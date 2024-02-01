ASO Başkanı Ardıç: Asgari ücret desteği yeniden düzenlenmeli

Ankara Sanayi Odası, 2024’ün ilk meclis toplantısını Keçiören Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok’un katılımıyla yaptı. Meclis toplantısında yaptığı konuşmada güncel ekonomik gelişmeleri değerlendiren ve sanayicilerin 2024’ten beklentilerini aktaran ASO Başkanı Ardıç’ın gündeminde asgari ücret desteği vardı.

Asgari ücret desteği hesaplamasının uzun vadeli sigorta kollarına tabi personel üzerinden yapıldığını ve firmaların, 2023 yılı Ocak ilâ Aralık döneminde sigortalı sayısında bir önceki yılın altında bildirimde bulunması hâlinde bu destekten faydalanamayacağını belirten Ardıç, şunları söyledi: “EYT düzenlemesi sonrası işten ayrılmalar nedeniyle zaten var olan işçisizlik problemi daha da derinleşirken, diğer taraftan firmalarımızın asgari ücret desteğinden yararlanamama durumu ortaya çıkmıştır.

EYT’yi biz istemedik, EYT’yi kucağımızda bulduk. Bir anda işletmelerimizde 90 dakika sahada futbol oynayacak 45 yaşındaki arkadaşlarımızı emekli ettik. Hükümetimiz de dedi ki 'Asgari ücret desteğinden faydalanmak için bir önceki yıldan işçi sayın daha az olmayacak.'

Ben zaten mevcutta çalışan bulamıyorum ki. Şöyle yapılabilirdi; '6 ay müsaade ediyoruz size. 6 ay sonra işçi sayısını tamamlayamadığınız takdirde asgari ücret desteğinden faydalanamayacaksınız.' Bu durumdaki firmalar için haksız rekabet oluşturmaktadır. Söz konusu sorunun çözümü ve bu konuda adaletin sağlanması için desteğin yeniden düzenlenmesi faydalı olacaktır.”

Enflasyonla faaliyete devam

2024’ün Türkiye ekonomisi için kritik bir yıl olacağını belirten ve sürdürülebilir bir büyüme için düşük enflasyonun en önemli ön şart olduğuna dikkat çeken Ardıç, “Gerek 2022 ve gerekse 2023’te enflasyon yüzde 64 seviyesinde gerçekleşmiştir. Mevcut durumda enflasyonla mücadelede politika değişikliğinin sonuçları farklı görünmüyor.

Şu anda görünen mevcut politika tercihimiz, enflasyonun kendi kendine düşeceği beklentisidir. Özellikle para politikasının kontrollü, göreceli olarak maliye politikasının gevşek tutulduğu bir politika tercihinde enflasyonla mücadele zorlaşacaktır” dedi. Asgari ücrete gelen zam, artan vergi ve akaryakıt fiyatlarının yılın ilk yarısında enflasyonun seyrini olumsuz etkileyeceğini kaydeden Ardıç, “Yıl sonu hedefi olan yüzde 40’ın altına indirmek zorlaşacaktır.

Seçim ekonomisi ile artacak kamu harcamaları ile enflasyonist bir ortamın devam etmesi olası gözüküyor. İş dünyası, yılın ilk 6 ayında yüksek enflasyonla faaliyet göstermeye devam edecek. Yılın ikinci yarısında enflasyonun düşmeye başlamasıyla yatırım ikliminin iyileşeceğini umut ediyoruz” diye konuştu.

“Firmalar iflas riskiyle karşılaşabilir”

Borçlanma maliyetlerindeki artışa ve sıkılaştırıcı para politikalarla talep seviyesindeki yavaşlamaya dikkat çeken Ardıç, “Öz sermayesi güçlü olmayan firmalarımızı iflas ve konkordato riski ile karşı karşıya getireceği unutulmamalıdır” ifadelerini kullandı.

Başkan Ardıç, enflasyon muhasebesi uygulamasına değinerek, 2023 yılı sonu itibarıyla uygulanacak olan enflasyon muhasebesinin vergisel bir sonuç doğurmayacağını ancak 2024 yılı geçici vergi dönemleri itibariyle yapılacak olan düzeltmeler neticesinde vergisel sonuçlarının görüleceğini söyledi.

“Uluslararası uçuşlar artırılmalı”

Başkan Ardıç, Ankaralı sanayicilerin yerel yönetimlerden beklentilerini de aktardı. “Başkentin sanayisinden sanayinin başkentine” dönüşme çabalarını zor şartlar altında sürdürdüklerini belirten Ardıç, Ankara’dan uluslararası uçuşların artırılması gerektiğini söyledi. Ardıç, “İstanbul, Moskova ve Londra’dan sonra Avrupa’nın dördüncü büyük şehri olmamıza rağmen, en az uluslararası uçuşun yapıldığı başkentiz. Kış aylarında direkt uçabileceğiniz sadece 9 ülke var.

Bu sadece sanayicimizin değil, birçok sektörün ortak problemi” dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok da konuşmasında, Ankaralı sanayicilerin ülkenin kalkınmasına verdikleri büyük desteğe dikkat çekti. Projelerinde “sanayinin başkenti Ankara’nın” bulunduğunu belirten Altınok, “İş dünyasının sorunlarının çözümü için hep yanlarında olacağız” dedi.