AHBİB ihracatını alternatif pazarlarla büyüttü

AHBİB Başkanı Veysel Memiş, geleneksel pazarlardaki daralmayı alternatif pazarlardaki artışlarla dengelediklerini belirterek, pazar çeşitliliğinin önemine dikkat çekti.

Bakliyat ihracatı 323 milyon doları aştı

AHBİB’in dokuz aylık ihracatında en yüksek payı bakliyat, pastacılık ürünleri ve bitkisel yağlar aldı. Birliğin toplam ihracatının yüzde 25’ini oluşturan bakliyat ihracatı, yüzde 16 artışla 323,2 milyon dolara yükseldi. Miktar bazındaki artış ise yüzde 31 oldu. Kırmızı mercimek ihracatı yüzde 23 artışla 226,3 milyon dolara ulaşırken, ürünün birliğin toplam ihracatındaki payı yüzde 17 olarak gerçekleşti.

Pastacılık ürünleri ihracatı 272,1 milyon dolar olurken, bitkisel yağlar yüzde 16 artışla 200 milyon dolara çıktı. Bitkisel yağ grubunda ayçiçeği tohumu yağı ihracatı yüzde 19 artışla 90,8 milyon dolara, soya yağı ve fraksiyonları ihracatı yüzde 15 artışla 80,1 milyon dolara ulaştı.

AHBİB Başkanı Veysel Memiş, Türkiye’nin tarımsal üretim gücü, geniş ürün yelpazesi ve işleme kapasitesinin ihracatta avantaj sağladığını belirterek, bu kapasitenin yeni pazarlara ve katma değerli ürünlere yönlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Uganda, Umman ve Meksika’da yüksek artış

AHBİB’in en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında 140,9 milyon dolarla Irak ilk sırada yer aldı. Irak’ı 105,4 milyon dolarla Suriye ve 73,1 milyon dolarla İran izledi. Memiş, Irak ve Suriye’ye ihracattaki gerilemenin alternatif pazarlara açılmanın önemini ortaya koyduğunu belirtti.

Dokuz aylık dönemde en yüksek ihracat artışları Uganda, Umman ve Meksika’da kaydedildi. Uganda’ya ihracat yüzde 2 bin 350 artışla 4,8 milyon dolara, Umman’a yüzde 1.908 artışla 14,3 milyon dolara, Meksika’ya ise yüzde 1.149 artışla 5,9 milyon dolara yükseldi.

Afrika pazarında Somali’ye ihracat yüzde 293 artışla 12,1 milyon dolara, Cibuti’ye yüzde 91 artışla 43,2 milyon dolara, Libya’ya yüzde 132 artışla 37,7 milyon dolara çıktı. Avrupa ve Asya’da da İspanya’ya ihracat yüzde 63 artışla 17,7 milyon dolara, Polonya’ya yüzde 27 artışla 14,5 milyon dolara, Malezya’ya yüzde 33 artışla 12,9 milyon dolara ve Tayland’a yüzde 37 artışla 7,2 milyon dolara ulaştı.