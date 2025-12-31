Gültepe: Dünya halı pazarından yüzde 16,4 pay alıyoruz
Türkiye'nin küresel halı ihracatından yüzde 16,4 pay aldığını ifade eden TİM Başkanı Mustafa Gültepe, halı ihracatından 11 ayda 2,6 milyar dolar gelir elde edildiğini söyledi. İHİB Başkanı Hayri Diler, önümüzdeki dönemde ABD pazarı için kapsamlı çalışmalar yapacaklarını vurguladı.
İstanbul Halı İhracatçıları Birliği (İHİB), halı sektörünün ihracatına katkı sunan ve Türk halılarının yurt dışında daha çok tanınmasını sağlayan sektör temsilcilerini ödüllendirdi.
Dört farklı kategoride toplam 40 firmaya ‘platin ödül’ verilirken, özel ödüller de sahiplerini buldu. Törene, İstanbul Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, İstanbul Halı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hayri Diler ve sektör temsilcileri katıldı. Mustafa Gültepe, törende yaptığı konuşmada, halıyı yalnızca ticari bir ürün olarak değil, kültürel bir miras olarak gördüklerini vurguladı.
Tarihte bilinen ilk halıların yaklaşık 2 bin 500 yıl önce Orta Asya’da Türkler tarafından dokunduğunu hatırlatan ve Türk halılarının bugün dünyanın ortak motiflerinden biri haline geldiğini belirten Gültepe, sektörün küresel ölçekte güçlü bir konumda bulunduğunu ifade etti. Türkiye’nin halı ihracatında dünyanın en güçlü iki oyuncusundan biri olduğunu kaydeden Gültepe, “Küresel halı ihracatından yüzde 16,4 pay alıyoruz. 2024 yılında 2,9 milyar dolarlık halı ihracatı gerçekleştirdik. 2025’in Ocak–Kasım döneminde ise ihracatımız 2,6 milyar dolara ulaştı” dedi.
Bu yıl ABD, Suudi Arabistan ve Irak başta olmak üzere toplam 179 ülkeye halı ihraç edildiğini belirten Gültepe, sektörün fiyat rekabetçiliğini kaybetmesine rağmen gösterdiği dirençle Türkiye ekonomisine katkı sunmaya devam ettiğini vurguladı. Halı sektörünün son yıllarda teknolojik gelişmelerle önemli bir dönüşüm sürecinden geçtiğini ifade eden Gültepe, yeni üretim yöntemleri ve kullanılan malzemeler sayesinde daha kaliteli ve dayanıklı ürünler ortaya çıktığını söyledi.
Rekabetçiliğin korunması için yeni taleplere hızlı ve kararlı şekilde cevap verilmesi gerektiğini belirten Gültepe, sözlerini şöyle sürdürdü: “Üretim kapasitesi ve teknik yetkinlik açısından dünyada güçlü bir konumdayız. Bu konumumuzu korumak için yeni teknolojilere uyum sağlamalı, esnek üretim kabiliyetimizi daha da geliştirmeliyiz. Bunu başardığımızda küresel ihracattaki payımızı artıracağımıza inanıyorum.”
Uzak Doğu pazarına yöneliyorlar
İHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hayri Diler de, halı ihracatının ardındaki emeğe dikkat çekerek, Türk halı sektörünün dünya sahnesindeki yükselişine dikkat çekti. Türk halı sektörünün küresel ölçekteki temsil gücüne değinen Diler, İHİB’in uluslararası vizyonu doğrultusunda yürütülen çalışmaları paylaştı.
Dünya halıcılık endüstrisinin önemli buluşma noktalarından biri haline gelen ICFE Uluslararası Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı’nın sektörün uluslararası görünürlüğüne önemli katkı sunduğunu belirten Diler, 6–9 Ocak tarihlerinde üçüncüsü düzenlenecek fuarla bu etkinin daha da artacağını ifade etti. İHİB’in tanıtım faaliyetleri kapsamında Japonya’da gerçekleştirilen defile ve tanıtım organizasyonlarının, Uzak Doğu pazarında Türk halısına yönelik algının güçlenmesine katkı sağladığını kaydeden Diler, önümüzdeki dönemde ABD’de benzer ve daha kapsamlı çalışmaların hayata geçirileceğini söyledi.
Diler, Türk halı sektörünün geleceğine ilişkin şunları kaydetti: “Bir ilmeği atmak nasıl sabır ve ustalık gerektiriyorsa, bir sektörü dünya liderliğine taşımak da aynı adanmışlığı gerektirir. İHİB olarak, üyelerimizden aldığımız güçle Türk halısını dünyanın her noktasında güçlü bir marka haline getirme hedefiyle çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Türk halısının girmediği hiçbir coğrafya bırakmamak için yollar inşa ediyoruz."