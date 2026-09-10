Bakliyatta yeni destekler üretimi harekete geçirecek

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Özdemir, “Dekar başına verilen temel destek, 2026 yılı için revize edilen 367 TL’den 2027 yılında 442 TL’ye yükseltildi. Yüzde 20,44 oranındaki bu artış, Orta Vadeli Program’da 2027 yılı için öngörülen yüzde 21 seviyesindeki enflasyon hedefiyle de uyumlu” dedi.

Kuru baklagiller açısından kararın en önemli başlıklarından birinin nohut ve mercimeğe yönelik planlı üretim desteği olduğunu belirten Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İlgili havza listelerinde yer alan bölgelerde nohut ve mercimek üreten çiftçilerimize, destek katsayısının yüzde 100’ü oranında ilave planlı üretim desteği ödenecek. Bu uygulama fiilen desteğin iki katına çıkması anlamına geliyor. Böylece bakliyat üretimi çiftçilerimiz açısından yeniden daha cazip hale gelecektir.”

Sertifikalı tohum desteği verimliliği artıracak

Kararda kuru baklagil üretimi açısından dikkat çeken bir diğer düzenlemenin sertifikalı tohum kullanım desteğindeki artış olduğunu ifade eden Özdemir, bu adımın üretimde verimlilik artışına önemli katkı sağlayacağını dile getirdi.