönelik prestijli fuarlarda tanıtımlar yaptıklarını ve ticaret heyetleri düzenlediklerini kaydeden AHBİB Başkanı Veysel Memiş, eylül ayındaki 2 fuar ve 2 ticaret heyetine odaklandıklarını söyledi.
Veysel Memiş, “31Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında Çin’in Shenzen şehrinde Akdeniz İhracatçı Birlikleri’nin organizasyonu ile Çin Ticaret Heyeti’ne katılacağız. 3-6 Eylül tarihleri arasında TİM Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu ve bünyesinde bulunan tüm İhracatçı Birlikleri’nin destekçisi olduğu Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı- WorldFood İstanbul’da dünyanın gıda devleriyle buluşacağız. 17-20 Eylül tarihleri arasında Worldfood Moskova Fuarı’nda ürünlerimizi vitrine taşıyacağız. 25- 28 Eylül tarihleri arasında ise AHBİB üyesi firmalara yönelik İtalya Sektörel Ticaret Heyeti gerçekleştireceğiz. Bu önemli organizasyonlarda yapacağımız tanıtımlarla ihracat performansımızı daha üst seviyelere taşıyacağımıza inanıyorum” dedi.
“Türkiye geneli sektör ihracatına %17 destek”
Mayıs ayında 1 milyar 66 milyon dolarlık Türkiye geneli sektör ihracatına yüzde 17 oranında destek veren AHBİB’in performansını ülkelere göre değerlendiren Başkan Veysel Memiş, şunları söyledi: “Mayıs ayında 143 ülkeye ihracat yapan Birliğimiz, en yüksek değerleri Irak, İran ve Suriye pazarlarında elde etti. Irak’ta 40,3 milyon dolar, İran’da 19,2 milyon dolar ve Suriye’de 7,4 milyon dolar ihracata imza attık. Yılın beşinci ayında ihracat hacminde en güçlü artışları yakaladığımız ülkeler arasında Tunus, İran, Avusturya, Fas, Güney Sudan, Kosova ve Kazakistan pazarları dikkat çekti."