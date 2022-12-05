Borusan’dan gönüllülük el kılavuzu

Okyanus Gönüllü Borusanlıların liderliğinde yürütülecek projelerde toplumsal sorunlar için çözüm üretmeyi ve tüm paydaşlara değer yaratmayı amaçlayan Borusan, sürdürülebilirlik odak alanları olan iklim, insan ve inovasyon başlıklarında gönüllülük projeleri yürütüyor.

Tüm paydaşlarına ve çalışanlarına değer yaratmayı amaçlayan şirket, bu doğrultuda “Gönülden bir iyiliğe ben varım” sloganıyla gönüllülük el kılavuzunu hayata geçirdi. Bu kılavuzla Borusan Grubu bünyesinde kurumsal gönüllülük modeli, kapsamı, öncelik alanları, genel uygulama prensipleri, raporlama ve sürdürülebilirlik stratejisi ile ilişkisini tanımlayabilmek ve Okyanus Gönüllü Borusanlıların yol haritasının belirlenmesi amaçlanıyor.

Hazırlanan kılavuzda gönüllülük modellerinden rol ve sorumluluklara, bir kurumsal gönüllülük programının başarı kriterlerinden gönüllülük modelleri ve faydalarına kadar pek çok başlığa yer veriliyor.

Bireyleri bilinçlendiriyor

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Borusan Holding İnsan, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş, Borusan olarak gönüllülük projelerine çok değer verdiklerini ve Okyanus Gönüllü Borusanlılar Platformu ile çalışanların kişisel gelişimlerine katkıda bulunduklarını bildirdi.

Hazırladıkları el kılavuzunda Borusan’daki gönüllülük yolculuğunun yanı sıra kurumsal gönüllülük üzerine kıymetli bilgilerin de yer aldığını kaydeden Ateş, şu bilgileri verdi:

“Gönüllülük projeleri sosyal farkındalık ve sorumluluk duygusu yaratırken birçok toplumsal konuda bireyleri bilinçlendiriyor. Bununla birlikte özellikle yeni kuşağın iş-yaşam dengesi ihtiyacına katkıda bulunuyor, çalışan motivasyonuna katkı sağlıyor ve pozitif çalışma ortamı yaratıyor. Gönüllülük çalışmaları çalışanlarımızın aileleri ile iletişimi güçlendirirken iç iletişime de katkı sağlıyor. Bütün bunların sonucunda ise toplum için nitelikli sosyal hizmet, sosyal fayda sağlıyor ve toplumda gönüllülük bilincinin artması için uygun zemini güçlendiriyor.”