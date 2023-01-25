Enerjisa, 55.5 milyon kWH enerji tasarrufu sağlayacak

Ayrıca şirketin, söz konusu uygulamalarla yıllık enerji tasarrufunun da 55.5 milyon kWh’yi geçeceği belirtiliyor.

2022’de devreye alınan ve 2023’de devam edecek olan İşimin Enerjisi uygulamalarından GES ve enerji verimliliği yatırımlarıyla toplamda 68 bin tonun üzerinde karbon salımını önlemeyi hedefleyen Enerjisa Enerji, portföyündeki işletmelerin 924 GWh’lık elektrik tüketimini de ‘Yeşil Enerji’ ile sertifikalandıracak.

Böylece şirket, yeşil enerji dönüşümleriyle yaklaşık 5.8 milyon ton karbon salımını da engelleyeceğini belirtti.

2022’de güneş enerjisi santrallerini müşterileri ile buluşturan şirket, bu kapsamda anlaşması sağlanan 75 bin 569 güneş panelinin kurulumlarına da 2022’de başladı. Projelerin tamamının 2023’de devreye alınması ile 19 bin 171 hanenin elektrik tüketimine eşdeğer 57.5 milyon kWh elektrik üretmesi bekleniyor.

5 yılda %65’e yakın büyüyeceğiz

Projeye dair konuşan Enerjisa Enerji Ceo’su ve Enerjisa Müşteri Çözümleri A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Pınar, “Bu krizle mücadelede en önemli gündem maddeleri arasında enerjinin verimli kullanılması, yüksek karbon emisyonları nedeniyle enerji sektörünün yeşil dönüşümü yer alıyor” dedi.

Pınar, önümüzdeki beş yıl içinde dünyadaki yenilenebilir enerji kapasitesinin, dünyanın son 20 yılda yaptığı artışa bedel bir oranda artış göstereceğinin altını çizerek, “Öngörüler Türkiye’deki yenilenebilir enerjinin 5 yılda yüzde 65’e yakın büyüyeceğini gösteriyor” diye konuştu.