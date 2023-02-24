Etkili delegasyon için kontrol listesi

Etkin bir yönetici iyi bir öğretmendir. Çalışanının algılama düzeyine göre aktarabileceği her şeyi kıskanmadan öğretmelidir.

Yönetici, çalışanına karşı belli bir seviyeye kadar açık davranmalı ve kendisini iyi tanımasına izin vermelidir.

Eğer yönetici çalışanları tarafından iyi anlaşılırsa kendisi orada olmadığında da astları onun stratejilerini hayata geçirebilir.

Yöneticinin delege edici rolü, yöneticiye oldukça büyük bir boş zaman yaratır. Sistemi daha iyi entegre edebilmek ve fırsatların peşinden daha fazla koşabilmek için vakit bulabilir.

Çalışanlar kendilerini daha iyi hissederler ve motivasyonları artar. Basit iş atamalarından farklılık gösteren delegasyon, dikkatli bir planlama ve iletişim gerektirir. Aşağıdaki kontrol listesi ile etkili iletişim ve delegasyonun kontrolü için en iyi strateji doğrultusunda düşünme fırsatı bulabilirsiniz. Nelerin seçilmesi gerektiğini anlamak ve yanlış anlaşılmalara yol açmamak için şu noktaları göz önünde bulundurun:

Bu işin yapılması neden gerekiyor?

İşin yapılması için aşılması gereken sorunlar neler?

Seçilmiş çalışan göreve hangi becerilerini katıyor?

Söz konusu çalışana ne kadar özgürlük vermeyi düşünüyorsunuz?

Astınızın bu sorumluluğu kabul etmesinin kendisine ne gibi yararı olacak?

Bu görev sırasında astınızı yerleştirme, eğitme ve yönlendirme çalışmaları için ne kadar zaman ayırabilirsiniz?

Denetim ve kontrol alanlarında yardımcı olması için aşağıdaki unsurları göz önünde bulundurun:

Astlarınız işin başarıldığını nasıl anlayacaklar?

Başarının açık göstergeleri neler?

Hangi sonuçları umuyor ve gereksinim duyuyorsunuz?

Hangi potansiyel sorunlarla karşılaşabilirsiniz?

Bu sorunlardan hangileri önlenebilir?

Hangileri önlenemez?

İşlerin yolunda gitmediğini gösteren işaretler neler olabilir? Her çalışan ancak gücünün yeteceği kadar işi üstlenebileceğinden aşağıdaki noktaları göz önünde bulundurun:

Kişinin strese olan dayanıklılığı nedir?

Hangi iş için yeniden görev dağılımı yapılabilir?

Öncelik sıralamalarında ve son teslim tarihlerinde ne gibi değişiklikler yapılabilir?