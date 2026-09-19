Alican Duran, ECMA Başkanlığına seçildi

Avrupa Karton Ambalaj Üreticileri Birliği (ECMA – European Carton Makers As­sociation) tarafından “Folding Cartons: Powering Future Pa­ckaging (Katlanabilir Karton­lar: Geleceğin Ambalajına Güç Katıyor” temasıyla düzenle­nen kongrede; sürdürülebi­lirlik, elyaf bazlı ambalajlarda geri dönüşüm hedefleri, Av­rupa pazarındaki gelişmeler ve marka sahiplerinin amba­lajdan beklentileri, sektörün önde gelen isimlerinin katılı­mıyla kapsamlı bir şekilde ele alındı.

Kongrede yapılan se­çim sonucunda KASAD Yöne­tim Kurulu Başkanı Alican Du­ran ise Avrupa Karton Amba­laj Üreticileri Birliği (ECMA) Başkanı olarak seçildi. Duran, “Avrupa genelinde 650’yi aş­kın karton ambalaj üreticisi­ni temsil eden ECMA’nın baş­kanlığına seçilmekten büyük bir gurur ve mutluluk duyu­yorum. Sürdürülebilirlik, geri dönüşüm ve yeni Avrupa am­balaj düzenlemeleri gibi sek­törün geleceğini belirleyen ko­nuların gündemde olduğu bu dönemde görev sürem boyun­ca ekibimle birlikte büyük bir sorumluluk üstleneceğiz” diye konuştu.