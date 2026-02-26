DEİK Başkanı Olpak: Orta Koridor bölgesel entegrasyonda öncü olabilir

Olpak, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Mariam Kvrivişvili ve Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov'un katılımlarıyla Kakheti bölgesindeki Tsinandali köyünde gerçekleşen 7. Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan'ın İş Forumu'nda konuşma yaptı.

Bugün küresel ortamın giderek daha öngörülemez hale geldiğini ifade eden Olpak, "Bu koşullar altında güvenilir ortaklar ve istikrarlı komşular her zamankinden daha büyük önem taşımaktadır." diye konuştu. Olpak, "Orta Koridor" olarak da bilinen Trans-Hazar Uluslararası Taşımacılık Koridoru'nun önemine değinerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Orta Koridor'un bölgesel ekonomik entegrasyonu artırmada öncü bir rol oynayabileceğine inanıyorum. Bu güzergah, Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye üçlüsünü yalnızca transit ülkeler olmaktan çıkararak bölgesel bir üretim ve lojistik platformuna dönüştürebilir. Orta Koridor'u sadece bir ulaşım hattı olarak değil, üretim coğrafyasının yeniden konumlandırılması olarak görmeliyiz. Bu koridor, taşıma süresi ve maliyetlerin azaltılmasıyla lojistiği güçlendirecek, dijital ticareti, hizmet sektörünü ve sınır ötesi yatırımları artıracaktır."

Üç ülkede, ulaştırma ve lojistik altyapısı, dijital ticaret kolaylaştırma sistemleri, lojistik merkezleri ve çevresinde üretim ve enerji altyapısı alanlarında yatırım fırsatlarını gördüklerini aktaran Olpak, "Azerbaycan’ın enerji piyasası, Gürcistan ile serbest ticaret yapısı ve Türkiye'nin sanayi kapasitesi ile Avrupa entegrasyonu dikkate alındığında, bu üç ülkeyi birbirine bağlayan iyi kurgulanmış bir mekanizma tüm taraflar için faydalı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Olpak, enerji piyasalarının entegrasyonunun önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) gibi projelerin rolü, Orta Koridor'un güçlendirilmesiyle daha da artacaktır. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasında enerji piyasası entegrasyonu, ekonomik entegrasyon için yapısal bir dayanak olabilir."

Olpak, Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı ve Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal Gaz Boru Hattı'nın bölgede başarılı enerji projeleri olduğunu söyleyerek "Orta Koridor'un yanı sıra bölgede bir yenilenebilir enerji koridoru da oluşturabiliriz." dedi.