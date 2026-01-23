Google Haberler

“2025’in zorluklarını 2026’ya taşımayacağız”

ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, 2025’te yaşanan ekonomik sıkıntıların geride bırakılması gerektiğini vurgulayarak, 2026’nın üretim odaklı adımlarla şekilleneceğini söyledi. Enflasyon, kur ve faiz gibi pek çok başlıkta net mesajlar veren Hacısüleyman, iş dünyası için öngörülebilirlik çağrısı yaptı.

Antalya Ticaret ve Sana­yi Odası (ATSO) ocak ayı meclis toplantısı dün ya­pıldı. Toplantıda konuşan ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, 2024 yılında yaşanan zorluk­ların 2025’te de devam ettiğini belirterek, bu nedenle iyi bir yıl geçirilemediğini söyledi. Hacı­süleyman, mevcut sıkıntıların 2026 yılına taşınmaması gerek­tiğini vurguladı.

Küresel geliş­meler, ticaret, turizm ve tarım başlıklarında da değerlendirme­lerde bulunan Hacısüleyman, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait iş yerlerinde uygulanan kira bedellerindeki dengesizliğe dik­kat çekti. Özellikle ara sokaklar­da faaliyet gösteren küçük esnaf için bu durumun hakkaniyet­li olmadığını ifade eden Hacısü­leyman, mevcut ekonomik ko­şullar dikkate alınarak daha adil bir kira politikası izlenmesi ge­rektiğini söyledi.

2025 yılına umutla başlandı­ğını ancak yılın ilk üç ayından sonra 2024’te yaşanan zorlukla­rın devam ettiğinin görüldüğünü belirten Hacısüleyman, 2025’in arzu edilen bir yıl olarak geri­de bırakılamadığını dile getir­di. Hacısüleyman, “2025’in zor­luklarını 2026’ya taşımak gibi bir niyetimiz yok.

Yeni fikirlerle, inovasyonla ve doğru kararlarla bu yılı şekillendirmemiz gereki­yor” dedi. Dünya gündeminin yo­ğun olduğuna dikkat çeken Hacı­süleyman, Venezuela, Grönland, İran, Gazze, Rusya-Ukrayna sa­vaşı ile ABD-Çin arasındaki ti­caret ve gümrük tarifelerinin hem 2025’i hem de 2026’yı etki­leyeceğini söyledi. Antalya’nın dünyaya açılan önemli bir kapı olduğunu vurgulayan Hacısüley­man, kentte 6 binin üzerinde ya­bancı sermayeli şirketin faaliyet gösterdiğini ve bunun büyük bir iş birliği potansiyeli sunduğunu ifade etti.

Enflasyon, faiz ve kur dengesi vurgusu

Enflasyonun en önemli mü­cadele alanlarından biri olduğu­nu söyleyen Hacısüleyman, 2025 enflasyonunun uzun yıllardan sonra ilk kez bu seviyelerde görül­düğünü ifade etti. TÜFE’nin yüz­de 30,89, ÜFE’nin ise yüzde 20,07 seviyelerinde olduğunu belirten Hacısüleyman, 2026 yılında Mer­kez Bankası hedeflerine ulaşıl­masını arzu ettiklerini söyledi.

Antalya’da sektörel denge ve pazar riski

Faiz oranlarının enflasyona bağlı olduğuna dikkat çeken Ha­cısüleyman, Antalya ekonomisi için kurun büyük önem taşıdığı­nı belirterek, 2026’da kur artışı­nın enflasyon seviyesinde sey­retmesi beklentisini dile getirdi. Hacısüleyman, kurdan değil üre­timden kazanmak istediklerini söyledi.

Antalya’nın Türkiye’nin 6’ncı büyük ekonomisi olduğunu be­lirten Hacısüleyman, Bursa ile aradaki farkın giderek kapandı­ğını ve 2027’de ilk 5’e girilebile­ceğini ifade etti. Tarımda Türki­ye ikincisi, hizmetlerde dördün­cü, sanayide ise 15’inci sırada olunduğunu belirten Hacısüley­man, sanayi ve inşaatta istenilen seviyede olunmadığını söyledi.

Turizm verilerine de değinen Hacısüleyman, 2025 yılında An­talya’ya gelen ziyaretçi sayısının 2024 ile neredeyse aynı seviyede kaldığını, artış sağlanamadığını ifade etti. Rusya ve Almanya’nın toplamda yüzde 46-47 payla ana pazarlar olduğunu belirten Ha­cısüleyman, bu durumun pazar çeşitliliği açısından risk oluştur­duğunu ve yeni pazarlara yönel­menin zorunlu olduğunu dile ge­tirdi.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL
