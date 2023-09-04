Bugün dünyaya proje satıyor

Mehtap HALICI

Çocukluk arkadaşı 4 kişinin bir araya gelerek 2010 yılında kurduğu Outdoor Factory, bugün yaklaşık 200 kişiye istihdam sağlıyor. Merkez ofislerinin İstanbul başta olmak üzere Özbekistan, Katar, İtalya, Almanya ve Amerika’da olduğunu ve şimdi de Suudi Arabistan’da bir ofis açtıklarını belirten Outdoor Factory Kurucu Ortağı Suphi Aydıner, Türkiye’nin yansıra globalde yayılarak daha fazla güçlenmek istediklerini söyledi. İşlerinde proje bazlı çalıştıklarını belirten Suphi Aydıner, “Fransa, Almanya, Hollanda ve İngiltere’de projeler yaptık. Orta Avrupa’da güçlüyüz.

Suudi Arabistan’da ise yeni yapılanıyoruz. Amerika’da da güçlenmek istiyoruz. Çünkü Amerika çok büyük bir pazar” dedi. Her ne kadar Amerika’da yerleşik bir ekipleri olsa da birebir kontak halinde kalmak ve güven bağını kurmak için uzun bir zaman harcanması gerektiğine işaret eden Aydıner, dünyada nerede yatırım artıyorsa oraya ağırlık verdiklerini ifade etti.

Temalı eğlence parklarının dışında müzeler, şehir mimarisi alanlarında şehir meydanları, anıtlar, heykeller, şehir parkları projelerini de hayata geçirdiklerine değinen Aydıner, üretimi İstanbul Kurtköy’de yaptıklarını ancak proje bazlı çalışıp seri üretim yapmadıkları için çalıştıkları birçok alt taşeron firmanın olduğunu belirtti. Avrupa’da 450, Amerika’da ise 400 civarında etkin Tema Park olduğunu belirten Suphi Aydıner, “Avrupa’da ve Amerika’da büyük oranda temalı parklara hizmet veriyoruz.

Türkiye’de ise daha çok şehir mimarisi ve müzelere hizmet veriyoruz. Ortadoğu’da ise temalı park, şehir mimarisi, müzeler olmak üzere daha karma şekilde çalışıyoruz” diye konuştu. Aydıner, Özbekistan’da Cumhurbaşkanlığı anıtını, Türkiye’de ise Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin ana giriş kapısının karşısına yapılan ’15 Temmuz Şehitler Anıtı’nı kendilerinin tasarlayıp ürettiklerini ifade etti.

Türkiye’de nüfusun yarısından az müze girişi var

Ayrıca Türkiye’de yaklaşık 430 civarında müze olduğunu ve bunların yarısının devlete yarısının da özele ait olduğunu belirten Suphi Aydıner, Amerika’da müze sayısının ise 500’ün üzerinde olduğuna vurgu yaparak, şunları söyledi: “Amerika’da yaklaşık 340 milyon nüfus var. Bunun iki katına yakın müze giriş sayısı bulunuyor. İnsan sayısından ziyade 650 milyon civarı müze giriş sayısı var. 85 milyonluk Türkiye’de ise yaklaşık 35 milyonluk müze giriş sayısı var. Dolayısıyla biz de bir yandan projelerimizde müzeciliği ön plana çıkarmaya çalışıyoruz.”

Temalı park sektörü 65 milyar dolara yükseldi

Temalı park sektörünün dünya çapında yıllık 45 milyar dolarlık bir hacim yarattığını ancak Ortadoğu’nun gaza basmasıyla birlikte bu rakamın 65 milyar dolarlara ulaştığını söyleyen Suphi Aydıner, “Temalı parklarda dünya çapında yatırımlar yapılıyor. Bunların kimisi irili ufaklı yenilikler yaparken kimi de yeniden kuruluyor” dedi. Suphi Aydıner, Outdoor Factory’nin geçen yıl 400 milyon TL’nin üzerinde ciro gerçekleştirdiğini belirterek, 2023 yılını şimdiden yaklaşık 700 milyon TL gibi bir rakamla kapattığını söyledi. Aydıner, “Çünkü proje bazlı çalışıyoruz. Bu sebeple yıl bitmeden ciromuz aşağı yukarı belli oluyor” diye konuştu.