Dicle Elektrik’ten 2 yılda 16,5 milyar liralık yatırım

Nagihan KALSIN-ANKARA

Dicle Elektrik, yatırımlarına devam edecek. Dicle Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Memet Atalay, şirketin özelleştirilmesinin ardından geride bıraktığı 10 yılı düzenlediği basın toplantısı ile değerlendirdi. Atalay, Türkiye'nin 2'nci büyük elektrik dağıtım şirketi olduklarını, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 6 ilde 59 ilçede 6,4 milyon nüfusa ve 2,3 milyon aboneye hizmet verdiklerini söyledi. Sahadaki etkin mücadele ve akıllı şebeke dönüşümü ile toplam 8.4 milyar kWh kaçak elektrik tüketiminin önüne geçtiklerini belirten Atalay, “Bugüne kadar bölgemiz için teknoloji ve altyapı iyileştirme çalışmalarımız kapsamında 27,4 milyar TL yatırımda bulunduk. Yatırım ve saha çalışmalarımızla yüzde 76 olan kayıp-kaçak oranını geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla yüzde 42,8’e indirmeyi başardık. Kayıp-kaçakla mücadele kapsamında sahada gerçekleştirdiğimiz etkin çalışmalar ve teknoloji odaklı yatırımlar ile 28 milyar TL'si 2023 yılın[1]dan olmak üzere 10 yılda toplam 165 milyar TL değerinde kaçak enerji tüketimini önleyerek ülke ekonomisine büyük katkı sağlamış olduk” dedi. Dicle Elektrik’in 2024-2025 yatırım hedeflerini hattında bilgi veren Atalay, “2023 yılında 7,2 milyar TL yatırımı bölgemize kazandırdık. Kalan yatırımlar için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2024 ve 2025 yıllarında toplam 16,5 milyar TL’lik yatırım yapmayı planlıyoruz.” açıklamalarında bulundu.

“7 yıldır borcunu ödemeyen çiftçiler var”

Memet Atalay, 2024 yılında borcunun ödemeyen çiftçilere elektrik sağlanmayacağını vurguladı. Atalay, “7 yıldır bize borcunu ödememekte ısrar edem çiftçilerimiz var. Dolayısıyla uyarılarımızı dinlemediği halde borçlarını ödemeyen tarımsal sulama abonelerimizin borçlarından dolayı elektriklerini kesmek durumundayız. Kesinti olduğunda borcunu ödemek yerine ekininin yandığını ve bizim ülke ekonomisine zarar verdiğimizi belirte[1]rek durumu manipüle edecek yöntemler deneyebiliyorlar. Bu manipülasyon, maalesef bazı kesimler tarafından da destek görüyor.” diye konuştu.