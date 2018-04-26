BTSO 1 ayda 800’e yakın iş insanını Bursa’da ağırladı

26 Nisan 2018

BURSA (DÜNYA)

Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), şirketlerin dış ticaretini artırmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor.

2013 yılından bu yana sürdürdüğü Ticari Safari Projesi ile yüzlerce firmayı ihracatçı yapan BTSO, aynı zamanda dünyanın önemli alıcılarını Bursalı firmalarla buluşturuyor. Şimdiye kadar 100’e yakın ülkeden yabancı alıcıyı firmalarla işbirliği masalarında buluşturan BTSO, firmaların ihracatçı kimliğini güçlendirecek yeni organizasyonlara ara vermeden devam ediyor.

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, güçlü ülke olmanın en önemli unsurunun güçlü bir ekonomiye sahip olmak olduğunu söyledi. BTSO olarak sektörlerin dış ticaretini artırdıklarını ve iş insanlarının yüzünü dünyaya çevirdiklerini kaydeden Burkay, sadece Küresel Fuar Acentesi Projesi ile 5 bin 500’den fazla sektör temsilcisinin katılımıyla 150’ye yakın yurt dışı organizasyonuna imza attıklarını vurguladı.

Ticari Safari Projesi kapsamında ise son 4 yılda 16 bini aşkın iş insanını Bursa’ya getirdiklerini kaydeden Burkay, “Odamızın projelerinin katkısıyla son 4 yılda 920 yeni ihracatçı kazandık. BTSO organizasyonlarıyla yurt dışına çıkan birçok firmamız ilk defa ihracat yaptı. Bununla birlikte birçok şirketimiz de dış ticaret departmanı kurma kararı aldı. Tüm bunlar projelerimizin ne denli başarılı olduğunu gösteriyor. Bursa iş dünyası olarak ürünlerimizi dünya pazarlarıyla mutlaka daha fazla buluşturmamız gerekiyor” diye konuştu.

Gıda ve tekstil alım heyetinde 4 bine yakın iş görüşmesi yapıldı

Firmaların ihracatçı kimliğini güçlendirecek adımlar atmaya devam edeceklerini kaydeden Başkan Burkay, son 1 ayda 50’ye yakın ülkeden iş insanını Bursa’da ağırladıklarını ifade etti.

Gayrimenkul, gıda ve tekstil sektörüne yönelik alım heyeti organizasyonlarıyla 800’e yakın iş insanının Bursalı firmalarla iş görüşmeleri yaptığını kaydeden Başkan Burkay, “Son 1 ayda 800 iş insanını Bursa’da ağırlamamız oldukça önemli. Ekonomi Bakanlığı ile birlikte gerçekleştirdiğimiz alım heyeti programları sayesinde firmalarımız önemli iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Birçok firmamızın randevu almak için uzun uğraşlar verdiği şirketlerin üst düzey yöneticilerini alım heyetleri programlarımız sayesinde firmalarımızla buluşturduk. Şirketlerimiz bu organizasyonlarda beklentilerinin üzerinde dönüşler aldı. Sadece gıda ve tekstil alım heyetinde 4 bine yakın iş görüşmesi gerçekleştirildi. Bu görüşmelerin önemli bir kısmı da olumlu sonuçlandı” ifadelerini kullandı.

Burkay: “Yeni alım heyetlerine devam edeceğiz”

BTSO Başkanı Burkay, önümüzdeki dönemde yeni alım heyeti programları gerçekleştireceklerini belirterek, “Bugüne kadar başardıklarımızla BTSO’da hizmet çıtasını çok daha yükseğe taşıdık. Ancak şimdi zaman kaybetmeden hep birlikte yol alacağımız yeni bir dönem başlıyor. Küresel Fuar Acentesi, Türk Ticaret Merkezlerimiz, Ülke Masalarımız ve İş Konseylerimizle Bursa’mızı uluslararası pazarlara taşımaya devam edeceğiz. İş dünyamızla istişare ederek hayata geçireceğimiz projelerle kentimizi ve ülkemizi hedeflerine hep birlikte ulaştıracağız” dedi.