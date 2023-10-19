"Bölgede güçlü olmak için yerli üretimi güçlendirmeliyiz"

Nurdoğan A. ERGÜN

Türkiye'nin öncü sanayicilerini, sanayi ve teknolojinin üst düzey kamu otoritelerini, iş dünyası ve sivil toplum temsilcilerini buluşturan MUST 2023’ün açılışında konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, İsrail-Filistin savaşına işaret ederek, bölgede ülkelerin varlığını sürdürmesi için güçlü olması gerektiğine dikkat çekti. Genel Başkan Asmalı, “Güçlü olmak ekonomik anlamda söz sahibi olmaktan geçiyor.

Güçlü olmak; siyasette ve diplomaside tüm dünya sahnesinde söz söylemekse eğer, bunun çözümü ekonomik güce sahip olmak ve ekonomik bağımsızlıktan geçiyor. Bunun yolu da yerli üretimi güçlendirmek ve her alanda hâkim kılmaktır. MÜSİAD olarak her zaman vurguladığımız gibi; yerli üretimi güçlendirmeli ve yerli üretime destek olmalıyız. Anadolu sermayesinin gücü, yerli üretimin ön plana çıkarılmasıyla çok daha etkili olacak” dedi.

“Üretim için işleyen sanayi”

Asmalı, “Bu sayede ülkemiz çok daha güçlenecek, hem bölgesinde hem de dünyada küresel bir siyasi aktör olarak, daha fazla söz sahibi olacaktır. Çünkü asıl gücü oluşturan, en başta ekonomik gücü elinde bulundurma kudretidir. İşte bu yüzden biz, MUST 2023’te ‘İnsan için İşleyen Sanayi’ diyoruz. İşte bu yüzden MÜSİAD olarak biz ‘insanlığın refahını artırmak için’ çalışıyoruz” diye konuştu.

Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen MÜSİAD Sanayi ve Teknoloji Zirvesi’nde, sanayi ve teknolojideki gelişmeleri, bu sektörlerin birbirleriyle temas noktalarını ve yeni imkânlarla birlikte yeni eğilimlerin ele alındığını söyleyen Asmalı, “Üretim, yatırım, istihdam, ihracat prensipleriyle işleyen Türkiye Ekonomi modeli ve Milli Teknoloji Hamlesi’ne; insan için işleyen sanayi ve teknolojiyle katkı sunmak; MÜSİAD olarak ortak irademizdir. En büyük hedefimiz, ülkemizin dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yerini alması” dedi.

"Gazze’de dram yaşanıyor"

Gazze’de son 10 gündür büyük bir insanlık dramı yaşandığını söyleyen Mahmut Asmalı, “İsrail’in yaptığı yoğun hava saldırıları ve bombalamalar yüzünden Gazze’de büyük bir katliam yaşanıyor. İsrail devleti hiçbir hedef gözetmeden, tamamen yıldırmak üzerine bir saldırı içinde… Gazze’deki sivil yerleşim yerleri, ibadethaneler, hastaneler ve eğitim kurumları yerle bir olmuş durumda. Altyapı sistemi çökertilmiş…

İnsanların elektriği ve suyu kesilmiş… İnsanlar gıdasız ve susuz bırakılmış. İsrail, Gazze’de neredeyse planlı bir soykırım faaliyeti yürütüyor. Biz MÜSİAD olarak, Gazze’deki savaşı ve insanlığa karşı yapılan bu katliamı kınıyoruz. Bölgedeki tüm aktörlere savaşın bitirilmesi, bölgedeki huzurun sağlanması ve yapılan insanlık suçlarına bir an önce engel olunması için adalet çağrısı yapıyoruz. Gazze’deki savaş bir an önce bitmelidir diyoruz” diye konuştu.