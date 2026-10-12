Oda seçimlerinde Anadolu’da yeni dönem: Mersin, Adana ve İzmir’de bayrak değişimi

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Manisa Ticaret ve Sanayi Odası’nda (TSO) Mehmet Yılmaz üçüncü kez başkanlık görevini üstlenirken Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nda Serdar Yıldızgörer, Adana Ticaret Odası’nda (ATO) ise Mehmet Şahbaz yeni başkan oldu. Amasya TSO’da Nureddin Güçyetmez, Safranbolu TSO’da Erol Altuntepe yönetim kurulu başkanlığına seçildi.

Gaziantep’te mevcut başkanlar devam ediyor

Gaziantep Ticaret Odası’nda 10 Ekim’de tamamlanan seçimlerde Tuncay Yıldırım yeniden Yönetim Kurulu Başkanı seçilirken, Meclis Başkanlığına Ali Bayram Sarıca getirildi. Yıldırım, yeni dönemde üyelerin sorunlarına çözüm üretmeye, işletmelerin işlerini kolaylaştırmaya ve rekabet gücünü artırmaya odaklanacaklarını belirtti. “Üyeye hizmet, Gaziantep’e hizmettir” diyen Yıldırım, seçimlerin ardından ortak akıl ve iş birliğiyle çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Gaziantep Ticaret Borsası’nda ise Mehmet Akıncı Yönetim Kurulu Başkanlığına, Ahmet Tiryakioğlu Meclis Başkanlığına yeniden seçildi. Akıncı, yeni dönemde Hububat Emtia Merkezi ve Zeytinyağı Lisanslı Deposu projelerini hizmete kazandırmayı planladıklarını açıkladı. Antep Fıstığı Lisanslı Deposu, Pilot Ölçekli Antep Fıstığı İşleme Tesisi ve Gaziantep Et Borsası yatırımlarını hatırlatan Akıncı, üretimden ticarete uzanan süreçte verimlilik ve katma değeri artıracak projelere öncelik vereceklerini ifade etti.

Konya’da oy birliğiyle devam

Konya Ticaret Odası’nda Selçuk Öztürk, yeni meclis üyelerinin katıldığı seçimde oy birliğiyle yeniden Yönetim Kurulu Başkanı seçildi. Öztürk, Konya’nın ekonomik gücünü büyütmek ve şehrin ülke ekonomisindeki payını artırmak için çalışmayı sürdüreceklerini söyledi.

Manisa’da üçüncü dönem

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası’nda Mehmet Yılmaz, 2026-2030 döneminde üçüncü kez başkanlık görevine seçildi. Seçimde Yılmaz’ın sarı listesi 54, Gencay Esendağ’ın beyaz listesi 6 oy aldı. Üç oyun geçersiz sayıldığı seçimde 64 meclis üyesinden 63’ü oy kullandı. Yılmaz, üyelerin desteğinin sorumluluklarını artırdığını belirterek aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Adana’da Şahbaz, Amasya’da Güçyetmez

Adana Ticaret Odası’nda başkanlık yarışını Mehmet Şahbaz kazandı. Şahbaz 75 oy alırken rakibi Cengiz Yılmaz 53 oyda kaldı. Meclis Başkanlığına ise 65 oy alan Fatih İspir seçildi. Önceki başkan Yücel Bayram, seçim öncesinde adaylıktan ve oda üyeliğinden istifa etmişti.

Amasya Ticaret ve Sanayi Odası’nda Nureddin Güçyetmez 19 oyla başkanlığa seçilirken, önceki başkan Murat Kırlangıç 14 oy aldı.

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası’nda ise tek listeyle yapılan seçimlerde Erol Altuntepe Yönetim Kurulu Başkanlığına, Cengiz Ünal Meclis Başkanlığına yeniden seçildi.

İTB’nin yeni kaptanı Tuncer oldu

İzmir Ticaret Borsası’nda 2026-2030 döneminin Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gökhan Tuncer oldu. Başkanlık seçiminde Tuncer 36 oy alırken, diğer aday Barış Kocagöz 16 oyda kaldı; bir oy geçersiz sayıldı. Meclis Başkanlığına ise Bülent Uçak seçildi. Tuncer’in başkan seçilmesiyle, 17 yıldır görev yapan Işınsu Kestelli dönemi sona erdi.

MTSO’da başkan değişti

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nda (MTSO) 2026-2030 döneminin Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Yıldızgörer oldu. Başkanlık yarışında Yıldızgörer’in mavi listesi 64 oy alırken, mevcut Başkan Hakan Sefa Çakır’ın turuncu listesiyle yarıştı. Oda binasında yapılan seçimlerde 118 meclis üyesi oy kullandı. Seçimlerin ardından Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cem Bucuge, görevi Yıldızgörer’e devretti.

MTSO Meclis Başkanlığı seçiminde ise Hamit İzol 61 oy alarak yeniden seçildi. Adnan Gündoğdu 30, Sabahattin Kılıççıoğlu 24 oy aldı.