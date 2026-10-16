Hayali Türkiye’de kurulsun imzası Türkiye’ye ait olsun
Türkiye Innovation Week 2026 (TIW26) başladı. TİM Başkanı Mustafa Gültepe, “Yapay zeka çağını konuşacağız. Türkiye’de hayal edilsin, Türkiye'de tasarlansın, Türkiye'de kodlansın, Türkiye'de geliştirilsin, Türkiye imzasını taşısın istiyoruz” dedi.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Ticaret Bakanlığının desteğiyle Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen TIW26, bu yıl "Humanity 6.0-İnsanlığın Yeni Evresi" temasıyla gerçekleştiriliyor. Dün gerçekleşen açılışta konuşan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, üç gün sürecek organizasyon boyunca iş dünyasını, bilim insanlarını, girişimcileri ve gençleri bir araya getireceklerini söyledi. Yeni fikirlerin doğduğu, yeni iş birliklerinin kurulduğu ve yeni başarı hikayelerinin başladığı bir buluşmaya daha ev sahipliği yapacaklarını dile getiren Gültepe, bu yılki temanın "Humanity 6.0- İnsanlığın Yeni Evresi" olduğunu bildirdi.
Gültepe, tarih boyunca her büyük teknolojik gelişmenin insan hayatını ve üretim biçimini değiştirdiğini kaydederek, buhar gücüyle başlayan sanayi devriminin elektrikle hız kazandığını, otomasyon ve dijitalleşmeyle yeni boyutlara taşındığını anlattı. Bugün yapay zekanın öncülük ettiği yepyeni bir çağın kapılarını araladıklarını ifade eden Gültepe, yapay zekanın üretimden ticarete her alana girdiğini, makinelerin öğrendiğini, algoritmaların karar verdiğini söyledi.
Büyük dönüşümün merkezinde insan var
Mustafa Gültepe, bu süreçte son kararı insanın mı yoksa makinenin mi vereceği sorusunu sorarak sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizim cevabımız belli, bu büyük dönüşümün merkezinde insan var. Dönüşümün tarihi bu topraklarda yazıldı. Bu toprakların insanları Kapadokya'da bin yıl önce 20 bin kişinin barınabileceği yer altı şehirleri kurdu. Havalandırmasıyla, su sistemiyle tam bir mühendislik harikası şehirlerden söz ediyoruz.
Bu aynı zamanda bir inovasyondu. 800 yıl önce Diyarbakır'da Artuklu Sarayı'nda El-Cezeri suyla çalışan makineler tasarladı. İşte o makineler bugün robotiğin ilk örnekleri olarak anılıyor. Bu da bir inovasyondu. Özetle inovasyon bu toprakların tarihsel refleksi ve bu refleksin kaynağı hep insan oldu.” Gültepe, yeni çağın pusulasının insanı gösterdiğini belirterek, "TIW26'yı bu anlayışla hazırladık. Üç gün boyunca yapay zeka çağında güveni, şirketlerin yeni organizasyonunu, sanayide rekabetin yeni kurallarını ve geleceğin insanını konuşacağız” ifadelerini kullandı.
TİM Başkanı Gültepe, Türkiye'yi dünyanın en çok ihracat yapan ilk 10 ülkesi arasına taşıma hedefine işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu: “Bu hedef için üretim birikimimiz, sanayi altyapımız ve girişimci gücümüz var. Şimdi bu gücü daha fazla inovasyonla, daha fazla AR-GE'yle, daha yüksek teknolojiyle buluşturmak istiyoruz. Bu alanda önemli mesafeler kat ettik. Yüksek ve orta-yüksek teknolojili ürün ihracatımızı 10 yılda iki katından daha fazla artırdık. Geçen yıl 112 milyar dolara ulaştı. Küresel İnovasyon Endeksi'nde 13 yılda 23 basamak yükseldik. Elbette bu ilerlemeyi yeterli görmüyoruz.
