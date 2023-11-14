BAYOSB: Yeşil OSB olma yolunda hızla ilerliyoruz

BAYOSB Bölge Müdürü Figen Akdemir, Dünya Bankası desteğiyle bölgelerine güneş enerji santrali ve elektrikli şarj istasyonunu ilk kuran OSB olmalarının kendilerini öne çıkardığını söyledi.

Toplantıda Yeşil Uygulama Örnekleri ve Sürdürülebilirlik başlığı ile sunum yaptığını ve BAYOSB’nin ilk kurulduğu 2008 yılından bu yana eko endüstriyel park düşüncesi ile yola çıktığını anlattığını dile getiren Akdemir, “Yeşil OSB yolculuğunda önce İzmir Kalkınma Ajansı ile “BAYOSB Yeşil Yol Haritası” projesini hayata geçirdik. Bu projede 5 katılımcılımızı da yanımıza aldık. Proje sonunda firmalarımız çatılarına güneş enerji sistemleri kurdu. Forkliftleri elektrikli hale geldi. Hem ticari hem de bine kolarak elektrikli araç kullanımı arttı. Bu proje ile Yeşil OSB’ye anlamlı ve hızlı bir giriş yaptık” dedi.

“Yeşil idari bina yolda”

Dünya Bankası desteğiyle bölgelerine güneş enerji santrali ve elektrikli şarj istasyonunu ilk kuran OSB olacaklarını sonrasında da Yeşil İdari bina projelerini hayata geçireceklerini anlatan Akdemir, bölgedeki firmaların da çatılarını GES ile donattıklarını kaydetti. Akdemir, bölgede üretim için başvuran yatırımcıları için de özel bir yazılım oluşturduklarını ve karbon ayak izi ve su ayak izlerini ölçerek, Yeşil OSB standartlarına uygun firmaların bölgelerinde üretimlerine izin verdiklerini sözlerine ekledi.