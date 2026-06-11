20 yaşındaki stajyer ile 80 yaşındaki çalışan aynı ekipte yer alacak

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Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (ESİAD) düzenlediği "İnsanlık 2.0: Yapay Zekâ ve Uzun Yaşam" başlıklı toplantıda, teknolojik dönüşümün iş dünyasına etkileri ele alındı.

Toplantıda konuşan Fütüristler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Yalım Uzun, yapay zekâdan dijital kimliğe, uzun yaşam ekonomisinden çalışma hayatındaki dönüşüme kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

70 yaşındaki birey, bugünün 50 yaşındaki insanına benzeyebilir

İnsan ömrünün uzamasının iş hayatında önemli değişiklikleri beraberinde getireceğini vurgulayan Uzun, 2070'li yıllara ilişkin dikkat çekici öngörüler paylaştı.

Uzun, gelecekte insanların daha uzun süre aktif çalışma hayatında kalacağını belirterek, 70 yaşındaki bir kişinin zihinsel ve fiziksel kapasite açısından bugünün 50 yaşındaki bireyine yakın özellikler taşımasının beklendiğini ifade etti.

Çalışma yaşamında kuşaklar arası farkın daha belirgin hale geleceğini dile getiren Uzun, şirketlerde farklı yaş gruplarının birlikte görev yapacağını söyledi.

Uzun'a göre 2070'lerde 100 yaşına ulaşan bireylerin önemli bir bölümü 80 yaşına kadar çalışmaya devam edecek. Bu durum, aynı ekip içerisinde 20 yaşındaki bir stajyer ile 80 yaşındaki kıdemli bir çalışanın birlikte görev almasını mümkün kılacak.

Değişime uyum sağlayamayan şirketler zorlanacak

Küresel rekabet ortamında şirketlerin değişim hızına uyum sağlamasının kritik önem taşıdığına dikkat çeken Uzun, McKinsey Global Institute'ün 2024 araştırmasına da değindi.

Araştırmaya göre Fortune 500 listesinde yer alan şirketlerin yaklaşık yüzde 40'ının önümüzdeki 10 yıl içerisinde faaliyetlerini sürdüremeyebileceği öngörülüyor.

Uzun, bunun temel nedeninin şirketlerin değişen koşullara ve teknolojik dönüşüme yeterince hızlı uyum sağlayamaması olduğunu belirtti.

Teknolojik dönüşüm şirketlerin geleceğini belirleyecek

ESİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Girişimcilik ile Dijital Dönüşüm Yuvarlak Masası Başkanı Yiğit Tatış da toplantıda yaptığı değerlendirmede, teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeyen ve dönüşüme ayak uyduramayan şirketlerin rekabet avantajını kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu ifade etti.