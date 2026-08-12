BTSO ile KOBİ’lere nitelikli büyümenin kapısı aralanıyor
Bursa’da KOBİ’lerin yıllardır yaşadığı büyümeye elverişli sanayi parsellerine erişim sıkıntısının çözümü için TEKNOSAB KOBİ OSB Projesi hayata geçiriliyor. Yatırımcılara yüzde 30 peşinat ve 36 aya kadar vade imkanı sağlanacak projede ilk teslimatın Aralık 2027’de yapılması planlanıyor.
Nezaket ÇETİN
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, TEKNOSAB KOBİ OSB’nin Bursa’nın üretim yapısında önemli bir dönüşüm sağlayacağını belirterek, KOBİ’lerin mevcut üretim alanları nedeniyle yaşadığı sorunların artık büyümenin önünde engel olmaktan çıkarılacağını söyledi.
Bursa’da 8 bini aşkın KOBİ’nin plansız üretim alanlarında faaliyet gösterdiğine dikkati çeken Burkay; yüksek maliyetler, yetersiz üretim alanları, lojistik ve depolama sorunlarının işletmelerin kapasite artışı ve yeni yatırım kararlarını zorlaştırdığını ifade etti.
500 metrekareden 3 bin metrekareye üretim alanı
TEKNOSAB KOBİ OSB’de firmaların faaliyet alanları, üretim kapasiteleri ve büyüme hedeflerine göre farklı büyüklüklerde modüler üretim alanları oluşturulacağını açıklayan Burkay, işletmelere 500, 1.000, 2.000 ve 3.000 metrekarelik seçenekler sunulacağını belirtti. Bağımsız bölümlerin tek veya iki katlı tasarlanabileceğini ifade eden Burkay, her üretim biriminin kendisine ait bağımsız girişinin bulunacağını söyledi.
Üretim tesislerinde sektörlerin ihtiyaçlarına göre seçeneklerinin yer alacağına işaret eden İbrahim Burkay, yapılarda yükleme rampaları, tır erişim alanları ve yük asansörlerinin bulunacağını kaydetti. Akıllı üretim tesislerinin firmaların ihtiyaçlarına göre tek veya çok katlı olarak hayata geçirileceğini belirten Burkay, bu modelle işletmelerin alanı daha verimli kullanmasının ve yatırım maliyetlerini azaltmasının hedeflendiğini ifade etti.
Ana sanayi firmaları ile tedarikçilerin aynı üretim ekosisteminde buluşturulmasının planlandığını belirten Başkan İbrahim Burkay, böylece işletmeler arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesini, tedarik zincirlerinin daha verimli hale getirilmesini ve firmaların uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılmasını hedeflediklerini söyledi.
Yüzde 30 peşinat, 36 aya kadar vade imkanı var
Projenin finansman yapısına ilişkin de bilgi veren Burkay, yatırımcıların erişebileceği bir finansman modeli oluşturulduğunu belirtti. Kamu bankaları aracılığıyla sağlanması planlanan finansman kapsamında proje bedelinin yüzde 30’unun peşin alınacağını açıklayan Burkay, kalan tutar için 18, 24 ve 36 aylık vade seçeneklerinin sunulacağını söyledi.
Projenin kamulaştırma sürecinin Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından yürütüleceğini kaydeden Burkay, belirlenen arazi maliyetinin yatırımcılara yansıtılacağını belirtti. İki katlı üretim alanlarında birim başına düşen maliyetin yarıya kadar azaltılmasının hedeflendiğini ifade eden Burkay, ilk teslimatın Aralık 2027’de yapılmasının, projenin tamamının ise dört yıl içerisinde bitirilmesinin planlandığını açıkladı.
KOBİ’nin finansmana erişimi tek noktada
TEKNOSAB ekosisteminde kurulacak “KOBİ Diyalog” merkeziyle işletmelerin finansman ve danışmanlık hizmetlerine tek noktadan ulaşacağını aktaran BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, merkezde kamu ve özel bankaların KOBİ şubeleri ile KOSGEB, Kredi Garanti Fonu ve İhracatı Geliştirme A.Ş gibi kuruluşların temsilcilerinin yer alacağı bilgisini verdi.
Merkezde finansman, teminat, kredi derecelendirmesi, borç yönetimi, vergilendirme ve dijital dönüşüm alanlarında destek verileceğini anlatan Burkay, yapay zeka destekli analizlerle firmaların mali ve kurumsal yapılarını geliştirmelerine yönelik danışmanlık hizmeti de sunulacağını kaydetti. TEKNOSAB KOBİ OSB için tanıtım programıyla birlikte “Ben de Varım” adıyla ön talep süreci de başlatıldı. Firmalar, kobiosb.teknosab.org.tr adresine vergi numarası veya oda sicil numarasıyla giriş yaparak başvurularını gerçekleştirebiliyor.