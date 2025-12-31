Google Haberler

Gültepe: Dünya halı pazarından yüzde 16,4 pay alıyoruz

Türkiye'nin küresel halı ihracatından yüzde 16,4 pay aldığını ifade eden TİM Başkanı Mustafa Gültepe, halı ihracatından 11 ayda 2,6 milyar dolar gelir elde edildiğini söyledi. İHİB Başkanı Hayri Diler, önümüzdeki dönemde ABD pazarı için kapsamlı çalışmalar yapacaklarını vurguladı.

İstanbul Halı İhracatçıları Birliği (İHİB), halı sektörü­nün ihracatına katkı sunan ve Türk halılarının yurt dışın­da daha çok tanınmasını sağla­yan sektör temsilcilerini ödül­lendirdi.

Dört farklı kategoride toplam 40 firmaya ‘platin ödül’ verilirken, özel ödüller de sa­hiplerini buldu. Törene, İstan­bul Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Musta­fa Gültepe, İstanbul Halı İhra­catçıları Birliği Yönetim Kuru­lu Başkanı Ahmet Hayri Diler ve sektör temsilcileri katıldı. Mustafa Gültepe, törende yap­tığı konuşmada, halıyı yalnızca ticari bir ürün olarak değil, kül­türel bir miras olarak gördük­lerini vurguladı.

Tarihte bili­nen ilk halıların yaklaşık 2 bin 500 yıl önce Orta Asya’da Türk­ler tarafından dokunduğunu hatırlatan ve Türk halılarının bugün dünyanın ortak motifle­rinden biri haline geldiğini be­lirten Gültepe, sektörün küre­sel ölçekte güçlü bir konumda bulunduğunu ifade etti. Tür­kiye’nin halı ihracatında dün­yanın en güçlü iki oyuncusun­dan biri olduğunu kaydeden Gültepe, “Küresel halı ihraca­tından yüzde 16,4 pay alıyoruz. 2024 yılında 2,9 milyar dolar­lık halı ihracatı gerçekleştirdik. 2025’in Ocak–Kasım dönemin­de ise ihracatımız 2,6 milyar do­lara ulaştı” dedi.

Bu yıl ABD, Suudi Arabistan ve Irak başta olmak üzere top­lam 179 ülkeye halı ihraç edil­diğini belirten Gültepe, sektö­rün fiyat rekabetçiliğini kay­betmesine rağmen gösterdiği dirençle Türkiye ekonomisine katkı sunmaya devam ettiğini vurguladı. Halı sektörünün son yıllarda teknolojik gelişmeler­le önemli bir dönüşüm sürecin­den geçtiğini ifade eden Gülte­pe, yeni üretim yöntemleri ve kullanılan malzemeler saye­sinde daha kaliteli ve dayanık­lı ürünler ortaya çıktığını söy­ledi.

Rekabetçiliğin korunması için yeni taleplere hızlı ve ka­rarlı şekilde cevap verilmesi ge­rektiğini belirten Gültepe, söz­lerini şöyle sürdürdü: “Üretim kapasitesi ve teknik yetkinlik açısından dünyada güçlü bir konumdayız. Bu konumumuzu korumak için yeni teknolojilere uyum sağlamalı, esnek üretim kabiliyetimizi daha da geliştir­meliyiz. Bunu başardığımızda küresel ihracattaki payımızı ar­tıracağımıza inanıyorum.”

Uzak Doğu pazarına yöneliyorlar

İHİB Yönetim Kurulu Başka­nı Ahmet Hayri Diler de, ha­lı ihracatının ardındaki eme­ğe dikkat çekerek, Türk halı sektörünün dünya sahnesin­deki yükselişine dikkat çek­ti. Türk halı sektörünün kü­resel ölçekteki temsil gücüne değinen Diler, İHİB’in ulus­lararası vizyonu doğrultu­sunda yürütülen çalışmaları paylaştı.

Dünya halıcılık en­düstrisinin önemli buluşma noktalarından biri haline ge­len ICFE Uluslararası Ha­lı ve Zemin Kaplamaları Fu­arı’nın sektörün uluslararası görünürlüğüne önemli katkı sunduğunu belirten Diler, 6–9 Ocak tarihlerinde üçüncüsü düzenlenecek fuarla bu etki­nin daha da artacağını ifade etti. İHİB’in tanıtım faaliyet­leri kapsamında Japonya’da gerçekleştirilen defile ve ta­nıtım organizasyonlarının, Uzak Doğu pazarında Türk halısına yönelik algının güç­lenmesine katkı sağladığını kaydeden Diler, önümüzde­ki dönemde ABD’de benzer ve daha kapsamlı çalışmaların hayata geçirileceğini söyledi.

Diler, Türk halı sektörünün geleceğine ilişkin şunları kay­detti: “Bir ilmeği atmak nasıl sabır ve ustalık gerektiriyorsa, bir sektörü dünya liderliğine taşımak da aynı adanmışlığı gerektirir. İHİB olarak, üyele­rimizden aldığımız güçle Türk halısını dünyanın her nokta­sında güçlü bir marka haline getirme hedefiyle çalışmala­rımıza kararlılıkla devam ede­ceğiz. Türk halısının girme­diği hiçbir coğrafya bırakma­mak için yollar inşa ediyoruz."

