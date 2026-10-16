Hayali Türkiye’de kurulsun imzası Türkiye’ye ait olsun

Türkiye İhracatçı­lar Meclisi (TİM) ta­rafından Ticaret Ba­kanlığının desteğiyle Haliç Kongre Merkezi'nde düzenle­nen TIW26, bu yıl "Humanity 6.0-İnsanlığın Yeni Evresi" te­masıyla gerçekleştiriliyor. Dün gerçekleşen açılışta konuşan TİM Başkanı Mustafa Gülte­pe, üç gün sürecek organizas­yon boyunca iş dünyasını, bi­lim insanlarını, girişimcileri ve gençleri bir araya getirecekle­rini söyledi. Yeni fikirlerin doğ­duğu, yeni iş birliklerinin ku­rulduğu ve yeni başarı hikaye­lerinin başladığı bir buluşmaya daha ev sahipliği yapacakları­nı dile getiren Gültepe, bu yıl­ki temanın "Humanity 6.0- İn­sanlığın Yeni Evresi" olduğunu bildirdi.

Gültepe, tarih boyunca her büyük teknolojik gelişme­nin insan hayatını ve üretim bi­çimini değiştirdiğini kaydede­rek, buhar gücüyle başlayan sa­nayi devriminin elektrikle hız kazandığını, otomasyon ve di­jitalleşmeyle yeni boyutlara ta­şındığını anlattı. Bugün yapay zekanın öncülük ettiği yepyeni bir çağın kapılarını araladıkla­rını ifade eden Gültepe, yapay zekanın üretimden ticarete her alana girdiğini, makinelerin öğ­rendiğini, algoritmaların karar verdiğini söyledi.

Büyük dönüşümün merkezinde insan var

Mustafa Gültepe, bu süreç­te son kararı insanın mı yoksa makinenin mi vereceği sorusu­nu sorarak sözlerini şöyle sür­dürdü: “Bizim cevabımız belli, bu büyük dönüşümün merke­zinde insan var. Dönüşümün tarihi bu topraklarda yazıldı. Bu toprakların insanları Ka­padokya'da bin yıl önce 20 bin kişinin barınabileceği yer al­tı şehirleri kurdu. Havalandır­masıyla, su sistemiyle tam bir mühendislik harikası şehirler­den söz ediyoruz.

Bu aynı za­manda bir inovasyondu. 800 yıl önce Diyarbakır'da Artuklu Sarayı'nda El-Cezeri suyla ça­lışan makineler tasarladı. İşte o makineler bugün robotiğin ilk örnekleri olarak anılıyor. Bu da bir inovasyondu. Özetle ino­vasyon bu toprakların tarihsel refleksi ve bu refleksin kaynağı hep insan oldu.” Gültepe, yeni çağın pusulasının insanı gös­terdiğini belirterek, "TIW26'yı bu anlayışla hazırladık. Üç gün boyunca yapay zeka çağında güveni, şirketlerin yeni organi­zasyonunu, sanayide rekabetin yeni kurallarını ve geleceğin in­sanını konuşacağız” ifadelerini kullandı.

TİM Başkanı Gültepe, Tür­kiye'yi dünyanın en çok ihra­cat yapan ilk 10 ülkesi arasına taşıma hedefine işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulun­du: “Bu hedef için üretim biri­kimimiz, sanayi altyapımız ve girişimci gücümüz var. Şim­di bu gücü daha fazla inovas­yonla, daha fazla AR-GE'yle, daha yüksek teknolojiyle bu­luşturmak istiyoruz. Bu alan­da önemli mesafeler kat ettik. Yüksek ve orta-yüksek tekno­lojili ürün ihracatımızı 10 yıl­da iki katından daha fazla ar­tırdık. Geçen yıl 112 milyar do­lara ulaştı. Küresel İnovasyon Endeksi'nde 13 yılda 23 basa­mak yükseldik. Elbette bu iler­lemeyi yeterli görmüyoruz.

