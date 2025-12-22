AOSB Kadın Sanayiciler Platformu Başkanı Çelik:Kadınların sanayide güçlenmesi kalkınmanın anahtarıdır
Sanayide kadın liderliğinin artık bir tercih değil, stratejik bir zorunluluk olduğuna dikkat çeken Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Kadın Sanayiciler Platformu Başkanı ve Kimteks Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Ayça Çelik, sanayide kadın liderliğinin artık bir tercih değil, stratejik bir zorunluluk olduğunu söyledi.
Tekstil sektöründe 20 yılı aşkın deneyimiyle üretimden yönetime, sürdürülebilirlikten kurumsal yönetişime kadar geniş bir perspektifte değer ürettiklerini kaydeden Çelik, kadınların karar alma mekanizmalarında daha güçlü yer almasının ülke ekonomisine doğrudan katkı sunduğunu bildirdi.
Kimteks Tekstil’de Mali, İdari İşler ve Sürdürülebilirlik Genel Müdürü olarak görev yapan Ayça Çelik, şirketin uzun vadeli büyüme stratejilerinin şekillenmesinde aktif rol üstlendiğini belirterek, “Finansal disiplini operasyonel verimlilikle birlikte ele alıyoruz. Çevresel sorumluluğu ise iş yapış biçimimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Sürdürülebilirlik bizim için yalnızca bir hedef değil, kurumsal kültürün temel yapı taşıdır.” dedi. Adana Sanayi Odası Tekstil Komitesi Başkanı olarak da sektörel çalışmalarda etkin görev alan Çelik, tekstil sektörünün geleceğinin inovasyon, katma değerli üretim ve sürdürülebilirlik ekseninde şekillendiğini kaydetti.
“Kadın liderliği sosyal değil, stratejik bir konudur”
AOSB Kadın Sanayiciler Platformu Başkanı olarak yürütülen çalışmalara da değinen Ayça Çelik, temel hedeflerinin sanayide kadınların daha görünür, daha etkin ve karar alma süreçlerinde daha güçlü şekilde temsil edilmesini sağlamak olduğunu söyledi.
Mentorluk programları, farkındalık çalışmaları ve girişimciliği destekleyen projelerle kadınların üretimde ve yönetimdeki varlığını güçlendirmeyi amaçladıklarını ifade eden Çelik, “Güçlü bir kadın sanayici ekosistemi, güçlü bir sanayi yapısı demektir” değerlendirmesinde bulundu. İş dünyasında çeşitlilik ve kapsayıcılığın önemine dikkat çeken Çelik, uzun vadeli değer yaratmayı merkeze alan bir liderlik anlayışını benimsediğini belirtti.
“Bugünün ihtiyaçlarına çözüm üretirken, geleceğin iş modellerini de dikkate alan bir bakış açısı artık kurumlar için zorunluluktur” diyen Çelik, kadın liderliğinin bu dönüşümde çok önemli rol oynadığını aktardı. Kadın liderliğinin güçlendirilmesini yalnızca sosyal bir sorumluluk olarak görmediğinin altını çizen Ayça Çelik, şunları kaydetti: “Sanayide kadın liderliği, rekabet gücünü artıran ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen stratejik bir gerekliliktir. Genç profesyonellere ve girişimcilere mentörlük yaparak deneyim paylaşımını desteklemekten büyük memnuniyet duyuyorum. Kadınların sanayi ve iş dünyasında daha güçlü temsil edilmesi, ülkemizin kalkınma hedeflerine doğrudan katkı sağlar.”