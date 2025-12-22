“Gaziantep yeni üretime ev sahipliği yapacak”

Gaziantep Sanayi Oda­sı (GSO) tarafından sa­nayicilerin başarılarını taçlandırmak amacıyla, Sana­yi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın katılımıyla “Gazi­antep’in Yıldızları Ödül Töreni” düzenlendi. “Sanayide Yapay Zekâ” temasıyla gerçekleştiri­len törende, Türkiye’nin en bü­yük sanayi kuruluşları arasında yer alan Gaziantep firmalarına ödül takdim edildi.

Sanayi ve Teknoloji Baka­nı Mehmet Fatih Kacır, tören­de yaptığı konuşmasında, Sana­yi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Gaziantep’in üretim gücünü da­ha da artırmak için yatırımın, istihdamın ve ihracatın önü­nü açmaya devam edeceklerini söyledi.

Kacır, “Şehrimizi yeni yatı­rımlarla büyütmeye, teşvik ve desteklerimizle ihya etmeyi sürdüreceğiz. Gaziantep’te attı­ğımız somut adımlar, ülke sana­yimizin küresel rekabet gücünü artırma hedefimizin sahadaki en güçlü yansımalarıdır. Tür­kiye’yi küresel piyasalarda da­ha rekabetçi, krizlere karşı daha mukavemetli ve yüksek katma değerli üretimle söz sahibi bir küresel sanayi devi haline getir­mekte kararlıyız” dedi.

Küresel ekonomide serbest ticaretin yerini korumacılığa bıraktığı, tedarik zincirlerinin krizler ve bölgesel çatışmalar nedeniyle yeniden şekillendiği bir dönemden geçildiğini belir­ten Kacır, bu tabloda sanayi ve teknoloji kabiliyetlerinin stra­tejik önem taşıdığını vurgula­dı. Türkiye’nin son 23 yılda kat­ma değer üreten güçlü bir sanayi altyapısı kurduğunu ifade eden Kacır, ihracatın 36 milyar dolar­dan 270,6 milyar dolara, sana­yi üretiminde oluşturulan kat­ma değerin ise 241 milyar dolara yükseldiğini kaydetti.

Gaziantep’in girişimci ruhu, güçlü sanayi altyapısı ve geniş üretim yelpazesiyle bu başarı tablosunun öncü şehirleri ara­sında yer aldığını dile getiren Kacır, gıdadan plastiğe, halı­dan mobilyaya ve kimyaya uza­nan üretim kapasitesiyle ken­tin “Güçlü Sanayi, Güçlü Tür­kiye” vizyonunun sahadaki en somut örneklerinden biri oldu­ğunu söyledi. Konuşmasında yapay zekâ ve dijital dönüşüme de değinen Kacır, bu teknoloji­leri üretim süreçlerine entegre eden işletmelerin verimlilikle­rini artırarak küresel pazarlar­da öne çıktığını belirtti. Gazi­antep’in, sanayide dijital dönü­şüm ve yeni üretim modeline ev sahipliği yapacak şehirler ara­sında yer aldığını vurgulayan Kacır, kente yatırım yapan tüm girişimcilere desteklerinin sü­receğini ifade etti.

“Gaziantep üretim kültürünü teknoloji ile buluşturacak”

Gaziantep Valisi Kemal Çeber de törende yaptığı konuşmasın­da, Gaziantep’in üretim, ihracat ve istihdam alanlarındaki güçlü yapısıyla Türkiye ekonomisine önemli katkılar sunduğunu vur­guladı. Sanayicilerin üretimden vazgeçmeden çalışmalarını sür­dürmesinin kentin sanayi gücü­nü ayakta tutan en önemli unsur­lardan biri olduğunu ifade eden Çeber, kamu kurumları olarak her zaman sanayi camiasının ya­nında yer aldıklarını belirtti.

Gaziantep Büyükşehir Bele­diye Başkanı Fatma Şahin, Ga­ziantep’in köklü üretim kültü­rünü teknoloji ve inovasyonla buluşturan öncü bir şehir oldu­ğunu vurguladı. Gaziantep Sa­nayi Odası tarafından “Sanayi­de Yapay Zeka” temasıyla dü­zenlenen ödül töreninin, kentin geleceğe dönük vizyonunu ve dönüşüm iradesini güçlü bir şe­kilde ortaya koyduğunu ifade eden Şahin, akıllı üretim, dijital­leşme ve sürdürülebilir sanayi anlayışının Gaziantep için stra­tejik bir öneme sahip olduğunun altını çizdi.

“Yeni döneme sanayide yapay zeka mottosuyla başlıyoruz”

Gaziantep’in ihracat ve sanayi verilerine de değinen Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, “Bugün şehrimizde 6 binin üzerinde imalatçı firma­mızla 435 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. 184 ülkeye ihracat yapan Gaziantep, Türkiye’nin en çok ihracat gerçekleştiren 6’ncı ili konumundadır” dedi.

Sanayide dönüşümün artık bir tercih değil zorunluluk ha­line geldiğini vurgulayan Ün­verdi, “Yeni döneme ‘Sanayide Yapay Zekâ’ mottosuyla başlı­yoruz. Bu dönüşüm sürecini sa­nayicilerimizle birlikte yürüte­rek Gaziantep sanayisini ileri teknolojiyle buluşturmaya de­vam edeceğiz. Böylece verimli­liği artıran, katma değeri yüksek ve küresel rekabette daha güçlü bir üretim yapısını şehir gene­linde kalıcı hale getirmeyi he­defliyoruz” şeklinde konuştu.

Fırat-OSB İsale Hattı Projesi hizmete açıldı

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi için önemli bir dönüm noktası olan Fırat-OSB İsale Hattı Projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın da katıldığı törenle hizmete açıldı. OSB açısından tarihi bir adım olan proje toplam 120 milyon dolara mal oldu. Fırat’ın suyunu Gaziantep Organize Sanayi Bölgesindeki sanayi tesisleri ile buluşturan proje sayesinde Gaziantep sanayisinin gelecekte susuz kalma ihtimalinin önüne geçildi.