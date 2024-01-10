FLO Group’nun Giyim Marka Genel Müdür Yardımcısı Özgür Mermer oldu

Son dönemde kendi teknoloji şirketini ve güneş enerjisi santrallerini kurarak sektörüne öncülük eden açılımlar yapan FLO Group yaptığı son atama ile spor giyim kategorisinde de iddiasını ortaya koyuyor. Kendi markaları olan Lumberjack ve Kinetix’in yanı sıra lisanslı markaları Reebok ve Lotto için spor giyim koleksiyonları hazırlayıp sunan FLO Group’nun Giyim Marka Genel Müdür Yardımcılığı görevine perakende sektörünün deneyimli isimlerinden Özgür Mermergetirildi.

Özgür Mermer, Uludağ Üniversitesi Tekstil Mühendisliğinde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, lisansüstü (MBA) eğitimini Boğaziçi Üniversitesi’nde Marka Yönetimi dalında yaptı. Mermer, kariyerinekumaş üretim ve satışında uzman firmalarda kumaş tedariği, satışı ve ihracat sorumlusu olarak başladı. 16yılı aşkın bir süre LC Waikiki’de ürün yönetiminden, satışa kadar pek çok alana liderlik eden Mermer, artık FLO Group markalarının giyim operasyonlarına liderlik edecek genel müdür yardımcısı olarak kariyerine devam edecek.