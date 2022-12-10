Beypazarı Maden Suları, Yılın İnovatif Maden Suyu Ödülü'nün sahibi oldu

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri töreni sanat, iş ve bilim dünyasını bir araya getirdi. Nefise Karatay ve Bekir Aksoy’un sunumu yaptığı ödül töreni İstanbul Hilton Bomonti Otel’de gerçekleşti.

Beypazarı Maden Suyu, 2022 yılında maden suyu sektörüne kazandırdığı 75 cl'lik Premium cam şişesi ile 3. Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödüllerinde “Yılın İnovatif Maden Suyu” markası ödülüne layık görüldü. Ödülü Beypazarı Maden Suyu Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Ercan aldı.

Kendi sektörlerinde inovasyona öncülük eden marka ve kurumlar ile birlikte ödülünü tüm Beypazarı Maden Suyu severler adına aldığını belirten Beypazarı Maden Suyu Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Ercan, “Maden suyu tüketiminin artıp bir sofra içeceği haline gelmesiyle birlikte büyük boy şişeye dair tüketicimizden yoğun istek alıyorduk. Bu istek üzerine 0,75 litrelik Premium yeni nesil şişelerimizle raflarda yer alma kararı aldık. Premium şişelerimiz maden suyu severlere dizaynıyla da görsel bir deneyim sunuyor. Tasarımıyla tüketicinin gözünde ayrışmayı hedefleyen yeni premium şişemiz, Beypazarı severler için müjdeli bir haber oldu. Premium şişelerimiz çevir-aç kapağı sayesinde uzun süre gazı kaçmadan ve lezzeti değişmeden maden suyunu muhafaza etme kolaylığı da sağlıyor. Kaynağından başlayarak koruduğumuz saflığı, el değmeden bu sofistike, zarif ve rafine bir sadeliğe sahip yeni şişemizde sunarak tüketicimizin gözünde ayrışmayı ve kalbinde edindiğimiz yeri derinleştirmeyi arzu ediyoruz. Önümüzdeki dönemlerde de inovasyon planlarımızı hayata geçirmeye ve tüketicilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz. Teknolojik altyapının yanı sıra ürün yelpazemize yeni lezzetler katmak için trendleri takip ediyor, yeni nesil tatları maden suyu sağlığı ile birleştirerek halkımızın beğenisine sunmayı amaçlıyoruz” dedi.

"Maden suyu sofra içceği olacak"

Beypazarı Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Ercan, ödül töreninde yaptığı konuşmada daha çok Beypazarı, daha çok sağlık ilkesiyle yola çıktıklarını belirterek “Beypazarı Maden Suyu, büyük boy cam şişesiyle de insan sağlığı için önemli işlevlere sahip minerallerin maden suyuyla doğal olarak karşılanması için tüketicilerimize kolaylık sunmayı hedefliyoruz. Beypazarı Maden Suyu olarak sevenlerimize her dönem yeni alternatifler sunuyor sade maden suyumuzun yanında %100 doğal maden suyu, pancar şekeri ve doğal meyve aromalarıyla üretilen 11 çeşit meyve aromalı maden suyu ve gazozumuzla da raflarda yerimizi alıyoruz. Beypazarı Maden Suyu bugün 70 bin m² kapalı alana kurulu tesisinde, saatte 300 bin şişe üretim kapasitesiyle 6 milyar şişelik pazarın 1,5 milyarlık kısmını elinde bulundurmaktadır. Şu anda 7 kıtada 32 ülkeye ihracat gerçekleştiren Beypazarı; Avusturalya’dan Güney Afrika’ya, Amerika’dan Çin’e kadar birçok ülkeye ihracat yapmakta, Beypazarı Doğal Maden Suyu’nu küresel bir marka haline getirmek hedefiyle çalışmalarına devam etmektedir" dedi.

Beypazarı Premium, sağlıklı ve doğa dostu cam şişelerde

Niyazi Ercan, maden suyu gibi sağlıklı bir ürünün sağlıklı cam şişelerde tüketiciyle buluşmasının çok önemli olduğuna dikkat çekerek, “Cam şişe içerisindeki ürünün tadını, kokusunu, aromasını değiştirmez, etkilemez. Özellikle maden suları doğadaki en saf ve doğal haliyle masamıza gelir. Cam mikroorganizmalar içermez, kimyasal reaksiyon göstermez. Su, nem, hava geçirmeyerek ürünü tüm diğer ambalajlardan daha iyi korur. Cam özü doğaldır, doğadan gelir yani saf doğal içeriklerden oluşur. Cam şişe çevre dostudur. Çevreyi ve sağlığınızı korumak için en sağlıklı ambalaj şeklidir. Bu nedenle tüm ürünlerimizde olduğu gibi Premium şişemizde de tercihimiz cam oldu” dedi.