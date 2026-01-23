“2025’in zorluklarını 2026’ya taşımayacağız”

Antalya Ticaret ve Sana­yi Odası (ATSO) ocak ayı meclis toplantısı dün ya­pıldı. Toplantıda konuşan ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, 2024 yılında yaşanan zorluk­ların 2025’te de devam ettiğini belirterek, bu nedenle iyi bir yıl geçirilemediğini söyledi. Hacı­süleyman, mevcut sıkıntıların 2026 yılına taşınmaması gerek­tiğini vurguladı.

Küresel geliş­meler, ticaret, turizm ve tarım başlıklarında da değerlendirme­lerde bulunan Hacısüleyman, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait iş yerlerinde uygulanan kira bedellerindeki dengesizliğe dik­kat çekti. Özellikle ara sokaklar­da faaliyet gösteren küçük esnaf için bu durumun hakkaniyet­li olmadığını ifade eden Hacısü­leyman, mevcut ekonomik ko­şullar dikkate alınarak daha adil bir kira politikası izlenmesi ge­rektiğini söyledi.

2025 yılına umutla başlandı­ğını ancak yılın ilk üç ayından sonra 2024’te yaşanan zorlukla­rın devam ettiğinin görüldüğünü belirten Hacısüleyman, 2025’in arzu edilen bir yıl olarak geri­de bırakılamadığını dile getir­di. Hacısüleyman, “2025’in zor­luklarını 2026’ya taşımak gibi bir niyetimiz yok.

Yeni fikirlerle, inovasyonla ve doğru kararlarla bu yılı şekillendirmemiz gereki­yor” dedi. Dünya gündeminin yo­ğun olduğuna dikkat çeken Hacı­süleyman, Venezuela, Grönland, İran, Gazze, Rusya-Ukrayna sa­vaşı ile ABD-Çin arasındaki ti­caret ve gümrük tarifelerinin hem 2025’i hem de 2026’yı etki­leyeceğini söyledi. Antalya’nın dünyaya açılan önemli bir kapı olduğunu vurgulayan Hacısüley­man, kentte 6 binin üzerinde ya­bancı sermayeli şirketin faaliyet gösterdiğini ve bunun büyük bir iş birliği potansiyeli sunduğunu ifade etti.

Enflasyon, faiz ve kur dengesi vurgusu

Enflasyonun en önemli mü­cadele alanlarından biri olduğu­nu söyleyen Hacısüleyman, 2025 enflasyonunun uzun yıllardan sonra ilk kez bu seviyelerde görül­düğünü ifade etti. TÜFE’nin yüz­de 30,89, ÜFE’nin ise yüzde 20,07 seviyelerinde olduğunu belirten Hacısüleyman, 2026 yılında Mer­kez Bankası hedeflerine ulaşıl­masını arzu ettiklerini söyledi.

Antalya’da sektörel denge ve pazar riski

Faiz oranlarının enflasyona bağlı olduğuna dikkat çeken Ha­cısüleyman, Antalya ekonomisi için kurun büyük önem taşıdığı­nı belirterek, 2026’da kur artışı­nın enflasyon seviyesinde sey­retmesi beklentisini dile getirdi. Hacısüleyman, kurdan değil üre­timden kazanmak istediklerini söyledi.

Antalya’nın Türkiye’nin 6’ncı büyük ekonomisi olduğunu be­lirten Hacısüleyman, Bursa ile aradaki farkın giderek kapandı­ğını ve 2027’de ilk 5’e girilebile­ceğini ifade etti. Tarımda Türki­ye ikincisi, hizmetlerde dördün­cü, sanayide ise 15’inci sırada olunduğunu belirten Hacısüley­man, sanayi ve inşaatta istenilen seviyede olunmadığını söyledi.

Turizm verilerine de değinen Hacısüleyman, 2025 yılında An­talya’ya gelen ziyaretçi sayısının 2024 ile neredeyse aynı seviyede kaldığını, artış sağlanamadığını ifade etti. Rusya ve Almanya’nın toplamda yüzde 46-47 payla ana pazarlar olduğunu belirten Ha­cısüleyman, bu durumun pazar çeşitliliği açısından risk oluştur­duğunu ve yeni pazarlara yönel­menin zorunlu olduğunu dile ge­tirdi.