POS komisyonları esnafın gündeminde: Fiyatlarımızın yükselmesine sebep oluyor

POS cihazları üzerinden yapılan ödemelerde bankaların uyguladığı komisyon oranları esnafın gündeminde yer almaya devam ediyor. İşletmeciler, özellikle artan maliyetlerin yanında POS komisyonlarının da ticari faaliyetleri zorlaştırdığını belirterek oranlarda düzenleme yapılmasını talep ediyor.

Eskişehir’de yaklaşık 40 yıldır züccaciye dükkanı işleten Sefa Gencer de POS komisyonlarının yüksekliğine dikkat çekti. Komisyon maliyetlerinin işletmelerin fiyat politikasını etkilediğini dile getiren Gencer, bankaların bu konuda esnafa destek olması gerektiğini ifade etti.

"Müşteri ile ticaret yapıyorum fakat aramıza banka giriyor"

İşletmelerde POS cihazı kullanılmasının vergi kaybının önlenmesi açısından önemli olduğunu belirten Gencer, uygulamaya karşı olmadıklarını söyledi.

Gencer, "Hangi dükkana girerseniz girin, esnafın, 'Bende POS cihazı yok' deme şansı yoktur; aksi takdirde yasal cezası bulunmaktadır. Bu durum gayet güzeldir, vergi kaybını önleyelim ve devletimizi koruyalım. Bizler esnafız ve ortada müthiş bir rekabet var. Yükümlü olduğumuz ve ödeme yaptığımız pek çok yer var" dedi.

Bankaların esnafla birçok farklı alanda çalıştığını belirten Gencer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Banka, ticaret yapan bizlere çek veriyor, maaş hesabı açıyor, POS cihazı koyuyor ve kredi veriyor. Yani, zaten yeterince kar elde ediyor. Hiç zayıf ya da aciz bir banka duydunuz mu? Hepsi güçlü, kuvvetli ve hepsinin parası var."

"Komisyon oranları çok yüksek"

Yüksek POS komisyonlarının işletmelerin maliyetlerini artırdığını ve bunun fiyatlara da yansıdığını savunan Gencer, bankalardan oranları aşağı çekmelerini istedi.

Gencer, "Bankaların bizi yüksek komisyonlarla zorlaması, fiyatlarımızın yükselmesine sebep oluyor. Bizim fedakarlık yaptığımız gibi bankalar da fedakarlık yapıp bu komisyon oranlarını düşürebilirler. Komisyon oranları çok yüksek" ifadelerini kullandı.

Esnaf ile müşteri arasındaki alışverişten bankaların da gelir elde ettiğine işaret eden Gencer, "Ben esnafım, karşımdaki müşteri ile ticaret yapıyorum fakat aramıza banka giriyor ve bizden kazanç sağlıyor" diye konuştu.