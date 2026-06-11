Honda ABD genelinde bir milyondan fazla aracı geri çağırıyor

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Japon otomotiv üreticisi Honda, lastik tamir kitindeki teknik bir arıza sebebiyle Amerika Birleşik Devletleri genelinde 1 milyon 49 bin 883 aracını geri çağırıyor.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, çarşamba günü yaptığı resmi açıklamada kararın gerekçesini kamuoyuyla paylaştı. Federal regülatör, araçlarda yer alan lastik sızdırmazlık tüpünde yüksek basınç birikmesi yaşandığını tespit etti. Oluşan bu basınç, tüp kapağının yerinden fırlayarak bir mermi gibi araç içindekilere zarar verme riskini barındırıyor.

Geri çağırma operasyonu, küresel ölçekte satışı yapılan belirli Honda Accord Hybrid, CR-V Fuel Cell EV ve CR-V Hybrid modellerini doğrudan kapsıyor. Honda yetkili bayileri, güvenlik riski taşıyan lastik tamir kiti nozullarını veya sızdırmazlık tüplerini müşterilerden herhangi bir ücret talep etmeden tamamen yenileriyle değiştirecek.

Otomotiv devi teknik arızanın finansal maliyetlerini üstleniyor

Küresel otomotiv pazarında rekabet eden şirket, hatalı parça değişimi için tüm lojistik ve işçilik giderlerini üstlendiğini açıkladı. Bayi ağları, geri çağırma kapsamına giren hibrit ve elektrikli araç sahiplerine yönelik ücretsiz parça yenileme işlemlerini hemen başlatıyor. Otomotiv mühendisleri, sızdırmazlık kimyasalının ambalaj yapısından kaynaklanan bu basınç hatasının sürüş güvenliğini doğrudan etkilediğini raporluyor.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ve üst düzey yöneticileri, ABD pazarındaki marka imajını korumak adına operasyonu hızlandırıyor. Teknik aksaklık, markanın son dönemde elektrikli ve hibrit segmentindeki büyüme hamlelerinin tam ortasında mali bir yük oluşturuyor. Analistler, bu büyüklükte bir geri çağırma operasyonunun şirketin operasyonel karlarını ve tedarik zinciri bütçelerini kısa vadede baskılayabileceğini tahmin ediyor.