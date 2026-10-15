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TÜİOSB, yatırım için kapasitesini genişletecek

TÜİOSB’de imar ve parselasyon çalışmalarıyla hizmet destek alanlarının 300 bin metrekareye kadar çıkarılması planlanıyor. Yeşil dönüşüm ve lojistik bağlantılarıyla öne çıkan bölgede arsa ön tahsisleri devam ediyor.

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TÜİOSB, yatırım için kapasitesini genişletecek

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Uzmanı Emrullah Aydın ve Proje Müdü­rü Sefa Işık, TÜİOSB Gıda İh­tisas ve Karma Organize Sana­yi Bölgesi’ni ziyaret ederek yü­rütülen altyapı çalışmalarını ve yapımı tamamlanan fabrikaları inceledi. TÜİOSB Yönetim Ku­rulu Başkanı Gül Akyürek Bal­ta’nın ev sahipliğinde gerçek­leştirilen ziyarette, bölgenin yatırım kapasitesi, ulaşım bağ­lantıları ve yeşil dönüşüm çalış­maları ele alındı.

Hizmet destek alanları genişletilecek

Toplam 226 hektarlık alana sahip TÜİOSB’de imar ve par­selasyon çalışmalarıyla hiz­met destek alanlarının 300 bin metrekareye kadar çıkarılma­sı planlanıyor. Bu alanlarda ve­ri merkezi, sürdürülebilirlik merkezi, lojistik merkezi, eği­tim kompleksi ve sosyal hizmet alanlarının oluşturulması öngö­rülüyor.

Bölgenin altyapı planlama­sında dijitalleşme ve sürdürü­lebilirlik başlıklarının da yer al­dığını belirten Gül Akyürek Bal­ta, sanayide enerji verimliliği ve emisyonların azaltılmasına yö­nelik çalışmalara dikkat çekti. Balta, TÜİOSB’nin Türkiye’nin iklim hedefleri doğrultusunda şekillendirildiğini belirterek, 2030 yılı için belirlenen yüzde 41 emisyon azaltım hedefi ile 2035 yılına yönelik emisyon he­definin üretim altyapısı açısın­dan önem taşıdığını ifade etti.

Avrupa Birliği’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekaniz­ması’nın (SKDM) ihracatçı fir­malar açısından yeni yükümlü­lükler getirdiğini belirten Bal­ta, bölgede karbon ayak izini azaltmaya yönelik altyapının bu süreçte önem taşıdığını söyle­di. Balta, çevresel standartlara uyumun firmaların olası karbon maliyetlerini yönetmelerine ve yeşil finansman kaynaklarına erişimlerine yardımcı olabile­ceğini kaydetti.

Mersin’in Tarsus ilçesinde bulunan TÜİOSB’nin Mersin Limanı, otoyol bağlantıları, de­miryolu ağı ve Çukurova Ulusla­rarası Havalimanı’na erişim im­kânlarıyla lojistik açıdan avan­tajlı bir konumda bulunduğunu belirten Balta, hizmet destek alanlarının yalnızca sanayi fir­malarına değil, depolama, lojis­tik ve e-ticaret faaliyetlerine yö­nelik yatırımlara da ayrılması­nın planlandığını belirtti.

Afet güvenliği ve dijital altyapı

Bölgedeki yatırımlar kapsa­mında veri merkezinin de yer alacağı sürdürülebilirlik ofis bi­nasının planlandığını aktaran Balta, yapıların teknik altyapısı ve afet güvenliği üzerinde çalı­şıldığını ifade etti. TÜİOSB’nin zemin özelliklerinin güvenlik açısından avantaj sağladığını belirten Balta, dijital sektörle­rin ihtiyaçlarına yönelik altyapı oluşturulmasının amaçlandığı­nı söyledi.

Kaynak: DÜNYA - MERSİN
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