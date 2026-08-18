Apple’ın App Store gelirleri baskı altında

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Apple’ın iPhone dışındaki en önemli büyüme alanlarından biri haline gelen hizmetler işi büyümeyi sürdürüyor. Ancak App Store’un yıllardır şirkete yüksek marj sağlayan komisyon modeli, mahkeme kararları ve rekabet düzenlemeleri nedeniyle giderek daha fazla zorlanıyor.

Değişimin ilk belirgin sonuçlarından biri ABD’de görülüyor. Kullanıcıların uygulama geliştiricilerinin kendi ödeme sistemlerine yönlendirilebilmesi, Apple’ın bazı işlemlerden aldığı payı azaltırken App Store üzerinden gerçekleşen harcamalarda da gerileme yaşanıyor.

ABD’de komisyon geliri yüzde 18 geriledi

Araştırma şirketi Appfigures’ın hesaplamasına göre Apple’ın ABD’de App Store’dan elde ettiği komisyon geliri yılbaşından bu yana yüzde 18 azaldı. Bu rakam Apple tarafından açıklanmış resmî bir App Store gelir verisi değil, mağazadaki harcamalar üzerinden yapılan bağımsız bir tahmin niteliğinde.

Sensor Tower verileri de ABD pazarındaki değişimin yönünü gösteriyor. Tüketicilerin App Store üzerinden yaptığı harcamalar ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 geriledi. Bir yıl önce aynı dönemde yüzde 9 büyüme kaydedilmişti.

Küresel ölçekte ise harcamalar henüz düşüşe geçmiş değil. Ancak büyüme belirgin biçimde yavaşladı. Dünya genelindeki App Store harcamaları ikinci çeyrekte yıllık yüzde 3 artarken, bir yıl önce büyüme yüzde 13 seviyesindeydi.

Hizmetler büyüdü ama beklentiyi karşılamadı

App Store, Apple’ın hizmetler bölümündeki kalemlerden yalnızca biri. Şirket bu bölüm altında iCloud, Apple Music, Apple TV, Apple Pay ve AppleCare gibi birçok farklı hizmeti birlikte raporluyor. Bu nedenle App Store’daki gerilemenin doğrudan hizmetler bölümünün tamamına yayıldığını söylemek doğru değil.

Apple, 27 Haziran’da sona eren mali üçüncü çeyrekte hizmetlerden 30,7 milyar dolar gelir elde etti. Gelir geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 arttı ve haziran çeyreği için rekor kırdı. Buna karşın sonuç, yaklaşık 31,4 milyar dolarlık piyasa beklentisinin altında kaldı.

Hizmetler işi yıllıklandırılmış ölçekte 100 milyar doların üzerinde gelir üreten dev bir faaliyet alanına dönüşmüş durumda. Üstelik donanım satışlarından çok daha yüksek kâr marjlarına sahip olması, App Store komisyonlarındaki değişimi Apple açısından daha önemli hale getiriyor.

Apple riski artık açıkça kabul ediyor

Şirketin düzenleyici kurumlara sunduğu belgelerde de bu değişimin olası sonuçlarına daha açık biçimde yer verilmeye başlandı. Apple, geliştiricilerin uygulamalarını veya dijital içeriklerini alternatif kanallardan dağıtması ve ödemeleri App Store dışında alması durumunda daha düşük komisyon elde edebileceğini belirtiyor.

Bazı işlemlerde hiç komisyon alınamaması ihtimali de şirketin sıraladığı riskler arasında bulunuyor. Bu durum, Apple’ın uzun süredir App Store üzerinden kurduğu gelir modelinin düzenleyici kararlarla birlikte kalıcı biçimde değişebileceğini gösteriyor.

Buradaki baskının kaynağı Apple’ın App Store’a uyguladığı bir politika değil; tam tersine, App Store modeline yönelik mahkeme kararları ve rekabet düzenlemeleri.

Yüzde 30’a kadar çıkan model gevşiyor

Apple uzun yıllar boyunca App Store’daki dijital ürün ve hizmet satışlarından yüzde 30’a kadar komisyon alabildi. Küçük geliştiriciler ve belirli aboneliklerde daha düşük oranlar uygulanmasına rağmen sistem, App Store’un yüksek gelir üretmesinin temel dayanaklarından biri oldu.

ABD’de Epic Games ile yürütülen hukuk mücadelesinin ardından geliştiricilerin kullanıcıları alternatif ödeme yöntemlerine yönlendirmesine daha fazla alan açıldı. Avrupa Birliği’ndeki Dijital Piyasalar Yasası da alternatif uygulama mağazaları ve farklı ödeme yöntemleri konusunda Apple’ın sistemini değiştirmesine yol açtı.

Sonuç olarak geliştiriciler için Apple’ın ödeme altyapısını kullanmadan müşteriye ulaşabilecekleri seçenekler artıyor. Bu değişim App Store’un tamamen devre dışı kalacağı anlamına gelmese de Apple’ın her dijital işlemden aynı ölçüde pay alma imkanını daraltıyor.

Apple için asıl risk kârlılık

Apple’ın genel finansal görünümünde şu aşamada bir daralmadan söz etmek mümkün değil. Şirketin mali üçüncü çeyrek geliri yıllık yüzde 16 artarak 109,4 milyar dolara ulaştı.

Ancak App Store’daki gelişmeler farklı bir soruyu gündeme getiriyor. iPhone gibi donanım ürünlerinin olgunlaşan pazarlarda büyümesinin zorlaştığı bir dönemde Apple, tekrar eden ve yüksek marj sağlayan hizmet gelirlerine daha fazla önem veriyor.

Bu nedenle App Store’da mesele yalnızca gelir büyümesinin yavaşlaması değil. Alternatif ödeme yöntemleri yaygınlaştıkça Apple’ın işlem başına elde ettiği gelir azalabilir ve hizmetler bölümünün yüksek kârlılığı üzerinde daha fazla baskı oluşabilir.

Düzenleyici değişikliklerin başka ülkelere yayılması durumunda Apple hizmet gelirlerini artırmaya devam etse bile, bu büyümenin geçmişteki kadar yüksek kâr üretmesi daha zor hale gelebilir.