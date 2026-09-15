Çip ihracatında izin krizi: Süre iki aya, maliyet yüzde 20’ye çıktı

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ABD ile Çin arasındaki teknoloji savaşının maliyeti artık yalnız çip üreticilerinin değil, üretim makinelerini sağlayan şirketlerin de kapısına dayandı. Güney Kore’nin gelişmiş yarı iletken ekipmanlarını stratejik ürün kapsamına almasının ardından ihracat izinlerinde ciddi gecikmeler yaşanmaya başladı.

Samsung Electronics ve SK Hynix gibi devlere ekipman sağlayan Güney Koreli şirketler, ABD ve Güney Kore düzenlemelerinin üst üste binmesi nedeniyle aynı ürün için farklı izin süreçlerinden geçmek zorunda kaldıklarını belirtiyor.

Sektörden gelen son bilgiler, daha önce birkaç gün içinde tamamlanabilen bazı ihracat işlemlerinin artık iki aydan uzun sürebildiğini ortaya koyuyor.

Birkaç günlük izin iki ayı aşıyor

Güney Kore, 1 Eylül itibarıyla gelişmiş yarı iletken üretim ekipmanlarını stratejik ürün listesine ekledi. Fotolitografi, aşındırma ve kaplama ekipmanları dahil birçok teknoloji artık yurt dışına gönderilmeden önce hükümet iznine tabi tutuluyor.

Ancak uygulamanın başlamasının üzerinden yalnızca iki hafta geçmesine rağmen sektörde önemli sorunlar ortaya çıktı.

Ekipman üreticileri, bir ürünün kontrol kapsamına girip girmediğinin belirlenmesinin bile en az iki hafta alabildiğini belirtiyor. Özellikle aşındırma hızı veya film kalınlığı gibi teknik kriterlerde Güney Kore ile ABD standartlarının farklılaşması süreci daha da uzatıyor.

Şirketler, eskiden birkaç gün içinde sonuçlanan bazı ihracat izinlerinin ilgili kurumların üst üste inceleme yapması nedeniyle iki ayı aşmaya başladığını bildiriyor.

ABD izni yetmiyor

Sorunun önemli bölümü, Güney Koreli şirketlerin aynı sevkiyat için hem ABD hem de kendi ülkelerindeki kurallara uymak zorunda kalmasından kaynaklanıyor.

ABD teknolojisi veya yazılımı içeren bazı ekipmanların ihracatı için ABD Ticaret Bakanlığı’na bağlı Sanayi ve Güvenlik Bürosundan izin alınması gerekiyor.

Ancak ABD’den izin çıkması sürecin bittiği anlamına gelmiyor. Güney Kore’nin yeni düzenlemesi nedeniyle şirketlerin aynı ürün için kendi ülkelerinde de ayrı belge hazırlaması ve ihracat onayı alması gerekiyor.

Sektör temsilcileri, ABD makamlarına verilen belgelerin Güney Kore’de doğrudan kullanılamaması nedeniyle evrakların yerel kriterlere göre yeniden hazırlanmak zorunda kaldığını ve idari yükün iki katına çıktığını ifade ediyor.

Tasarım değişikliği maliyeti yüzde 20 artırıyor

Bazı şirketler uzun izin süreçlerinden kaçınabilmek için ekipmanlarının teknik tasarımını değiştirmeye başladı.

Kontrol kapsamındaki parçaların farklı bileşenlerle değiştirilmesi veya makinenin performans özelliklerinin yeniden tasarlanması şirketlerin düzenleme dışında kalmasını sağlayabiliyor. Ancak bu yöntem yeni bir maliyet yaratıyor.

Sektörün hesaplamalarına göre mevzuata takılmamak amacıyla yapılan tasarım değişiklikleri geliştirme maliyetini önceki seviyelere kıyasla yüzde 10 ila yüzde 20 artırabiliyor.

Üstelik yeni tasarımın test edilmesi ve müşteriye yeniden onaylatılması gerektiği için yalnız maliyet değil teslimat süresi de uzuyor.

Samsung ve SK Hynix yatırımları da etkilenebilir

Yeni düzenlemenin başlangıçta sınırlı sayıda şirketi etkileyeceği düşünülüyordu. Güney Koreli yarı iletken ekipmanı üreticilerinin satışlarının büyük bölümü ülke içindeki fabrikalara yapılıyor.

Ancak Samsung Electronics ve SK Hynix'in ABD ve Çin dahil olmak üzere yurt dışındaki üretim tesislerine yaptığı yatırımlar büyüdükçe tablo değişiyor.

Güney Kore'de üretilen bir makine, aynı şirket grubunun yurt dışındaki fabrikasına gönderilse bile gümrük ve muhasebe açısından ihracat kabul ediliyor. Bu nedenle yeni kontrol sistemi büyük çip üreticilerinin yurt dışındaki kapasite yatırımlarında kullanılan ekipmanları da kapsayabiliyor.

Fotolitografi, aşındırma ve kaplama makinelerinin tamamının kontrol alanına dahil edilmesi, yalnız ileri paketleme şirketlerini değil ön uç üretim teknolojileri geliştiren ekipman üreticilerini de etkiliyor.

En büyük risk Çin pazarında

Sektör açısından en büyük endişe ise Çin'e yapılan satışlarda yoğunlaşıyor.

Çin, Güney Kore'nin yarı iletken üretim ekipmanı ihracatının yaklaşık yüzde 30'unu oluşturuyor. Bu oran, Çin'e yönelik kısıtlamaların sertleşmesi halinde bazı üreticilerin gelirlerinin önemli bölümünün risk altına girebileceği anlamına geliyor.

ABD'nin Çin'e gelişmiş çip ve üretim ekipmanı satışını sınırlandıran politikaları zaten Güney Kore şirketlerinin hareket alanını daraltmış durumda.

Güney Kore'nin kendi kontrol mekanizmasını da sıkılaştırmasıyla ekipman şirketleri artık hem Washington hem Seul tarafından uygulanan kurallar arasında hareket etmek zorunda kalıyor.

Bu nedenle çip savaşının yeni cephesi yalnız hangi ülkenin daha gelişmiş yarı iletken üreteceği değil, bu çipleri üreten makinelerin hangi fabrikaya ne kadar sürede ulaşabileceği haline geliyor.