500 milyar dolarlık iş için İstanbul'a geliyorlar
DEİK ve İstanbul PPPCoE, Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenecek İstanbul KÖİ Haftası, 500 milyar dolarlık projelere ev sahipliği yapacak. KÖİ Araştırma Merkezi Başkanı Dr. Eyüp Vural Aydın, önümüzdeki dönemde denizden su arıtma projelerinin ön plana çıkacağını söyledi.
Recep ERÇİN
Türkiye kamu ve özel sektör iş birliği (KÖİ) ile yapılan milyarlarca dolarlık projelerle geçen dönemde dünyanın dikkatini çekti. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesinde bu kapsamda komite kuruldu. Hem bu komitenin başkanlığını yapan hem de Kamu Özel Sektör İş Birliği (PPP) Araştırma Merkezi Başkanı olan Dr. Eyüp Vural Aydın, 2-6 Şubat tarihlerinde KÖİ alanında düzenlenecek etkinlikte 500 milyar doları bulan projelerin konuşulacağını açıkladı.
DEİK ve İstanbul PPPCoE, Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle 10’uncu kez düzenlenecek İstanbul KÖİ Haftası'nın (PPP Week), Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi'nin desteği yanı sıra, başta Dünya Bankası olmak üzere, birçok uluslararası kuruluşa ev sahipliği yapacağı anlatan Aydın, "61 ülkenin temsilcileriyle, Kamu Özel Sektör İş Birliği (PPP) modelinin gelecek 10 yılını İstanbul’da kurgulayacağız” dedi. Aydın, "Orta Asya'da 50 milyar dolar, Balkanlar'da 100 milyar dolar, Kuzey Afrika'da 100 milyar dolarlık altyapı projeleri olacak. Suudi Arabistan'daki projeler 250 milyar dolar büyüklükte. Bu ülkelerin KÖİ temsilcileri İstanbul'da olacaklar" bilgilerini paylaştı.
Denizden su arıtmayı KÖİ ile yapacağız
Önümüzdeki dönemde 250 milyar dolarlık özelleştirme yapmaya hazırlanan Suudi Arabistan'ın Özelleştirme İdaresi Başkanı Mohannad Bosadan’ın Türkiye'deki bu zirvede açılış konuşması yapacağını belirten Aydın, "Geçen dönemde gündeme gelen vizyon projelerden söz etmiyorum. Bu 250 milyar dolarlık projeler havalimanı, stadyum, otoyol, hızlı tren, su altyapısına yönelik. İklim değişikliği ve büyüyen şehirler temiz su ihtiyacını artırdı. Bu yüzden önümüzdeki dönemde bizim ülkemiz için de denizden su arıtma projeleri ön plana çıkacak. Bu projelerde KÖİ modeli kullanılacak. Türkiye'den IC Holding, Azerbaycan'da bu yönde bir proje aldı ve deneyim kazandı" diye konuştu.
Çinliler güvenli lojistik için finansman sağlıyor
KÖİ projelerine yönelik sorularımızı yanıtlayan Aydın, dünyada alanında tek olan İstanbul KÖİ Haftası'nın sektörün Davos'u olma yolunda ilerlediğini ifade etti. 500 milyar doları bulan projeleri temsilen kamu görevlileri, EBRD, IFC, İslam Kankınma Bankası, kalkınma bankaları ve ICBC'nin de etkinlikte katılımcı olduğunu kaydeden Aydın, bu yıl ilk kez ABD Ticaret Bakanlığı'na bağlı Ticari Hukuk Geliştirme Programı (CLDP) yetkililerinin de İstanbul'da olacağını anlattı. CLDP'nin Moğolistan ve Tunus'u etkinliğe getirdiğine dikkat çeken Aydın, önümüzdeki dönemde Orta Asya'nın projeler bakımından ön planda olacağına işaret etti. Türkiye'ye yakın zamanda önemli tutarda Çin finansmanı geldiğini hatırlatan Aydın, "Çinliler burayı güvenli bir lojistik hattı gördükleri için finansman sağlıyorlar. Önümüzdeki dönemde daha da artacağını öngörüyoruz" dedi.