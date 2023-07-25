Gaziantep-Mersin demir yoluna 680 milyon sterlin

Türkiye'nin en büyük ikinci konteyner limanını 241,4 kilometre uzaklıktaki iç şehirlere bağlayacak demir yolunun, karbondioksit eş değer emisyonlarını yılda 150 bin tonun üzerinde azaltması bekleniyor. Hızlı tren, Gaziantep'ten Mersin'e seyahat süresini de 4 saat kısaltacak.

Erman Ilıcak: Heyecan verici küresel ortaklıkların yolu açıldı

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, konuya ilişkin Birleşik Krallık'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, "Türkiye, bu projeye büyük önem verdi" dedi. Birleşik Krallık-Türkiye ticaret ilişkilerinin giderek daha fazla güçlendiğini vurgulayan Birleşik Krallık İhracat Bakanı Malcolm Offord ise, "Birbirimizle ne kadar çok ticaret yaparsak daha güçlü ve daha emniyetli bir şekilde birlikte müreffeh oluruz.

Türkiye, ticaretteki lig sıralamamızda ilk 20'de ama hızla yükseliyor" dedi. Rönesans Holding Başkanı Dr. Erman Ilıcak da "Bu anlaşma, Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki iş birliklerine büyük katkı sağladığı gibi, heyecan verici küresel ortaklıkların da yolunu açmıştır" diye konuştu.