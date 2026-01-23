“2025’in zorluklarını 2026’ya taşımayacağız”
ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, 2025’te yaşanan ekonomik sıkıntıların geride bırakılması gerektiğini vurgulayarak, 2026’nın üretim odaklı adımlarla şekilleneceğini söyledi. Enflasyon, kur ve faiz gibi pek çok başlıkta net mesajlar veren Hacısüleyman, iş dünyası için öngörülebilirlik çağrısı yaptı.
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ocak ayı meclis toplantısı dün yapıldı. Toplantıda konuşan ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, 2024 yılında yaşanan zorlukların 2025’te de devam ettiğini belirterek, bu nedenle iyi bir yıl geçirilemediğini söyledi. Hacısüleyman, mevcut sıkıntıların 2026 yılına taşınmaması gerektiğini vurguladı.
Küresel gelişmeler, ticaret, turizm ve tarım başlıklarında da değerlendirmelerde bulunan Hacısüleyman, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait iş yerlerinde uygulanan kira bedellerindeki dengesizliğe dikkat çekti. Özellikle ara sokaklarda faaliyet gösteren küçük esnaf için bu durumun hakkaniyetli olmadığını ifade eden Hacısüleyman, mevcut ekonomik koşullar dikkate alınarak daha adil bir kira politikası izlenmesi gerektiğini söyledi.
2025 yılına umutla başlandığını ancak yılın ilk üç ayından sonra 2024’te yaşanan zorlukların devam ettiğinin görüldüğünü belirten Hacısüleyman, 2025’in arzu edilen bir yıl olarak geride bırakılamadığını dile getirdi. Hacısüleyman, “2025’in zorluklarını 2026’ya taşımak gibi bir niyetimiz yok.
Yeni fikirlerle, inovasyonla ve doğru kararlarla bu yılı şekillendirmemiz gerekiyor” dedi. Dünya gündeminin yoğun olduğuna dikkat çeken Hacısüleyman, Venezuela, Grönland, İran, Gazze, Rusya-Ukrayna savaşı ile ABD-Çin arasındaki ticaret ve gümrük tarifelerinin hem 2025’i hem de 2026’yı etkileyeceğini söyledi. Antalya’nın dünyaya açılan önemli bir kapı olduğunu vurgulayan Hacısüleyman, kentte 6 binin üzerinde yabancı sermayeli şirketin faaliyet gösterdiğini ve bunun büyük bir iş birliği potansiyeli sunduğunu ifade etti.
Enflasyon, faiz ve kur dengesi vurgusu
Enflasyonun en önemli mücadele alanlarından biri olduğunu söyleyen Hacısüleyman, 2025 enflasyonunun uzun yıllardan sonra ilk kez bu seviyelerde görüldüğünü ifade etti. TÜFE’nin yüzde 30,89, ÜFE’nin ise yüzde 20,07 seviyelerinde olduğunu belirten Hacısüleyman, 2026 yılında Merkez Bankası hedeflerine ulaşılmasını arzu ettiklerini söyledi.
Antalya’da sektörel denge ve pazar riski
Faiz oranlarının enflasyona bağlı olduğuna dikkat çeken Hacısüleyman, Antalya ekonomisi için kurun büyük önem taşıdığını belirterek, 2026’da kur artışının enflasyon seviyesinde seyretmesi beklentisini dile getirdi. Hacısüleyman, kurdan değil üretimden kazanmak istediklerini söyledi.
Antalya’nın Türkiye’nin 6’ncı büyük ekonomisi olduğunu belirten Hacısüleyman, Bursa ile aradaki farkın giderek kapandığını ve 2027’de ilk 5’e girilebileceğini ifade etti. Tarımda Türkiye ikincisi, hizmetlerde dördüncü, sanayide ise 15’inci sırada olunduğunu belirten Hacısüleyman, sanayi ve inşaatta istenilen seviyede olunmadığını söyledi.
Turizm verilerine de değinen Hacısüleyman, 2025 yılında Antalya’ya gelen ziyaretçi sayısının 2024 ile neredeyse aynı seviyede kaldığını, artış sağlanamadığını ifade etti. Rusya ve Almanya’nın toplamda yüzde 46-47 payla ana pazarlar olduğunu belirten Hacısüleyman, bu durumun pazar çeşitliliği açısından risk oluşturduğunu ve yeni pazarlara yönelmenin zorunlu olduğunu dile getirdi.