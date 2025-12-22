“Gaziantep yeni üretime ev sahipliği yapacak”
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gaziantep’te gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında GSO tarafından düzenlenen “Gaziantep’in Yıldızları Ödül Töreni”ne katıldı. Kacır, ardından Fırat Nehri’nden Gaziantep OSB'ye su taşıyacak Fırat–OSB İsale Hattı Projesi’nin açılışını gerçekleştirdi.
Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından sanayicilerin başarılarını taçlandırmak amacıyla, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın katılımıyla “Gaziantep’in Yıldızları Ödül Töreni” düzenlendi. “Sanayide Yapay Zekâ” temasıyla gerçekleştirilen törende, Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları arasında yer alan Gaziantep firmalarına ödül takdim edildi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, törende yaptığı konuşmasında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Gaziantep’in üretim gücünü daha da artırmak için yatırımın, istihdamın ve ihracatın önünü açmaya devam edeceklerini söyledi.
Kacır, “Şehrimizi yeni yatırımlarla büyütmeye, teşvik ve desteklerimizle ihya etmeyi sürdüreceğiz. Gaziantep’te attığımız somut adımlar, ülke sanayimizin küresel rekabet gücünü artırma hedefimizin sahadaki en güçlü yansımalarıdır. Türkiye’yi küresel piyasalarda daha rekabetçi, krizlere karşı daha mukavemetli ve yüksek katma değerli üretimle söz sahibi bir küresel sanayi devi haline getirmekte kararlıyız” dedi.
Küresel ekonomide serbest ticaretin yerini korumacılığa bıraktığı, tedarik zincirlerinin krizler ve bölgesel çatışmalar nedeniyle yeniden şekillendiği bir dönemden geçildiğini belirten Kacır, bu tabloda sanayi ve teknoloji kabiliyetlerinin stratejik önem taşıdığını vurguladı. Türkiye’nin son 23 yılda katma değer üreten güçlü bir sanayi altyapısı kurduğunu ifade eden Kacır, ihracatın 36 milyar dolardan 270,6 milyar dolara, sanayi üretiminde oluşturulan katma değerin ise 241 milyar dolara yükseldiğini kaydetti.
Gaziantep’in girişimci ruhu, güçlü sanayi altyapısı ve geniş üretim yelpazesiyle bu başarı tablosunun öncü şehirleri arasında yer aldığını dile getiren Kacır, gıdadan plastiğe, halıdan mobilyaya ve kimyaya uzanan üretim kapasitesiyle kentin “Güçlü Sanayi, Güçlü Türkiye” vizyonunun sahadaki en somut örneklerinden biri olduğunu söyledi. Konuşmasında yapay zekâ ve dijital dönüşüme de değinen Kacır, bu teknolojileri üretim süreçlerine entegre eden işletmelerin verimliliklerini artırarak küresel pazarlarda öne çıktığını belirtti. Gaziantep’in, sanayide dijital dönüşüm ve yeni üretim modeline ev sahipliği yapacak şehirler arasında yer aldığını vurgulayan Kacır, kente yatırım yapan tüm girişimcilere desteklerinin süreceğini ifade etti.
“Gaziantep üretim kültürünü teknoloji ile buluşturacak”
Gaziantep Valisi Kemal Çeber de törende yaptığı konuşmasında, Gaziantep’in üretim, ihracat ve istihdam alanlarındaki güçlü yapısıyla Türkiye ekonomisine önemli katkılar sunduğunu vurguladı. Sanayicilerin üretimden vazgeçmeden çalışmalarını sürdürmesinin kentin sanayi gücünü ayakta tutan en önemli unsurlardan biri olduğunu ifade eden Çeber, kamu kurumları olarak her zaman sanayi camiasının yanında yer aldıklarını belirtti.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep’in köklü üretim kültürünü teknoloji ve inovasyonla buluşturan öncü bir şehir olduğunu vurguladı. Gaziantep Sanayi Odası tarafından “Sanayide Yapay Zeka” temasıyla düzenlenen ödül töreninin, kentin geleceğe dönük vizyonunu ve dönüşüm iradesini güçlü bir şekilde ortaya koyduğunu ifade eden Şahin, akıllı üretim, dijitalleşme ve sürdürülebilir sanayi anlayışının Gaziantep için stratejik bir öneme sahip olduğunun altını çizdi.
“Yeni döneme sanayide yapay zeka mottosuyla başlıyoruz”
Gaziantep’in ihracat ve sanayi verilerine de değinen Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, “Bugün şehrimizde 6 binin üzerinde imalatçı firmamızla 435 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. 184 ülkeye ihracat yapan Gaziantep, Türkiye’nin en çok ihracat gerçekleştiren 6’ncı ili konumundadır” dedi.
Sanayide dönüşümün artık bir tercih değil zorunluluk haline geldiğini vurgulayan Ünverdi, “Yeni döneme ‘Sanayide Yapay Zekâ’ mottosuyla başlıyoruz. Bu dönüşüm sürecini sanayicilerimizle birlikte yürüterek Gaziantep sanayisini ileri teknolojiyle buluşturmaya devam edeceğiz. Böylece verimliliği artıran, katma değeri yüksek ve küresel rekabette daha güçlü bir üretim yapısını şehir genelinde kalıcı hale getirmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.
Fırat-OSB İsale Hattı Projesi hizmete açıldı
Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi için önemli bir dönüm noktası olan Fırat-OSB İsale Hattı Projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın da katıldığı törenle hizmete açıldı. OSB açısından tarihi bir adım olan proje toplam 120 milyon dolara mal oldu. Fırat’ın suyunu Gaziantep Organize Sanayi Bölgesindeki sanayi tesisleri ile buluşturan proje sayesinde Gaziantep sanayisinin gelecekte susuz kalma ihtimalinin önüne geçildi.