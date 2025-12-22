 AOSB Kadın Sanayiciler Platformu Başkanı Çelik:Kadınların sanayide güçlenmesi kalkınmanın anahtarıdır

Tekstil sektöründe 20 yılı aşkın deneyimiyle üre­timden yönetime, sürdürülebi­lirlikten kurumsal yönetişime kadar geniş bir perspektifte de­ğer ürettiklerini kaydeden Çe­lik, kadınların karar alma me­kanizmalarında daha güçlü yer almasının ülke ekonomisine doğrudan katkı sunduğunu bil­dirdi.

Kimteks Tekstil’de Mali, İda­ri İşler ve Sürdürülebilirlik Ge­nel Müdürü olarak görev yapan Ayça Çelik, şirketin uzun vade­li büyüme stratejilerinin şekil­lenmesinde aktif rol üstlendiği­ni belirterek, “Finansal disiplini operasyonel verimlilikle birlik­te ele alıyoruz. Çevresel sorum­luluğu ise iş yapış biçimimizin ayrılmaz bir parçası olarak gö­rüyoruz. Sürdürülebilirlik bi­zim için yalnızca bir hedef de­ğil, kurumsal kültürün temel ya­pı taşıdır.” dedi. Adana Sanayi Odası Tekstil Komitesi Başka­nı olarak da sektörel çalışmalar­da etkin görev alan Çelik, teks­til sektörünün geleceğinin ino­vasyon, katma değerli üretim ve sürdürülebilirlik ekseninde şe­killendiğini kaydetti.

“Kadın liderliği sosyal değil, stratejik bir konudur”

AOSB Kadın Sanayiciler Plat­formu Başkanı olarak yürütü­len çalışmalara da değinen Ay­ça Çelik, temel hedeflerinin sa­nayide kadınların daha görünür, daha etkin ve karar alma süreç­lerinde daha güçlü şekilde tem­sil edilmesini sağlamak olduğu­nu söyledi.

Mentorluk program­ları, farkındalık çalışmaları ve girişimciliği destekleyen proje­lerle kadınların üretimde ve yö­netimdeki varlığını güçlendir­meyi amaçladıklarını ifade eden Çelik, “Güçlü bir kadın sanayici ekosistemi, güçlü bir sanayi ya­pısı demektir” değerlendirme­sinde bulundu. İş dünyasında çeşitlilik ve kapsayıcılığın öne­mine dikkat çeken Çelik, uzun vadeli değer yaratmayı merke­ze alan bir liderlik anlayışını be­nimsediğini belirtti.

“Bugünün ihtiyaçlarına çözüm üretirken, geleceğin iş modellerini de dik­kate alan bir bakış açısı artık ku­rumlar için zorunluluktur” di­yen Çelik, kadın liderliğinin bu dönüşümde çok önemli rol oy­nadığını aktardı. Kadın liderli­ğinin güçlendirilmesini yalnız­ca sosyal bir sorumluluk olarak görmediğinin altını çizen Ayça Çelik, şunları kaydetti: “Sana­yide kadın liderliği, rekabet gü­cünü artıran ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen strate­jik bir gerekliliktir. Genç profes­yonellere ve girişimcilere men­törlük yaparak deneyim payla­şımını desteklemekten büyük memnuniyet duyuyorum. Ka­dınların sanayi ve iş dünyasında daha güçlü temsil edilmesi, ül­kemizin kalkınma hedeflerine doğrudan katkı sağlar.”