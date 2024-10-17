AHKİB Başkanı Tekin: Fazla mal satıp, az gelir elde ediyoruz
Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında Türkiye genelinde ihracatta kan kaybı yaşandığına dikkat çeken AHKİB Başkanı Gürkan Tekin, kilogram bazında yaşanan artışın ihracata katkı yapmadığını vurguladı. Başkan Tekin, “Ne yazık ki mevcut tabloda daha fazla mal satıyor daha az gelir elde ediyoruz” dedi.
Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, eylül ayında bölgeden 37,7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini açıkladı. Yılın 9’uncu ayında geçen yılın aynı dönemine göre ihracat performansında yüzde 23 oranında artış sağladıklarını belirten AHKİB Başkanı Gürkan Tekin, eylül ayında en yüksek değerlere Hollanda, İspanya ve Almanya pazarlarında ulaşırken ihracat hacminde en güçlü ivmelenmeyi Kazakistan ve Irak pazarlarında yakaladıklarını bildirdi.
Türkiye geneli sektör ihracatında kan kaybının devam ettiğini dile getiren Gürkan Tekin, “Eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 azalış var. Yılın 9 ayında ise yüzde 9 eksideyiz. Bölge ihracatımızda ise eylül ayında yüzde 23, son 9 aylık süreçte yüzde 4 artıdayız. AHKİB olarak eylül ayında ihraç ettiğimiz ürünlerde kilogram bazında artış yüzde 52 civarında gerçekleşti. Ne yazık ki mevcut tabloda daha fazla mal satıyor daha az gelir elde ediyoruz.” dedi.
“Ek teminatlı kredi taleplerimiz dahi karşılanmıyor”
Türkiye İhracatçılar Meclisi bünyesinde sürdürülebilirlik üzerine ciddi çalışmalar yapıldığını ancak hazır giyim ve konfeksiyon firmalarının bu sürecin bir parçası olmakta zorlandığını vurgulayan Başkan Gürkan Tekin, şunları söyledi: “Firmalarımızın otomasyon yatırımlarını hızla hayata geçirmesi gerekiyor. Fakat bunu başarabilmek için yalnızca iç kaynaklarımız yeterli değil, devlet desteği olmadan bu dönüşümü sağlamak imkânsız. Tasarım konusu da çok önemli. Geniş bir yelpazede yer alan ürünlerimizin tasarım aşamasında güçlenmesi, rekabet avantajımızı artıracaktır. Fakat bu alanda da yeterli desteği alamıyoruz.
Sadece teknoloji değil, estetik ve yenilikçilik de bizim rekabet gücümüzü belirleyen unsurlar. Bugün birçok firmamız bankalardan kredi almakta zorlanıyor. Ek teminatlı kredi taleplerimiz dahi karşılanmıyor. Kredi Garanti Fonu (KGF) kaynakları başta olmak üzere, sektörümüzün acil olarak desteklenmesi gerekiyor. Firmalarımızın ayakta kalabilmesi için bu destek şart. Çünkü mevcut şartlarda yeni yatırım yapma imkânı bulamayan firmalarımız, gün geçtikçe zayıflıyor. Bu gidişat devam ederse, 2025 yılını görmeden birçok firmamız maalesef yarış dışı kalabilir.”
“En kritik önceliklerimiz tasarım ve finansmana erişim”
Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün geleceği için en kritik önceliklerin sürdürülebilir katma değerli üretim, tasarım, otomasyon yatırımları ve finansmana erişim olduğunu vurgulayan AHKİB Başkanı Gürkan Tekin, bu alanlarda devlet desteğine her zamankinden fazla ihtiyaç duyduklarını söyledi.
Başkan Gürkan Tekin, “Sektörümüzün 4-5 yıllık bu dönüşüm sürecini finanse edebilmesi için uygun koşullarda orta vadeli krediler sağlanması ve girdi maliyetlerinin azaltılması en önemli önceliklerimiz arasında yer alıyor. Verilecek destekler sayesinde sektörümüzün düşük maliyetli ve standart ürünler yerine daha yüksek katma değerli, inovatif ve kaliteli ürünlere yönelerek ihracat pazarlarındaki kazanımlarımızı koruması mümkün olabilir” diye konuştu.
“Eylül ayında en fazla kadın dış giyim, erkek dış giyim ve pamuklu ev tekstili ihraç ettik”
AHKİB’in eylül ayı ihracat performansını ürün grupları ve ülkelere göre değerlendiren Başkan Gürkan Tekin, şöyle devam etti: “Eylül ayında 5 bin 420 ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendirdik. Bu dönemde ihracatımızın yüzde 75’i bayan dış giyim, bay dış giyim ve pamuklu ev tekstili ürünlerde kümelendi. Bayan dış giyimde 17,9 milyon dolar, bay dış giyimde 7,4 milyon dolar, pamuklu ev tekstilinde 3,2 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik.
Eylül ayı bölge ihracatımızı ülkelere göre incelediğimizde Hollanda, İspanya ve Almanya en fazla dış satım yaptığımız pazarlar oldu. Hollanda’ya 12,8 milyon dolar, İspanya’ya 4,7 milyon dolar ve Almanya’ya 3,5 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Söz konusu dönemde ihracat hacminde en güçlü artışları yakaladığımız ülkeler listesinde yüzde 7 bin 706 artış ve 945 bin dolar değer ile Kazakistan ile yüzde 213 artış ve 1,4 milyon dolar değer ile Irak pazarları dikkat çekti.”