Gültepe: Dünya halı pazarından yüzde 16,4 pay alıyoruz

İstanbul Halı İhracatçıları Birliği (İHİB), halı sektörü­nün ihracatına katkı sunan ve Türk halılarının yurt dışın­da daha çok tanınmasını sağla­yan sektör temsilcilerini ödül­lendirdi.

Dört farklı kategoride toplam 40 firmaya ‘platin ödül’ verilirken, özel ödüller de sa­hiplerini buldu. Törene, İstan­bul Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Musta­fa Gültepe, İstanbul Halı İhra­catçıları Birliği Yönetim Kuru­lu Başkanı Ahmet Hayri Diler ve sektör temsilcileri katıldı. Mustafa Gültepe, törende yap­tığı konuşmada, halıyı yalnızca ticari bir ürün olarak değil, kül­türel bir miras olarak gördük­lerini vurguladı.

Tarihte bili­nen ilk halıların yaklaşık 2 bin 500 yıl önce Orta Asya’da Türk­ler tarafından dokunduğunu hatırlatan ve Türk halılarının bugün dünyanın ortak motifle­rinden biri haline geldiğini be­lirten Gültepe, sektörün küre­sel ölçekte güçlü bir konumda bulunduğunu ifade etti. Tür­kiye’nin halı ihracatında dün­yanın en güçlü iki oyuncusun­dan biri olduğunu kaydeden Gültepe, “Küresel halı ihraca­tından yüzde 16,4 pay alıyoruz. 2024 yılında 2,9 milyar dolar­lık halı ihracatı gerçekleştirdik. 2025’in Ocak–Kasım dönemin­de ise ihracatımız 2,6 milyar do­lara ulaştı” dedi.

Bu yıl ABD, Suudi Arabistan ve Irak başta olmak üzere top­lam 179 ülkeye halı ihraç edil­diğini belirten Gültepe, sektö­rün fiyat rekabetçiliğini kay­betmesine rağmen gösterdiği dirençle Türkiye ekonomisine katkı sunmaya devam ettiğini vurguladı. Halı sektörünün son yıllarda teknolojik gelişmeler­le önemli bir dönüşüm sürecin­den geçtiğini ifade eden Gülte­pe, yeni üretim yöntemleri ve kullanılan malzemeler saye­sinde daha kaliteli ve dayanık­lı ürünler ortaya çıktığını söy­ledi.

Rekabetçiliğin korunması için yeni taleplere hızlı ve ka­rarlı şekilde cevap verilmesi ge­rektiğini belirten Gültepe, söz­lerini şöyle sürdürdü: “Üretim kapasitesi ve teknik yetkinlik açısından dünyada güçlü bir konumdayız. Bu konumumuzu korumak için yeni teknolojilere uyum sağlamalı, esnek üretim kabiliyetimizi daha da geliştir­meliyiz. Bunu başardığımızda küresel ihracattaki payımızı ar­tıracağımıza inanıyorum.”

Uzak Doğu pazarına yöneliyorlar

İHİB Yönetim Kurulu Başka­nı Ahmet Hayri Diler de, ha­lı ihracatının ardındaki eme­ğe dikkat çekerek, Türk halı sektörünün dünya sahnesin­deki yükselişine dikkat çek­ti. Türk halı sektörünün kü­resel ölçekteki temsil gücüne değinen Diler, İHİB’in ulus­lararası vizyonu doğrultu­sunda yürütülen çalışmaları paylaştı.

Dünya halıcılık en­düstrisinin önemli buluşma noktalarından biri haline ge­len ICFE Uluslararası Ha­lı ve Zemin Kaplamaları Fu­arı’nın sektörün uluslararası görünürlüğüne önemli katkı sunduğunu belirten Diler, 6–9 Ocak tarihlerinde üçüncüsü düzenlenecek fuarla bu etki­nin daha da artacağını ifade etti. İHİB’in tanıtım faaliyet­leri kapsamında Japonya’da gerçekleştirilen defile ve ta­nıtım organizasyonlarının, Uzak Doğu pazarında Türk halısına yönelik algının güç­lenmesine katkı sağladığını kaydeden Diler, önümüzde­ki dönemde ABD’de benzer ve daha kapsamlı çalışmaların hayata geçirileceğini söyledi.

Diler, Türk halı sektörünün geleceğine ilişkin şunları kay­detti: “Bir ilmeği atmak nasıl sabır ve ustalık gerektiriyorsa, bir sektörü dünya liderliğine taşımak da aynı adanmışlığı gerektirir. İHİB olarak, üyele­rimizden aldığımız güçle Türk halısını dünyanın her nokta­sında güçlü bir marka haline getirme hedefiyle çalışmala­rımıza kararlılıkla devam ede­ceğiz. Türk halısının girme­diği hiçbir coğrafya bırakma­mak için yollar inşa ediyoruz."