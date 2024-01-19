“Faizler canımızı acıtsa da atılan adımlar güven veriyor”

Düşme trendine girdi ve spekülatif amaçlı alımlar, pozisyon almalar, ihtiyacı olmamasına rağmen ön sipariş yüklemeleri falan yok. Bunlar azaldı. Artık gerçek ihtiyaçlar konuşulmaya başlandı. Türkiye'de enflasyonun hızlı bir şekilde iniş trendinde ivmelenerek gideceğini görüyorum. Orada da dengeler yerine oturacak" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi yönetimine olan desteği ve ekonomi yönetiminin de kararlı bir şekilde alınan kararları uygulamasının memnuniyet verici olduğunu ifade eden Tosyalı, "Faizler çok yüksek olsa da canımızı çok acıtsa da alınan kararların doğru olduğunu bildiğiniz zaman ona katlanmanız kolay oluyor. Ben kararların da uygulamanın da koordinasyonun da çok güven verdiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Dünyanın en büyük çelik üreticilerindeniz"

Tosyalı, şu anda Cezayir'de ülkenin en büyük sanayi yatırımına sahip olduklarını, devam eden bir yatırımlarının daha bulunduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Yine İskenderun'da 4 milyon ton yassı çelik yatırımımızın aynısı Cezayir'de de 4 milyon ton ama Cezayir'deki ki uç ürünümüz özellikle otomobil çelikleri, beyaz eşya çelikleri olmak üzere Cezayir'in endüstriyel kümelenmesine hizmet edecek çok önemli bir yatırım. Bu sayede Cezayir yurt dışından otomobil üreticilerini ülkesine davet ediyor.

Bakın benim ülkemde artık otomobil çeliği de üretiliyor diyerekten. Önümüzdeki yıl otomobil ve beyaz eşya çeliği üreten bir duruma geleceğiz." Fuat Tosyalı, İspanya'nın önde gelen çelik boru üreticilerinden Baika Steel Tubular System (STS) fabrikasını satın aldıklarını anımsatarak, "İspanya'da aldığımız fabrika bizim Avrupa'nın şu anki su, gaz, petrol iletim hatlarının yanında artık hidrojen iletim hatları projeleri başladı." şeklinde konuştu.

Şu an dünyanın en büyük çelik üreticilerinden olduklarını dile getiren Tosyalı, dakikada 5 bin metrenin üzerinde boru ürettiklerini, yurt dışı ile birlikte 40'a yakın fabrikaya sahip olduklarını söyledi. Tosyalı, "Özellikle İspanya'da aldığımız fabrikayla Türkiye'den Avrupa, Romanya, İtalya ve Balkanlara boru sevkiyatı yaparken Batı Avrupa'ya da İspanya üzerinden üretim yapıp vermeyi hedefledik.

O bizim Avrupa'daki en önemli üretim üslerimizden biri olacak" şeklinde konuştu. Fuat Tosyalı, İskenderun'da Türkiye'nin en büyük sanayi yatırımlarından birini yeni tamamladıklarını söyledi. Tosyalı, "4 milyon ton/yıl kapasiteli yassı çelik tesisimizi ve ülkemizin ilk kuantum ocaklı en düşük enerji tüketimine sahip ve yeşil çelik yolundaki en önemli yatırımlarımızdan birini yeni tamamladık” diye konuştu.