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BTSO ile KOBİ’lere nitelikli büyümenin kapısı aralanıyor

Bursa’da KOBİ’lerin yıllardır yaşadığı büyümeye elverişli sanayi parsellerine erişim sıkıntısının çözümü için TEKNOSAB KOBİ OSB Projesi hayata geçiriliyor. Yatırımcılara yüzde 30 peşinat ve 36 aya kadar vade imkanı sağlanacak projede ilk teslimatın Aralık 2027’de yapılması planlanıyor.

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BTSO ile KOBİ’lere nitelikli büyümenin kapısı aralanıyor

Nezaket ÇETİN

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, TEKNOSAB KOBİ OS­B’nin Bursa’nın üretim yapısında önemli bir dönüşüm sağlayacağı­nı belirterek, KOBİ’lerin mevcut üretim alanları nedeniyle yaşa­dığı sorunların artık büyümenin önünde engel olmaktan çıkarı­lacağını söyledi.

Bursa’da 8 bini aşkın KOBİ’nin plansız üretim alanlarında faaliyet gösterdiği­ne dikkati çeken Burkay; yüksek maliyetler, yetersiz üretim alan­ları, lojistik ve depolama sorun­larının işletmelerin kapasite ar­tışı ve yeni yatırım kararlarını zorlaştırdığını ifade etti.

500 metrekareden 3 bin metrekareye üretim alanı

TEKNOSAB KOBİ OSB’de fir­maların faaliyet alanları, üre­tim kapasiteleri ve büyüme he­deflerine göre farklı büyüklük­lerde modüler üretim alanları oluşturulacağını açıklayan Bur­kay, işletmelere 500, 1.000, 2.000 ve 3.000 metrekarelik seçenek­ler sunulacağını belirtti. Bağım­sız bölümlerin tek veya iki kat­lı tasarlanabileceğini ifade eden Burkay, her üretim biriminin kendisine ait bağımsız girişinin bulunacağını söyledi.

Üretim tesislerinde sektörle­rin ihtiyaçlarına göre seçenek­lerinin yer alacağına işaret eden İbrahim Burkay, yapılarda yük­leme rampaları, tır erişim alan­ları ve yük asansörlerinin bulu­nacağını kaydetti. Akıllı üretim tesislerinin firmaların ihtiyaçla­rına göre tek veya çok katlı olarak hayata geçirileceğini belirten Burkay, bu modelle işletmele­rin alanı daha verimli kullanma­sının ve yatırım maliyetlerini azaltmasının hedeflendiğini ifa­de etti.

Ana sanayi firmaları ile tedarikçilerin aynı üretim eko­sisteminde buluşturulması­nın planlandığını belirten Baş­kan İbrahim Burkay, böylece iş­letmeler arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesini, tedarik zin­cirlerinin daha verimli hale ge­tirilmesini ve firmaların ulus­lararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılmasını hedefle­diklerini söyledi.

Yüzde 30 peşinat, 36 aya kadar vade imkanı var

Projenin finansman yapısına ilişkin de bilgi veren Burkay, ya­tırımcıların erişebileceği bir fi­nansman modeli oluşturuldu­ğunu belirtti. Kamu bankaları aracılığıyla sağlanması planla­nan finansman kapsamında pro­je bedelinin yüzde 30’unun pe­şin alınacağını açıklayan Burkay, kalan tutar için 18, 24 ve 36 ay­lık vade seçeneklerinin sunula­cağını söyledi.

Projenin kamu­laştırma sürecinin Yatırım İzle­me ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından yürütüleceğini kay­deden Burkay, belirlenen arazi maliyetinin yatırımcılara yansı­tılacağını belirtti. İki katlı üre­tim alanlarında birim başına dü­şen maliyetin yarıya kadar azal­tılmasının hedeflendiğini ifade eden Burkay, ilk teslimatın Ara­lık 2027’de yapılmasının, proje­nin tamamının ise dört yıl içeri­sinde bitirilmesinin planlandı­ğını açıkladı.

KOBİ’nin finansmana erişimi tek noktada

TEKNOSAB ekosisteminde kurulacak “KOBİ Diyalog” mer­keziyle işletmelerin finansman ve danışmanlık hizmetlerine tek noktadan ulaşacağını aktaran BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, merkezde kamu ve özel bankaların KOBİ şube­leri ile KOSGEB, Kredi Garan­ti Fonu ve İhracatı Geliştirme A.Ş gibi kuruluşların temsilcile­rinin yer alacağı bilgisini verdi.

Merkezde finansman, teminat, kredi derecelendirmesi, borç yönetimi, vergilendirme ve diji­tal dönüşüm alanlarında destek verileceğini anlatan Burkay, ya­pay zeka destekli analizlerle fir­maların mali ve kurumsal yapı­larını geliştirmelerine yönelik danışmanlık hizmeti de sunu­lacağını kaydetti. TEKNOSAB KOBİ OSB için tanıtım progra­mıyla birlikte “Ben de Varım” adıyla ön talep süreci de başla­tıldı. Firmalar, kobiosb.tekno­sab.org.tr adresine vergi numa­rası veya oda sicil numarasıyla giriş yaparak başvurularını ger­çekleştirebiliyor.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL
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