 Gültepe: Ticaret hedefi 5 yılda 25 milyar dolar

“Yakından tedarik ve bölgeselleşme çağımızın öne çıkan eğilimleri. Körfez ülkeleriyle ticari ilişkilerimiz özel bir önem taşıyor. En önemli ticari partnerlerimizden biri olan Birleşik Arap Emirlikleri ile 5.3 milyar dolar ihracat ve 4.5 milyar dolar ithalat olmak üzere 10 milyar dolarlık ticaretimiz var. Anlaşma kapsamında ortaya konan 5 yılda 25 milyar dolarlık ticaret hedefine rahatlıkla ulaşacağımızı düşünüyorum.”