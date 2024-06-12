ESO Başkanı Kesikbaş: Kurlardaki dalgalanmalar ihracatı olumsuz etkiliyor
Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan ihracat rakamlarını değerlendirdi.
Zor koşullar ve yoğun rekabet baskısı altında dahi, üretimi sürdürebilmek için çeşitli stratejiler ve çözümler geliştirdiklerinin üzerinde duran ESO Başkanı Kesikbaş, “Ne olursa olsun çarkların durmaması adına çalışan sanayicilerimiz bir dizi zorluğun üstesinden gelerek üretim faaliyetlerini sürdürmeye çalışıyor.
Kurlardaki dalgalanmalar, rekabet baskısı ve tedarik zincirlerindeki aksaklıklar sanayicilerin iş yapma biçimlerini önemli ölçüde etkiliyor. Ancak bu süreçte döviz kurlarında yaşanan düşük seviyeler, sanayiciler üzerinde ciddi etkiler oluşturmaya başladı. Bu durum, özellikle rekabetçilik ve nakit akış yönetimi gibi kritik alanlarda karşı karşıya kalınan zorlukları daha da belirgin hale getiriyor. Ülkemiz sanayicileri, Avrupa ve Asya’daki rakiplerine karşı fiyat avantajını zaman zaman kaybedebiliyor. Hammadde, ara mal ve teknoloji gibi kritik bileşenlerin ithalatında maliyetlerin yükselmesi, üretim maliyetlerini artırıyor” dedi.
Artan maliyetler ve azalan gelirler nakit akışını etkiliyor
Kur düşüklüğünün işletmelerin nakit akışını da olumsuz etkilediğine vurgu yapan Kesikbaş, “Artan maliyetler ve azalan gelirler, sanayicilerin nakit akışlarını yönetmelerini zorlaştırıyor ve finansal sıkıntılar yaşamalarına neden oluyor” diyerek şöyle devam etti; “İhracattan elde edilen gelirlerin azalması, yeni yatırımlar için gerekli sermayenin birikmesini engelliyor. Ayrıca, artan maliyetler ve azalan kâr marjları, sanayicilerin risk alarak yeni yatırımlara yönelmesini zorlaştırıyor. Bu durum, sanayide büyümenin ve teknolojik yeniliklerin önünde bir engel oluşturuyor."
Üretim maliyetlerini düşürmek için yerli kaynaklar artırılmalı
Sanayicilerin bu zorlukları aşabilmesi için bazı stratejik adımlar atılması gerektiğini de kaydeden Kesikbaş, yerli kaynak kullanımını artırmak ve üretimde maliyetleri düşürmek için bu yönelimin teşvik edilmesi gerektiğinin üstünde durdu.