Ecomondo için geri sayım başladı

05 Ekim 2017

Emel ÜNAL BULUT

İstanbul- Her sene olduğu gibi bu sene de İtalya-Rimini'de gerçekleştirilen Ecomondo '21. Uluslararası Malzeme ve Enerji Geri Kazanımı ve Sürdürülebilir Kalkınma Fuarı' ile KEY ENERGY '11.Uluslararası Sürdürülebilir Enerji ve Hareketlilik Fuarı'na bu yıl da Türkiye'den yoğun bir katılım var.

İstanbul - Fuar Organizatörü Italian Exhibition Group ve Türkiye Danışmanı Bee2Bee organizasyonu ile gerçekleştirilen fuar, 113 bin metrekarelik alanda 105 bin 574 ziyaretçisiyle ve 16 holde bin 200 firmanın katılımıyla, 7-10 Kasım 2017 tarihleri arasında sektörün önde gelen temsilcilerini aynı çatı altında buluşturacak.

Fuar, 'Yeşil Ekonomi'nin en önem arzeden konularını ele almakla birlikte, sürdürülebilir küresel kalkınma için, yeni çağın gereksinimlerini karşılamak amacıyla sunulan fırsatların da görüşüldüğü bir Avrupa platformu olmasıyla da önem kazanıyor. Yılda 950 milyon Euro ciroya sahip ve önümüzdeki yıllarda ciddi büyüme potansiyeli olan 'Fotovoltaik Enerji ve Depolama' konusuna Key Energy Fuarı'nda bu sene özel olarak değinilmesi planlanıyor.

Ecomondo'nun bu seneki odak noktasının ‘Kentsel Dönüşüm ve Sürdürülebilir Hareketlilik' olacağına işaret eden fuarın Türkiye Danışmanı Ayçe Karadağ, "Fuarda, geleceğin ideal şehir modeli kentleşme, teknolojik çözümler, hareketlilik planları, yenilenebilir enerji kullanımı ve depolama örnekleriyle yeni nesil sürdürülebilir şehrin doğuşuna tanıklık edilecek. Bu sayede nüfusun yaşam kalitesini arttırmak ve bölgenin sürdürülebilir kalkınmasını teşvik etmek amaçlanıyor" şeklinde bilgi verdi.

2017 Alım Heyeti Organizasyonu'nda bugün itibariyle katılımı onaylanmış firmaların isimleri şu şekilde:

Abe Biyosidal, Acıöz, Adana Geridönüşüm, Aksoy Enerji, Anoxia Gaz Geri Kazanım, Aspar Kaucuk, Asya Geri Kazanım, Aveka, Beysu Atık Yönetimi, Babacan Kaucuk, Balkan Atık, Balorman, Bircanlar Plastik, Birlik Pazarlama, Bogazici Cevre, Convex, Çınar Kağıt, Deba Enerji, Ecorec, Ekovar, Elit Çevre, Em Geridönüşüm, Engin Gerikazanım, Episome Biotech, Ercag Vinc, Erka Çevre, Erka Mühendislik, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gazibel, Gazi Danışmanlık, Gem Cevre, Göksu Solar, Gülhan Kauçuk, Hasdemir Yapı, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Hexagon Atık, İnte A.Ş., İspet, İzpa Palet, Konuk Isı, Marmara Geridönüşüm, Mebus Çevre, Merkezefendi Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Palet Global, Pozitif Atık, PPM, Sarpet, Sargın Insaat, Selami Engin, Soft Plastik, Tambursan Plastik, Tolay Enerji, Ören Kaucuk, Öner Kauçuk, Özdekan Kaucuk, Özbak Geridönüşüm, Özkartallar, Zilal Insaat.