Biz Türkiye'de hayal edilsin, Türkiye'de tasarlansın, Türkiye'de kodlansın, Türkiye'de geliştirilsin, Türkiye imzasını taşısın istiyoruz. TİM olarak bütün çalışmalarımızı bu vizyonla sürdürüyoruz." Gültepe, bu kapsamda İnovaLİG ile firmaların yenilikçilik kapasitesini geliştirdiklerini, İnovaTİM ile gençleri, Türkiye'nin Girişimcileri programıyla yeni fikirleri ve girişimcileri desteklediklerini anlattı.
“Bu salondan dünyanın markaları çıkacak”
Mustafa Gültepe, Türkiye'de 16-24 yaş arasındaki gençlerin yüzde 65'inin üretken yapay zeka kullandığını belirterek, şirketlerde ise yapay zeka kullananların oranının yüzde 14'te kaldığını söyledi. Yapay zekaya geçmek isteyen firmaların önündeki en büyük engelin "uzmanlık eksikliği" olduğunu vurgulayan Gültepe, şu açıklamalarda bulundu: “İşte burada en büyük güvencemiz sizsiniz. Bu açığı sizin bilginiz, cesaretiniz ve üretkenliğiniz kapatacak. Bugün yapay zekayı en çok siz kullanıyorsunuz. Yarın onu üreten de siz olacaksınız. Ben buna yürekten inanıyorum. TİM olarak bu yolculukta her zaman yanınızdayız. İnanıyorum ki bu salondan geleceğin teknoloji liderleri çıkacak, dünya markaları doğacak ve Türkiye'nin ihracat başarılarında sizin imzanız olacak."
“Geçmişteki başarı geleceği etkilemez”
"Humanity 6.0: AI Çağında İnsan Neden Yeniden Merkezde?" başlıklı keynote konuşmasında Kuika Software Yönetim Kurulu Başkanı Süreyya Ciliv, şirket yönetiminde yenilikçilik, girişimci liderlik ve kurum kültüründen bahsederek, 10 yıl sonrasını öngörmenin ve doğru yönde ilerlemenin önemini dile getirdi. Yeni dünyada kazanmak için şirketlerin kaderini belirleyecek bir yol olduğunu ifade eden Ciliv, şirketlerin teknoloji alanında ciddi gelişimlere sahip olduğunu ve verilerin yurt dışına gitmesinin önüne geçilmesi gerektiğini anlattı.
Ciliv, bireylere ve kurumlara üç tavsiye vererek, “Birincisi şirketler 'biz 50 yıllık şirketiz' diyerek davranmamalı. Geçmişteki başarı gelecekteki başarıya her zaman etki etmiyor. Çalışırsak kazanırız. Global rekabet için çalışılmalı. İkincisi Business Technologist'leri geliştirin. Üçüncüsü işinize özel Intelligent Systems kurun çünkü şirketlerin bunu kendi yönetmesi fark yaratacaktır” ifadelerini kullandı. Teknoloji Stratejisti ve Girişimci Nazlıcan Yöney, gençlerin büyük bir kısmının gündemi sosyal medyadan takip ettiğini belirterek, Z kuşağının teknolojinin içine doğduğundan bahsetti.
ITGT Consultancy Yönetici Ortağı Cantekin Ertekin de mühendislik şirketi Arup'un birkaç yıl önce deepfake yöntemiyle gerçekleştirilen dolandırıcılık sonucu yüklü miktarda para transferi yaptığını anımsatarak, söz konusu olayın deepfake vakası olarak değerlendirilebileceğini ifade etti. Sanatçı ve tasarımcı Bager Akbay da sanatın geleceği, geçmişi ve dünyayı anlamanın bir yolu olduğunu ifade ederek, çalışmalarının da bu arayışın bir parçası konumunda bulunduğunu anlattı. Doğuş Teknoloji Veri ve Yapay Zekadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serhan Yılmaz ise yapay zeka modellerinin yetenekleri geliştikçe sorumluluğun da arttığını belirtti.