FLO'nun yeni CEO'su belli oldu

Yaklaşık 10 yıldır FLO’nun globalleşme yolculuğuna liderlik eden Burak Övünç, Üst Yöneticilik (CEO) görevini Yenal Gökyıldırım’a devretti.

FLO açıklamasına göre, çeyrek asrı aşkın kariyeri boyunca elektronik, seyahat, otomotiv, e-ticaret ve perakende sektörlerinde çok uluslu şirketlerde üst düzey liderlik pozisyonlarında bulunan Gökyıldırım, 3 kıtada 21 ülkeye yayılan Türkiye’nin global oyuncusu olma yolunda emin adımlarla ilerleyen FLO Mağazacılık’ın yeni CEO’su oldu.

FLO’nun uluslararası konumunu ileriye taşıyacak

Açıklamaya göre, global arenadaki tecrübeleri ile Yenal Gökyıldırım, geleneksel perakendeciliğin sınırlarını aşarak, çok kanallı, çok markalı, dijital odaklı global bir ürün şirketine dönüşme yolunda emin adımlarla ilerleyen FLO’yu daha da ileriye taşıyacak. Gökyıldırım, FLO‘nun mağazacılık, e-ticaret ve toptan satış kanallarını, güçlü marka ailesi ile destekleyerek omni-channel bir ekosistemde 360 derece hizmet sağlama üzerine inşa ettiği pazar konumunu güçlendirecek adımlar atmaya devam edecek.

Yenal Gökyıldırım kimdir?

Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Makine Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra aynı okulda MBA’ini de tamamlayan Gökyıldırım, 14 yıl boyunca Philips Elektronik’te çalıştı ve İstanbul, Dubai, Viyana ve Amsterdam organizasyonlarında başarılı sonuçlar elde etti.

Bünyesindeki e-ticaret, dijital reklam, bahis ve seyahat şirketleriyle Türkiye'nin en büyük e-ticaret platformu olan Doğan Online Grubu’nun CEO’su olarak 2011 yılında Türkiye’ye döndü. Sonrasında kariyerinde önemli bir dönüm noktası olan LC Waikiki’deki Genel Müdürlük pozisyonu boyunca, 25 ülkede faaliyet gösteren moda perakende şirketinin, Türkiye’den çıkan bir dünya markası olması yolculuğunda anahtar rol oynadı.

Son olarak 2015 yılından bu yana, Almanya merkezli MediaMarkt’ta, Türkiye İcra Kurulu Başkanı ve MediaMarktSaturn Holding Perakende Grubunda 12 farklı ülkeden sorumlu Global İcra Kurulu Üyesi ve Holding COO’luğu görevlerini üstlendi. Bu süreçte, liderliğini yaptığı tüm ülke organizasyonların müşteri odaklı yeniden yapılanmasını yönetmiş ve karlı büyüme stratejisini kurgulayarak hayata geçirilmesine liderlik etti. Müşteri odaklılık ve çok kanallı perakende konseptlerini organizasyonun merkezine taşıyan Gökyıldırım ayrıca TÜSİAD’ın Perakende Çalışma Grubu’nun Eş Başkanı ve YASED üyesi.

Yenal Gökyıldırım, evli ve bir kız çocuğu babası.