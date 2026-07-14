Ericsson’da satış kaybını güçlü marj örttü

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Ericsson’un ikinci çeyrek satışları yüzde 6 gerileyerek beklentinin altında kaldı. Buna karşın düzeltilmiş brüt marj yüzde 48,4’e, EBITA 6,9 milyar İsveç kronuna çıkarak tahminleri aştı; üçüncü çeyrek ağ talebi görünümü güçlendi.

İsveçli telekomünikasyon ekipmanı üreticisi Ericsson’un ikinci çeyrek net satışları yüzde 6 düşüşle 52,69 milyar İsveç kronuna geriledi. Analistlerin Infront tarafından derlenen tahmini 53,71 milyar kron seviyesindeydi. Şirket geçen yılın aynı döneminde 56,13 milyar kron satış açıklamıştı.

Kur ve satın alma etkilerinden arındırılmış organik satışlar yüzde 1 azaldı. Patent lisanslama gelirlerindeki düşüş, grubun toplam satış performansını aşağı çekti.

Ericsson buna rağmen faaliyet gösterdiği dört pazar bölgesinin üçünde organik satışlarını artırdı. Ağ ekipmanlarına yönelik talebin üçüncü çeyrekte daha güçlü bir seyir izleyeceğine ilişkin beklenti, zayıf satış rakamlarının piyasa üzerindeki etkisini sınırladı.

Marj beklentiyi aştı

Düzeltilmiş brüt kâr marjı geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 48’den yüzde 48,4’e yükseldi. Sonuç, analistlerin en yüksek yüzde 48,2’lik tahmininin de üzerinde gerçekleşti.

Faiz, vergi ve amortisman öncesi düzeltilmiş faaliyet kârı olarak izlenen EBITA, 6,9 milyar İsveç kronuna ulaştı. Piyasa beklentisi 6,71 milyar kron düzeyindeydi.

Düzeltilmiş EBITA marjı yüzde 13,1 olarak hesaplandı. Analistlerin beklentisi yüzde 12,5 seviyesindeydi. Şirket geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 13,2 EBITA marjı bildirmişti.

Ericsson Başkanı ve CEO’su Börje Ekholm, sonuçların şirketin ürün portföyünün gücünü ve maliyet disiplinini yansıttığını belirtti. Maliyet kontrolü, satışlardaki gerilemeye rağmen operasyonel kârlılığın korunmasını sağladı.

Patent geliri baskı yarattı

Patent lisanslama gelirleri 4,9 milyar İsveç kronundan 3,4 milyar krona düştü. Gelirdeki 1,5 milyar kronluk kayıp, geçen yıl kaydedilen tek seferlik fikrî mülkiyet anlaşmasının bu çeyrekte tekrarlanmamasından kaynaklandı.

Ericsson, 2025’in ikinci çeyreğinde kısmi bir fikrî mülkiyet hakkı uzlaşmasından ilave gelir elde etmişti. Karşılaştırma dönemindeki yüksek baz, 2026’nın ikinci çeyreğinde toplam ve organik satışların daha zayıf görünmesine yol açtı.

Net kâr da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 azalarak 4,6 milyar İsveç kronundan 4,1 milyar krona geriledi. Seyreltilmiş hisse başına kâr 1,37 krondan 1,22 krona indi.

Satış ve net kârdaki düşüşe rağmen brüt marjın yükselmesi, şirketin maliyetlerdeki artışı fiyatlama ve verimlilik önlemleriyle kısmen dengelediğini gösterdi.

Üçüncü çeyrekte ağ talebi

Ericsson, üçüncü çeyrekte Networks biriminin satış büyümesinin son üç yıllık mevsimsel ortalamanın üzerinde gerçekleşmesini bekliyor. Şirket, düzeltilmiş brüt marjın yüzde 48 ile yüzde 50 arasında oluşacağını öngördü.

Ekholm, ikinci çeyrekte bileşen maliyetlerindeki enflasyonun etkisini azaltmak için çeşitli önlemler aldıklarını açıkladı. Daha yüksek hacimli ağ kurulum projelerinin ise üçüncü çeyrek Networks brüt marjı üzerinde baskı yaratabileceğini belirtti.

Ağ kurulum projeleri daha yüksek satış hacmi sağlayabiliyor. Ancak donanım, lojistik ve saha uygulama maliyetlerinin artması, bu projelerin kârlılık katkısını sınırlayabiliyor.

Üçüncü çeyrek tahminleri, telekom operatörlerinin altyapı yatırımlarında daha olumlu bir görünüm oluştuğuna işaret ediyor. Yatırımcılar, satış büyümesinin marj üzerindeki olası baskıyı ne ölçüde telafi edeceğini izleyecek.

Nakit akışı sert geriledi

Birleşme ve satın almalar öncesi serbest nakit akışı yüzde 85 azalarak 2,6 milyar İsveç kronundan 0,4 milyar krona düştü. Nakit üretimindeki sert gerileme, bilançonun en zayıf kalemlerinden biri oldu.

Şirket buna rağmen ikinci çeyrekte hissedarlarına toplam 8,2 milyar İsveç kronu aktardı. Söz konusu tutarın 3,2 milyar kronluk bölümü hisse geri alımları yoluyla gerçekleştirildi.

Ericsson B hissesi bilanço öncesindeki 13 Temmuz kapanışında 2,55 İsveç kronu ve yüzde 2,31 yükselişle 112,75 krona çıktı. Bilanço sonrasında marj görünümü, nakit akışı ve Networks beklentileri hisse fiyatlamasının ana başlıklarını oluşturacak.

Yüksek hissedar ödemeleri ile zayıflayan serbest nakit akışı arasındaki denge, önümüzdeki dönem sermaye dağıtım politikası açısından yakından takip edilecek.

CEO değişimi eylülde

Ericsson ayrıca Börje Ekholm’ün 30 Eylül 2026 itibarıyla CEO’luk görevinden emekliye ayrılacağını açıkladı. Per Narvinger şirketin yeni Başkanı ve CEO’su olacak.

Ekholm, yönetim geçişinin ardından 15 Haziran 2027’ye kadar Narvinger’e yönetici danışmanı olarak destek verecek. Geçiş takvimi, şirketin üçüncü çeyrekte beklediği güçlü ağ satışlarıyla aynı döneme denk gelecek.

Yeni yönetimin öncelikleri arasında bileşen maliyetleri, Networks marjının korunması, patent gelirlerinin seyri ve serbest nakit akışının yeniden güçlendirilmesi yer alacak.

Ericsson açısından bir sonraki önemli eşik, üçüncü çeyrekte Networks satışlarının üç yıllık mevsimsel ortalamayı aşıp aşamayacağı olacak. Yüzde 48-50 aralığındaki brüt marj hedefinin korunması da şirketin kârlılık görünümünü belirleyecek.