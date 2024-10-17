AHKİB Başkanı Tekin: Fazla mal satıp, az gelir elde ediyoruz

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıla­rı Birliği (AHKİB) Yöne­tim Kurulu Başkanı Gürkan Te­kin, eylül ayında bölgeden 37,7 milyon dolarlık ihracat gerçekleş­tirildiğini açıkladı. Yılın 9’uncu ayında geçen yılın aynı dönemine göre ihracat performansında yüz­de 23 oranında artış sağladıkları­nı belirten AHKİB Başkanı Gür­kan Tekin, eylül ayında en yüksek değerlere Hollanda, İspanya ve Almanya pazarlarında ulaşırken ihracat hacminde en güçlü ivme­lenmeyi Kazakistan ve Irak pazar­larında yakaladıklarını bildirdi.

Türkiye geneli sektör ihracatında kan kaybının devam ettiğini di­le getiren Gürkan Tekin, “Eylül ayında geçen yılın aynı dönemi­ne göre yüzde 5 azalış var. Yılın 9 ayında ise yüzde 9 eksideyiz. Böl­ge ihracatımızda ise eylül ayın­da yüzde 23, son 9 aylık süreçte yüzde 4 artıdayız. AHKİB olarak eylül ayında ihraç ettiğimiz ürün­lerde kilogram bazında artış yüz­de 52 civarında gerçekleşti. Ne yazık ki mevcut tabloda daha faz­la mal satıyor daha az gelir elde ediyoruz.” dedi.

“Ek teminatlı kredi taleplerimiz dahi karşılanmıyor”

Türkiye İhracatçılar Mecli­si bünyesinde sürdürülebilirlik üzerine ciddi çalışmalar yapıldı­ğını ancak hazır giyim ve konfek­siyon firmalarının bu sürecin bir parçası olmakta zorlandığını vur­gulayan Başkan Gürkan Tekin, şunları söyledi: “Firmalarımızın otomasyon yatırımlarını hızla ha­yata geçirmesi gerekiyor. Fakat bunu başarabilmek için yalnızca iç kaynaklarımız yeterli değil, dev­let desteği olmadan bu dönüşü­mü sağlamak imkânsız. Tasarım konusu da çok önemli. Geniş bir yelpazede yer alan ürünlerimizin tasarım aşamasında güçlenmesi, rekabet avantajımızı artıracaktır. Fakat bu alanda da yeterli deste­ği alamıyoruz.

Sadece teknoloji değil, estetik ve yenilikçilik de bi­zim rekabet gücümüzü belirleyen unsurlar. Bugün birçok firmamız bankalardan kredi almakta zorla­nıyor. Ek teminatlı kredi talepleri­miz dahi karşılanmıyor. Kredi Ga­ranti Fonu (KGF) kaynakları baş­ta olmak üzere, sektörümüzün acil olarak desteklenmesi gerekiyor. Firmalarımızın ayakta kalabilme­si için bu destek şart. Çünkü mev­cut şartlarda yeni yatırım yapma imkânı bulamayan firmalarımız, gün geçtikçe zayıflıyor. Bu gidişat devam ederse, 2025 yılını görme­den birçok firmamız maalesef ya­rış dışı kalabilir.”

“En kritik önceliklerimiz tasarım ve finansmana erişim”

Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün geleceği için en kritik önceliklerin sürdürülebilir katma değerli üretim, tasarım, otomas­yon yatırımları ve finansmana eri­şim olduğunu vurgulayan AHKİB Başkanı Gürkan Tekin, bu alan­larda devlet desteğine her zaman­kinden fazla ihtiyaç duydukları­nı söyledi.

Başkan Gürkan Tekin, “Sektörümüzün 4-5 yıllık bu dö­nüşüm sürecini finanse edebilme­si için uygun koşullarda orta vade­li krediler sağlanması ve girdi ma­liyetlerinin azaltılması en önemli önceliklerimiz arasında yer alı­yor. Verilecek destekler sayesin­de sektörümüzün düşük maliyet­li ve standart ürünler yerine daha yüksek katma değerli, inovatif ve kaliteli ürünlere yönelerek ihra­cat pazarlarındaki kazanımları­mızı koruması mümkün olabilir” diye konuştu.

“Eylül ayında en fazla kadın dış giyim, erkek dış giyim ve pamuklu ev tekstili ihraç ettik”

AHKİB’in eylül ayı ihracat performansını ürün grupları ve ülkelere göre değerlendiren Başkan Gürkan Tekin, şöyle devam etti: “Eylül ayında 5 bin 420 ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendirdik. Bu dönemde ihracatımızın yüzde 75’i bayan dış giyim, bay dış giyim ve pamuklu ev tekstili ürünlerde kümelendi. Bayan dış giyimde 17,9 milyon dolar, bay dış giyimde 7,4 milyon dolar, pamuklu ev tekstilinde 3,2 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik.

Eylül ayı bölge ihracatımızı ülkelere göre incelediğimizde Hollanda, İspanya ve Almanya en fazla dış satım yaptığımız pazarlar oldu. Hollanda’ya 12,8 milyon dolar, İspanya’ya 4,7 milyon dolar ve Almanya’ya 3,5 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Söz konusu dönemde ihracat hacminde en güçlü artışları yakaladığımız ülkeler listesinde yüzde 7 bin 706 artış ve 945 bin dolar değer ile Kazakistan ile yüzde 213 artış ve 1,4 milyon dolar değer ile Irak pazarları dikkat çekti.”