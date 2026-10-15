Ericsson satışlarını artırdı, kârı yarıya indi

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İsveçli telekomünikasyon ekipmanı üreticisi Telefonaktiebolaget LM Ericsson (ERIC), 15 Ekim'de açıkladığı üçüncü çeyrek bilançosunda satışlarını büyüttü ancak net kârı sert geriledi. Şirket, 2027'de maliyet baskısının artabileceği uyarısında bulundu.

Satışlar 59,5 milyar krona yükseldi

Ericsson'un temmuz-eylül dönemindeki net satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artarak 56,2 milyar İsveç kronundan 59,5 milyar krona çıktı. Satın alma, şirket satışları ve döviz kuru etkilerinden arındırılmış organik büyüme yüzde 7 oldu.

Şirketin faaliyet gösterdiği dört pazar bölgesinin üçünde organik satış artışı kaydedildi. Büyümenin temel kaynağı, telekomünikasyon operatörlerine yönelik ağ ekipmanları ve altyapı çözümlerinin yer aldığı Networks birimi oldu.

Ancak satışlardaki toparlanma, net kârda aynı yönde bir değişim yaratmadı. Geçen yılın üçüncü çeyreğinde 11,3 milyar İsveç kronu net kâr açıklayan şirket, bu yıl aynı dönemde 5,8 milyar kron kâr elde etti. Böylece yıllık düşüş yüzde 49'a ulaştı. Seyreltilmiş hisse başına kâr da 3,33 İsveç kronundan 1,77 krona geriledi.

Kâr düşüşünün arkasında 7,6 milyar kron var

Bilançodaki sert kâr düşüşünün arkasında, geçen yılın aynı döneminde kaydedilen tek seferlik kazanç önemli rol oynadı. Ericsson, 2025'in üçüncü çeyreğinde iconectiv şirketinin satışından 7,6 milyar İsveç kronu tutarında sermaye kazancı elde etmişti. Bu gelir, geçen yılın faaliyet kârını ve net kârını desteklemişti.

Söz konusu kazancın bu yıl tekrarlanmaması, yıllık karşılaştırmada belirgin bir düşüş ortaya çıkardı. Şirketin yeniden yapılandırma giderlerinden arındırılmış EBITA tutarı 15,8 milyar kronundan 10,1 milyar krona geriledi. Ancak Ericsson, geçen yılki 7,6 milyar kronluk tek seferlik satış kazancı hariç tutulduğunda düzeltilmiş EBITA'nın arttığını bildirdi.

Bu ayrıntı, kârdaki yüzde 49'luk gerilemenin tamamının faaliyet performansındaki bozulmadan kaynaklanmadığını gösteriyor. Ericsson'un düzeltilmiş brüt kârı da 27 milyar kronundan 28,4 milyar krona yükseldi. Şirket, faaliyet giderlerini azaltarak maliyet kontrolünü sürdürdü.

2027'de bileşen maliyetleri baskı yaratacak

Ericsson'un bilançosundaki bir diğer dikkat çekici gelişme, kâr marjlarının seyri oldu. Şirketin düzeltilmiş brüt kâr marjı geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 48,1 seviyesinden yüzde 47,7'ye geriledi. Raporlanan brüt kâr marjı ise yüzde 47,6'dan yüzde 47,1'e düştü.

Networks biriminde geriye dönük fikrî mülkiyet hakkı gelirlerinin desteğiyle marjlar yükselirken kurumsal çözümler tarafında iconectiv satışının etkisiyle daha düşük bir marj kaydedildi.

Yeni CEO Per Narvinger, telekomünikasyon ağ ekipmanları pazarındaki görünümün yatay seyrettiğine ve jeopolitik belirsizliklerin devam ettiğine dikkat çekti.

Şirket yönetimine göre artan bileşen maliyetleri, 2027 yılında brüt kâr marjı üzerinde baskı oluşturacak.

Ericsson bu baskıyı dengelemek amacıyla fiyatlandırma, ürün portföyünün yeniden düzenlenmesi ve operasyonel verimlilik önlemlerini sürdürecek.

Ağ ekipmanlarına yönelik talep toparlanırken üretimde kullanılan parçaların maliyetinin yükselmesi, şirketin önümüzdeki yıl korumaya çalışacağı kârlılık seviyelerini daha önemli hale getiriyor.

Nakit akışı azaldı, geri alımlar sürdü

Satışlarını artırmasına rağmen Ericsson'un nakit akışında da geçen yılın gerisinde kalan bir görünüm oluştu. Birleşme ve satın alma işlemleri öncesindeki serbest nakit akışı, geçen yılın üçüncü çeyreğinde kaydedilen 6,6 milyar İsveç kronundan 4,9 milyar krona geriledi. Bu, yıllık yüzde 26'lık düşüş anlamına geliyor.

Buna karşılık şirketin net nakit pozisyonu 51,9 milyar kronundan 60,7 milyar krona yükseldi. Ericsson, üçüncü çeyrekte hisse geri alımları yoluyla ortaklarına 4,8 milyar İsveç kronu tutarında sermaye aktarımı gerçekleştirdi.

Net nakit pozisyonundaki güçlenme, şirketin yükselen maliyetlerle mücadele ederken finansal esnekliğini koruması bakımından önem taşıyor.

Asya'daki iki büyük pazar birleştiriliyor

Ericsson bilançosuyla aynı gün, yönetim ve faaliyet yapısında önemli değişiklikler de açıkladı. Yeni düzenlemeyle Kuzeydoğu Asya ile Güneydoğu Asya, Okyanusya ve Hindistan pazar bölgeleri tek çatı altında toplanacak.



1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek değişiklik sonucunda şirketin yeni Asya-Pasifik bölgesi oluşturulacak.

Yeni bölgenin başına, halen Avrupa, Orta Doğu ve Afrika pazarlarından sorumlu olan Patrick Johansson getirilecek. Johansson'un mevcut görevi için yeni bir yönetici belirleme süreci başlatılacak.

Ericsson ayrıca Kurumsal Kablosuz Çözümler biriminin faaliyetlerini grup içindeki diğer iş alanlarına dağıtacak. Özel 5G ağları ve bina içi bağlantı çözümlerinin bir bölümü Networks birimine aktarılacak.

Yeni CEO Per Narvinger yönetimindeki bu değişiklikler, araştırma ve geliştirme kaynaklarından daha fazla yararlanmayı, karar alma süreçlerini hızlandırmayı ve maliyetleri azaltmayı amaçlıyor.

Ericsson açısından önümüzdeki dönemin temel sorusu, ağ ekipmanlarındaki satış büyümesinin artan bileşen maliyetlerine rağmen kâr marjlarına ne ölçüde yansıyacağı olacak.