Biz Türkiye'de hayal edilsin, Türkiye'de tasarlansın, Tür­kiye'de kodlansın, Türkiye'de geliştirilsin, Türkiye imzasını taşısın istiyoruz. TİM olarak bütün çalışmalarımızı bu viz­yonla sürdürüyoruz." Gülte­pe, bu kapsamda İnovaLİG ile firmaların yenilikçilik kapasi­tesini geliştirdiklerini, İnova­TİM ile gençleri, Türkiye'nin Girişimcileri programıyla ye­ni fikirleri ve girişimcileri des­teklediklerini anlattı.

“Bu salondan dünyanın markaları çıkacak”

Mustafa Gültepe, Türki­ye'de 16-24 yaş arasındaki gençlerin yüzde 65'inin üret­ken yapay zeka kullandığını belirterek, şirketlerde ise ya­pay zeka kullananların oranı­nın yüzde 14'te kaldığını söy­ledi. Yapay zekaya geçmek is­teyen firmaların önündeki en büyük engelin "uzmanlık ek­sikliği" olduğunu vurgulayan Gültepe, şu açıklamalarda bu­lundu: “İşte burada en büyük güvencemiz sizsiniz. Bu açı­ğı sizin bilginiz, cesaretiniz ve üretkenliğiniz kapatacak. Bugün yapay zekayı en çok siz kullanıyorsunuz. Yarın onu üreten de siz olacaksınız. Ben buna yürekten inanıyorum. TİM olarak bu yolculukta her zaman yanınızdayız. İnanı­yorum ki bu salondan gelece­ğin teknoloji liderleri çıkacak, dünya markaları doğacak ve Türkiye'nin ihracat başarıla­rında sizin imzanız olacak."

“Geçmişteki başarı geleceği etkilemez”

"Humanity 6.0: AI Çağında İnsan Neden Yeniden Merkezde?" başlıklı keynote konuşmasında Kuika Software Yönetim Kurulu Başkanı Süreyya Ciliv, şirket yönetiminde yenilikçilik, girişimci liderlik ve kurum kültüründen bahsederek, 10 yıl sonrasını öngörmenin ve doğru yönde ilerlemenin önemini dile getirdi. Yeni dünyada kazanmak için şirketlerin kaderini belirleyecek bir yol olduğunu ifade eden Ciliv, şirketlerin teknoloji alanında ciddi gelişimlere sahip olduğunu ve verilerin yurt dışına gitmesinin önüne geçilmesi gerektiğini anlattı.

Ciliv, bireylere ve kurumlara üç tavsiye vererek, “Birincisi şirketler 'biz 50 yıllık şirketiz' diyerek davranmamalı. Geçmişteki başarı gelecekteki başarıya her zaman etki etmiyor. Çalışırsak kazanırız. Global rekabet için çalışılmalı. İkincisi Business Technologist'leri geliştirin. Üçüncüsü işinize özel Intelligent Systems kurun çünkü şirketlerin bunu kendi yönetmesi fark yaratacaktır” ifadelerini kullandı. Teknoloji Stratejisti ve Girişimci Nazlıcan Yöney, gençlerin büyük bir kısmının gündemi sosyal medyadan takip ettiğini belirterek, Z kuşağının teknolojinin içine doğduğundan bahsetti.

ITGT Consultancy Yönetici Ortağı Cantekin Ertekin de mühendislik şirketi Arup'un birkaç yıl önce deepfake yöntemiyle gerçekleştirilen dolandırıcılık sonucu yüklü miktarda para transferi yaptığını anımsatarak, söz konusu olayın deepfake vakası olarak değerlendirilebileceğini ifade etti. Sanatçı ve tasarımcı Bager Akbay da sanatın geleceği, geçmişi ve dünyayı anlamanın bir yolu olduğunu ifade ederek, çalışmalarının da bu arayışın bir parçası konumunda bulunduğunu anlattı. Doğuş Teknoloji Veri ve Yapay Zekadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serhan Yılmaz ise yapay zeka modellerinin yetenekleri geliştikçe sorumluluğun da arttığını belirtti.