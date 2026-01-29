500 milyar dolarlık iş için İstanbul'a geliyorlar

Recep ERÇİN

Türkiye kamu ve özel sek­tör iş birliği (KÖİ) ile ya­pılan milyarlarca dolarlık projelerle geçen dönemde dünya­nın dikkatini çekti. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünye­sinde bu kapsamda komite kurul­du. Hem bu komitenin başkan­lığını yapan hem de Kamu Özel Sektör İş Birliği (PPP) Araştırma Merkezi Başkanı olan Dr. Eyüp Vural Aydın, 2-6 Şubat tarihlerin­de KÖİ alanında düzenlenecek et­kinlikte 500 milyar doları bulan projelerin konuşulacağını açıkla­dı.

DEİK ve İstanbul PPPCoE, Ti­caret Bakanlığı iş birliğiyle 10’un­cu kez düzenlenecek İstanbul KÖİ Haftası'nın (PPP We­ek), Cumhurbaşkanlığı Ya­tırım ve Finans Ofisi'nin desteği yanı sıra, başta Dün­ya Bankası olmak üzere, bir­çok uluslararası kuruluşa ev sahipliği yapaca­ğı anlatan Aydın, "61 ülkenin tem­silcileriyle, Ka­mu Özel Sektör İş Birliği (PPP) modelinin gelecek 10 yılını İstan­bul’da kurgulayacağız” dedi. Ay­dın, "Orta Asya'da 50 milyar do­lar, Balkanlar'da 100 milyar dolar, Kuzey Afrika'da 100 milyar dolar­lık altyapı projeleri olacak. Suudi Arabistan'daki projeler 250 mil­yar dolar büyüklükte. Bu ülkelerin KÖİ temsilcileri İstanbul'da ola­caklar" bilgilerini paylaştı.

Denizden su arıtmayı KÖİ ile yapacağız

Önümüzdeki dönemde 250 mil­yar dolarlık özelleştirme yapma­ya hazırlanan Suudi Arabistan'ın Özelleştirme İdaresi Başkanı Mo­hannad Bosadan’ın Türkiye'deki bu zirvede açılış konuşması ya­pacağını belirten Aydın, "Geçen dönemde gündeme gelen vizyon projelerden söz etmiyorum. Bu 250 milyar dolarlık projeler havalimanı, stadyum, oto­yol, hızlı tren, su altyapısına yönelik. İklim değişikliği ve büyüyen şehirler temiz su ihtiyacını artırdı. Bu yüzden önümüzdeki dönemde bizim ülkemiz için de denizden su arıt­ma projeleri ön pla­na çıkacak. Bu pro­jelerde KÖİ modeli kullanılacak. Türkiye'den IC Holding, Azerbay­can'da bu yönde bir proje aldı ve deneyim kazandı" diye konuştu.

Çinliler güvenli lojistik için finansman sağlıyor

KÖİ projelerine yönelik soru­larımızı yanıtlayan Aydın, dünya­da alanında tek olan İstanbul KÖİ Haftası'nın sektörün Davos'u ol­ma yolunda ilerlediğini ifade etti. 500 milyar doları bulan projeleri temsilen kamu görevlileri, EBRD, IFC, İslam Kankınma Bankası, kalkınma bankaları ve ICBC'nin de etkinlikte katılımcı olduğunu kaydeden Aydın, bu yıl ilk kez ABD Ticaret Bakanlığı'na bağlı Ticari Hukuk Geliştirme Programı (CL­DP) yetkililerinin de İstanbul'da olacağını anlattı. CLDP'nin Mo­ğolistan ve Tunus'u etkinliğe ge­tirdiğine dikkat çeken Aydın, önü­müzdeki dönemde Orta Asya'nın projeler bakımından ön planda olacağına işaret etti. Türkiye'ye yakın zamanda önemli tutarda Çin finansmanı geldiğini hatırla­tan Aydın, "Çinliler burayı güvenli bir lojistik hattı gördükleri için fi­nansman sağlıyorlar. Önümüzde­ki dönemde daha da artacağını ön­görüyoruz" dedi.