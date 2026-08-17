Apple geri adım attı: iPhone ve iPad’lerde veri izni ekranı değişiyor

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Apple’ın yıllardır tartışma yaratan uygulama izleme izin sistemi Avrupa’da değişiyor. Almanya Rekabet Kurumu’nun yürüttüğü inceleme sonucunda şirket, iPhone ve iPad’lerde kullanılan veri izni ekranlarını daha nötr hale getirmeyi kabul etti.

Karar, Apple’ın kendi uygulamaları ile üçüncü taraf geliştiriciler arasında eşit olmayan bir yapı kurduğu eleştirilerinin ardından geldi. Düzenleyiciler, mevcut sistemin Apple’ın kendi reklam ve veri ekosistemine avantaj sağladığı görüşünde birleşmişti.

Apple’ın kendi uygulamalarına avantaj sağladığı sonucuna varıldı

Almanya Rekabet Kurumu, uzun süredir devam eden soruşturmada Apple’ın App Tracking Transparency sistemi üzerinden kendi uygulamalarına daha elverişli izin ekranları sunduğu kanaatine vardı. Buna göre üçüncü taraf uygulamalar, kullanıcıdan reklam amaçlı veri takibi izni alırken daha zorlayıcı ve karmaşık bir süreçle karşı karşıya kalıyordu.

Düzenleyicilere göre sorun, kullanıcıdan izin istenmesi değil, bu iznin Apple’ın kendi hizmetleri ile dış geliştiriciler için aynı koşullarda toplanmamasıydı. Bu nedenle şirket, rekabet endişelerini giderecek bir dizi taahhüt vermek zorunda kaldı.

İzin ekranlarında dil ve tasarım daha nötr olacak

Apple’ın kabul ettiği değişikliklerle birlikte veri izni ekranlarında kullanıcıyı bir seçeneğe yönlendirebilecek ifade, sembol ve tasarım unsurları kaldırılacak. Ekranların dili daha dengeli hale gelirken, seçeneklerin görünümü de daha tarafsız bir yapıya kavuşacak.

Bunun yanında üçüncü taraf uygulamalar, kendi veri koruma izin mekanizmalarını Apple’ın sistem penceresiyle daha kolay birleştirebilecek. Böylece geliştiricilerin aynı kullanıcıdan art arda izin istemek zorunda kalmasının yarattığı dezavantajın azaltılması hedefleniyor.

Yeni kurallar dört ay içinde devreye girecek

Apple’ın değişiklikleri kararın kendisine resmen bildirilmesinden sonra dört ay içinde yürürlüğe alması gerekiyor. Verilen taahhütlerin ise yedi yıl boyunca izleneceği açıklandı. Bu da kararın yalnızca teknik bir güncelleme değil, uzun vadeli bir rekabet yükümlülüğü anlamına geldiğini gösteriyor.

Kararın etkisi Almanya ile sınırlı kalmayacak. Yeni uygulamanın Polonya hariç Avrupa Birliği’nin büyük bölümünde geçerli olacağı belirtiliyor. Böylece iPhone ve iPad kullanıcılarının veri izni deneyimi çok sayıda ülkede değişmiş olacak.

Apple üzerindeki Avrupa baskısı büyüyor

Apple’ın uygulama izleme kuralları Avrupa’da ilk kez sorun yaratmıyor. Şirket daha önce Fransa’da aynı çerçeve nedeniyle 150 milyon euro, İtalya’da ise 98,6 milyon euro para cezasıyla karşı karşıya kalmıştı.

Son karar, Avrupa’da büyük teknoloji şirketlerinin yalnızca gizlilik değil rekabet hukuku açısından da daha sert denetlendiğini ortaya koyuyor. Apple için asıl risk ise bunun başka ülkelerde benzer incelemeleri ve yeni yükümlülükleri tetiklemesi olabilir.