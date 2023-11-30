Artan maliyetlerle mücadele etmeliyiz

Özlem SARSIN

Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın (EBSO) kasım ayı meclis toplantısında sanayicilere seslenen EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, “Ticaret bakanımız Ömer Bolat ile bir toplantı yaptık. Hedef enflasyonun düşürülmesi. Tabi enflasyonun düşürülmesi gerekli, hepimiz buna destek veririz, fiyatların artmaması gerekiyor. Maliyetler artmadığı zaman enflasyon otomatik olarak oluşmayacak” diye konuştu.

Son revize edilen tahminlerle; küresel ekonominin küçülerek 2024 yılında ortalama yüzde 2,5 seviyelerinde, Euro Bölgesinin kısmi artışla ortalama yüzde 1, Türkiye’nin ise ortalama yüzde 3 büyüyeceğinin tahmin edildiğini belirten Yorgancılar, “Düşük büyüme riski ile birlikte, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme günümüzün en önemli sorunu.

O nedenle, içerde izlenecek politikalar çok daha önem kazanmaktadır. Enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesi için politika faizi daha da artırılmalıdır’ denilmektedir. Burada 1 dakika duralım dedim. Arjantin’de de politika faizi artırıldı, yılbaşında 80’lerdeydi şimdi 128’lere çıktı. Sadece politika faizini artırmak iş değil. Bunun yanında yapısal reformların yapılması gerekiyor” dedi.

“Gri listeden çıkmalıyız”

İyi şeyler yapıldığında CDS risk priminin gerilediğine de dikkati çeken Yorgancılar, “CDS risk primimiz 700’lerdeydi 330’lara düştü. Ama etrafımızdaki ülkelere baktığımızda risk primleri 92, 71. Demek ki bizim daha yol almamız gereken çok şey var.

Nedir bunlar? Gri listeden çıkmamız Hükümet bunun için çalışıyor. AB’nin istemiş olduğu şartlar oluştuğu takdirde ve gri listeden de çıktığımızda yatırımcının çok daha rahat gelme imkânı söz konusu olacak. Bunu hep beraber yapacağız. Biz gri listeye neden girdik? Neden girdiysek o nedenleri kaldırıp çıkmamız lazım” dedi.

İhracatta kısıtlı artış

İzlenen politikaların etkisiyle, riskleri azaltma noktasında başarı kaydedilmiş olunmasına rağmen üretime ilişkin bir yavaşlamaya da dikkat çeken Yorgancılar, “Yılın üçüncü çeyreğinde gerek sanayi üretimi endeksinde, gerekse PMI verilerinde aylık bazda bir gerileme söz konusu. Son 2 aydır gıda dışında tüm sektörlerde PMI baraj altı. Son aylarda ihracatımızda da çok kısıtlı bir artış gerçekleşti.

Artan maliyetlerden daralan ihracat pazarlarımıza kadar birçok sebep saymak mümkün. Önemli olan 2024 yılında bu ivmenin yönünü istikrarlı bir şekilde yukarı çevirmesidir. Küresel talepteki yavaşlama ile birlikte değerlendirdiğimizde, yolumuzun uzun ve zorlu olduğunu, ekonomide yeni tedbirlerin gerektiğini görmekteyiz” dedi.

“Türkiye önemli bir transfer merkezi”

Ender Yorgancılar, sanayinin batıdan doğuya kayarken en önemli transfer merkezinin Türkiye olduğunun altını çizdi. 2023 yılında yapılan yatırım harcamalarının en büyük kısmının makine ve ekipmanları olduğunu ifade eden Yorgancılar, “ Bütün Anadolu’da OSB’lerin büyük bir kısmı cnc makinalarına, otomosyona, yazılıma yatırım yaptı.

Bunu bankalar söylüyor. AB tarafından hazırlanan “Global Gateway” (Küresel Geçit) programı ile AB’yi daha etkili bir jeopolitik oyuncu haline getirecek küresel tedarik zinciri oluşturmak hedefleniyor. “Yakından Tedarik” prensibi ile yakınındaki ülkeler arasında otoyol ve liman inşaatları da dahil olmak üzere, fiber kablolarla desteklenen etkin bir iletişim altyapısı kurulacak. İşte bu noktada, Türkiye ve İzmir olarak AB’nin tedarik zincirinin bir parçası olmalıyız” dedi.