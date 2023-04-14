Dijital kartvizit çözümü Letshare: İş ağı oluşturup büyütmek kolaylaşıyor

İş ağı oluşturmanın ve iş hayatında yeni bağlantılar edinmenin geleneksel yolu kartvizitler, milyonlarca ağacın kesilmesine neden oluyor. Veriler, her yıl dünya çapında yaklaşık 100 milyar kartvizitin üretilmesi için 7 milyon ağacın kesildiğini gösterirken, kartvizitlerin %90'ı bir hafta içinde çöpe atılıyor.

Bu durumun önüne geçmeyi ve küresel salgının değiştirdiği çalışma alışkanlıklarına uygun bir çözüm ortaya koymayı amaçlayan dijital kartvizit çözümü Letshare, işletmelerin marka değerine teknoloji, inovasyon ve sürdürülebilirlik eklemeyi vaat ediyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan dijital kartvizit çözümü Letshare’in fikir sahibi ve iş modelini oluşturan Nilsen Balata, “Pandeminin başlarında yeni ofis adresimizi kartvizitlerimizde yenilememiz gerektiğinde, kağıt kartvizitlerden vazgeçebileceğimiz bir çözüme ihtiyacımız olduğunu düşünmeye başladık.

NFC destekli dijital kartvizitlerin bu probleme uçtan uca bir çözüm getirmediğini fark ettik. Araştırma süreçlerinin ardından, her profesyonelin iş hayatındaki etkileşimlerini artırabileceği dijital bir platform olarak geliştirdiğimiz Letshare dijital kartvizit çözümünü Letshare Teknoloji Ekip Lideri Yasin Hüseyin Kara ve ekibi ile hayata geçirdik” dedi.

NFC destekli kartvizitlerin ötesinde bir deneyim sunuyor

Google Play ve App Store’dan ücretsiz indirilebilen Letshare, profesyonellerin kişisel dijital kartvizitlerini, şablonları özelleştirerek 10 farklı dilde tasarlamasına olanak tanıyor. Kullanıcılar, Letshare kartvizitlerine internet sitelerinden e-posta adreslerine, LinkedIn profillerinden adres ve telefonlarına,bankacılık ve fatura bilgilerinden, YouTube kanallarından sosyal medya hesaplarına, hatta emlak ilanlarına kadar işle ilgili pek çok bilgiyi ekleyebiliyor.

Letshare üzerinde oluşturulan dijital kartvizitler, karekod, AirDrop, WhatsApp, e-posta, SMS ve sosyal medya hesapları aracılığıyla kolayca paylaşılabiliyor. Paylaşılan kişi Letshare kullanıcısı olmasa dahi kartvizitteki bilgileri telefon rehberine kaydedebiliyor.

Yakın alan iletişimi (NFC) kart yoluyla çalışan kartvizitlerin ihtiyaçları tam olarak karşılamadığını dile getiren Nilsen Balata, “NFC henüz iş dünyasının her alanında yaygın biçimde kullanılan bir teknoloji değil ve tüm cihazlar bu desteği sunmuyor. Keza bu kartı yanınıza almayı unuttuğunuzda yine işlevini yitiriyor.

Letshare ise mobil uygulama olarak kullanılabildiği ve dijital kartviziti pek çok yoldan paylaşmaya olanak tanıdığı için dijital kartvizitin değer vaadine daha uygun bir kullanım sunuyor” diye konuştu.

“Etkinliklerde iş ağınızı daha hızlı genişletebilirsiniz”

Kullanıcıların farklı iş ortamları veya sosyal çevreleri için birden fazla dijital kartvizit oluşturmasına izin veren Letshare, uygulamaya kaydettiği tüm dijital kartvizitleri kategoriler halinde yönetme olanağı da sunuyor.

Letshare’in bu yönüyle kişisel bir müşteri ilişkileri yönetimi uygulaması olduğunun altını çizen Nilsen Balata, “. Profesyonelleri bir araya getirme amacı taşıyan forumların, toplantıların, zirvelerin katılımcıları bir iş ağı oluşturmak ister. O etkinlikten verimli dönmek için daha çok kişiyle tanışmanız ve tanıştığınız bu kişilerin bilgilerini saklamanız gerekir.

Bu deneyimime dayanarak Letshare’e, diğer dijital kartvizit çözümlerinden farklılaşan Keşfet sayfasını ekledik. Keşfet bölümü, 5 kilometre yakınınızdaki konumu açık Letshare kullanıcılarını görmeye ve bağlantı isteği göndermeye de olanak tanıyor.

Bu sayede profesyoneller, katıldıkları etkinliklerde diğer Letshare kullanıcılarını kolayca bularak kartvizit alışverişini hızla gerçekleştirebiliyor. Öte yandan uygulama içindeki yapay zeka destekli tarayıcı, kağıt kartvizit kullanıcılarının bilgilerini de kolayca Letshare’e kaydetmeye olanak tanıyor. Bu sayede Letshare, kağıt kartvizit kullanan profesyonel ve şirketlere de katkıda bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Şirketlerin İK ekiplerine özel yönetim paneli

Letshare şirketler için geliştirdiği paketler kapsamında, insan kaynakları departmanları için özel yönetim panelleri sunuyor. Şirketlerin kurumsal kimliklerine uygun dijital kartvizit tasarım şablonları hazırlanıyor ve çalışanlarının kartvizit paylaşım ve görüntüleme analizlerini takip etmek mümkün oluyor. Şirketler uygulama üzerinden çalışanlarına bildirim gönderebiliyor. İşletmeler, Letshare ile dijital dönüşümlerini kartvizit seviyesine kadar indirerek inovasyonu uçtan uca benimseyebiliyor.

Letshare iş modelini oluşturan Nilsen Balata, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Kurumsal özelleştirmeler ve toplu fiyatlandırma olanağıyla şirketlerin dijital dönüşümüne de katkıda bulunuyoruz. İşletmelerin marka değerlerine sürdürülebilirlik ve inovasyonu eklerken, onları sektörlerinin öncü ve prestijli temsilcilerine dönüştürüyoruz.”