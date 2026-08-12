BTSO ile KOBİ’lere nitelikli büyümenin kapısı aralanıyor

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Nezaket ÇETİN

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, TEKNOSAB KOBİ OS­B’nin Bursa’nın üretim yapısında önemli bir dönüşüm sağlayacağı­nı belirterek, KOBİ’lerin mevcut üretim alanları nedeniyle yaşa­dığı sorunların artık büyümenin önünde engel olmaktan çıkarı­lacağını söyledi.

Bursa’da 8 bini aşkın KOBİ’nin plansız üretim alanlarında faaliyet gösterdiği­ne dikkati çeken Burkay; yüksek maliyetler, yetersiz üretim alan­ları, lojistik ve depolama sorun­larının işletmelerin kapasite ar­tışı ve yeni yatırım kararlarını zorlaştırdığını ifade etti.

500 metrekareden 3 bin metrekareye üretim alanı

TEKNOSAB KOBİ OSB’de fir­maların faaliyet alanları, üre­tim kapasiteleri ve büyüme he­deflerine göre farklı büyüklük­lerde modüler üretim alanları oluşturulacağını açıklayan Bur­kay, işletmelere 500, 1.000, 2.000 ve 3.000 metrekarelik seçenek­ler sunulacağını belirtti. Bağım­sız bölümlerin tek veya iki kat­lı tasarlanabileceğini ifade eden Burkay, her üretim biriminin kendisine ait bağımsız girişinin bulunacağını söyledi.

Üretim tesislerinde sektörle­rin ihtiyaçlarına göre seçenek­lerinin yer alacağına işaret eden İbrahim Burkay, yapılarda yük­leme rampaları, tır erişim alan­ları ve yük asansörlerinin bulu­nacağını kaydetti. Akıllı üretim tesislerinin firmaların ihtiyaçla­rına göre tek veya çok katlı olarak hayata geçirileceğini belirten Burkay, bu modelle işletmele­rin alanı daha verimli kullanma­sının ve yatırım maliyetlerini azaltmasının hedeflendiğini ifa­de etti.

Ana sanayi firmaları ile tedarikçilerin aynı üretim eko­sisteminde buluşturulması­nın planlandığını belirten Baş­kan İbrahim Burkay, böylece iş­letmeler arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesini, tedarik zin­cirlerinin daha verimli hale ge­tirilmesini ve firmaların ulus­lararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılmasını hedefle­diklerini söyledi.

Yüzde 30 peşinat, 36 aya kadar vade imkanı var

Projenin finansman yapısına ilişkin de bilgi veren Burkay, ya­tırımcıların erişebileceği bir fi­nansman modeli oluşturuldu­ğunu belirtti. Kamu bankaları aracılığıyla sağlanması planla­nan finansman kapsamında pro­je bedelinin yüzde 30’unun pe­şin alınacağını açıklayan Burkay, kalan tutar için 18, 24 ve 36 ay­lık vade seçeneklerinin sunula­cağını söyledi.

Projenin kamu­laştırma sürecinin Yatırım İzle­me ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından yürütüleceğini kay­deden Burkay, belirlenen arazi maliyetinin yatırımcılara yansı­tılacağını belirtti. İki katlı üre­tim alanlarında birim başına dü­şen maliyetin yarıya kadar azal­tılmasının hedeflendiğini ifade eden Burkay, ilk teslimatın Ara­lık 2027’de yapılmasının, proje­nin tamamının ise dört yıl içeri­sinde bitirilmesinin planlandı­ğını açıkladı.

KOBİ’nin finansmana erişimi tek noktada

TEKNOSAB ekosisteminde kurulacak “KOBİ Diyalog” mer­keziyle işletmelerin finansman ve danışmanlık hizmetlerine tek noktadan ulaşacağını aktaran BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, merkezde kamu ve özel bankaların KOBİ şube­leri ile KOSGEB, Kredi Garan­ti Fonu ve İhracatı Geliştirme A.Ş gibi kuruluşların temsilcile­rinin yer alacağı bilgisini verdi.

Merkezde finansman, teminat, kredi derecelendirmesi, borç yönetimi, vergilendirme ve diji­tal dönüşüm alanlarında destek verileceğini anlatan Burkay, ya­pay zeka destekli analizlerle fir­maların mali ve kurumsal yapı­larını geliştirmelerine yönelik danışmanlık hizmeti de sunu­lacağını kaydetti. TEKNOSAB KOBİ OSB için tanıtım progra­mıyla birlikte “Ben de Varım” adıyla ön talep süreci de başla­tıldı. Firmalar, kobiosb.tekno­sab.org.tr adresine vergi numa­rası veya oda sicil numarasıyla giriş yaparak başvurularını ger­çekleştirebiliyor.