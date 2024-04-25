“Çalışanlar sanayiden giderek uzaklaşıyor”

Hamide HANGÜL

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, TÜİK’in 2023 verilerine göre, istihdam edilenlerin sadece yüzde 21,2’sinin sanayi sektöründe çalıştığını, bu oranın neredeyse son 20 yıldır aynı dengede durduğuna işaret etti. Bahçıvan, “Dikkat çekmek istediğimiz ilk husus, istihdamın sanayiden uzaklaşması konusu.

Çalışanlarımız, sanayiye yönelmek yerine hizmetler ve kamu sektörünü tercih ediyor. Oysa, ülkemizin kalkınması ve refah toplumuna ulaşabilmemizin yolu üretim ekonomisinden geçiyor. Bu noktada sanayi sektöründe çalışma daha cazip hale getirilmelidir. İstihdam maliyetleri rekabetçi seviyelere çekilmeli, yüksek katma değerli üretimi gerçekleştirecek sanayi işçiliğini cazip kılacak muhtelif önlemler alınmalıdır” önerisinde bulundu.

“Kıdem tazminatında reforma ihtiyaç var”

Kıdem tazminatı konusuna da değinen Erdal Bahçıvan, mevcut kıdem tazminatı sisteminin, hem işçiyi hem de işvereni fazlasıyla mağdur eden bir yapı olduğunu düşündüklerini dile getirdi. Bahçıvan, “İşçi açısından, bugün mevcut sistemde kıdem tazminatı alabilen işçi oranı yüzde 15’in altında bulunuyor. Bu nedenle kıdem tazminatında işverenin mevcut yükünün artırılmayacağı bir reforma ihtiyaç var” diye konuştu.

Çalışma hayatı ile ilgili kararların tüm paydaşlarla istişare edilerek ve her kesimin ortak yararını gözetecek şekilde alınması gerektiğinin altını çizen Bahçıvan, “EYT örneğinde olduğu gibi tüm paydaşları memnun etmeyen, kısa vadede iyi gibi görünse de olumsuz sonuçları yıllar içinde çok daha net görülecek bir yaklaşım ve usulden uzak durmalıyız. Erken emekliliği beklenti haline getiren bir toplumla gelişmiş ülke olmamız mümkün değil. Gelişmiş ülkelerin kalkınma hikayelerine baktığımızda bunu çok net görüyoruz. Teknoloji ve yüksek katma değerli üretimde bilgi ve becerilerini üretime yansıtabilen nitelikli insan en temel faktör olarak karşımıza çıkıyor” değerlendirmesinde bulundu.

İş kazalarına karşı denetim sıkılaşacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sanayicilere hitaben yaptığı konuşmasında, iş kazaları konusuna değildi. Son zamanlarda bir takım üzücü haberlerin üst üste geldiğini belirten Bakan Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Önümüzdeki süreç, denetimlerin çok daha sıkı yapılacağı bir süreç olacak. Bu konuda sıfır tolerans ve sıfır taviz ile çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz. İş sağlığı ve güvenliği konusu, artık yüzyıllık planlar yapan Türkiye’nin ana gündem maddesi olmaktan çıkarılmalı. Bu hususta özellikle sizlerden büyük bir hassasiyet bekliyoruz.”