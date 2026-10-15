TÜİOSB, yatırım için kapasitesini genişletecek
TÜİOSB’de imar ve parselasyon çalışmalarıyla hizmet destek alanlarının 300 bin metrekareye kadar çıkarılması planlanıyor. Yeşil dönüşüm ve lojistik bağlantılarıyla öne çıkan bölgede arsa ön tahsisleri devam ediyor.
Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Uzmanı Emrullah Aydın ve Proje Müdürü Sefa Işık, TÜİOSB Gıda İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret ederek yürütülen altyapı çalışmalarını ve yapımı tamamlanan fabrikaları inceledi. TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ziyarette, bölgenin yatırım kapasitesi, ulaşım bağlantıları ve yeşil dönüşüm çalışmaları ele alındı.
Hizmet destek alanları genişletilecek
Toplam 226 hektarlık alana sahip TÜİOSB’de imar ve parselasyon çalışmalarıyla hizmet destek alanlarının 300 bin metrekareye kadar çıkarılması planlanıyor. Bu alanlarda veri merkezi, sürdürülebilirlik merkezi, lojistik merkezi, eğitim kompleksi ve sosyal hizmet alanlarının oluşturulması öngörülüyor.
Bölgenin altyapı planlamasında dijitalleşme ve sürdürülebilirlik başlıklarının da yer aldığını belirten Gül Akyürek Balta, sanayide enerji verimliliği ve emisyonların azaltılmasına yönelik çalışmalara dikkat çekti. Balta, TÜİOSB’nin Türkiye’nin iklim hedefleri doğrultusunda şekillendirildiğini belirterek, 2030 yılı için belirlenen yüzde 41 emisyon azaltım hedefi ile 2035 yılına yönelik emisyon hedefinin üretim altyapısı açısından önem taşıdığını ifade etti.
Avrupa Birliği’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın (SKDM) ihracatçı firmalar açısından yeni yükümlülükler getirdiğini belirten Balta, bölgede karbon ayak izini azaltmaya yönelik altyapının bu süreçte önem taşıdığını söyledi. Balta, çevresel standartlara uyumun firmaların olası karbon maliyetlerini yönetmelerine ve yeşil finansman kaynaklarına erişimlerine yardımcı olabileceğini kaydetti.
Mersin’in Tarsus ilçesinde bulunan TÜİOSB’nin Mersin Limanı, otoyol bağlantıları, demiryolu ağı ve Çukurova Uluslararası Havalimanı’na erişim imkânlarıyla lojistik açıdan avantajlı bir konumda bulunduğunu belirten Balta, hizmet destek alanlarının yalnızca sanayi firmalarına değil, depolama, lojistik ve e-ticaret faaliyetlerine yönelik yatırımlara da ayrılmasının planlandığını belirtti.
Afet güvenliği ve dijital altyapı
Bölgedeki yatırımlar kapsamında veri merkezinin de yer alacağı sürdürülebilirlik ofis binasının planlandığını aktaran Balta, yapıların teknik altyapısı ve afet güvenliği üzerinde çalışıldığını ifade etti. TÜİOSB’nin zemin özelliklerinin güvenlik açısından avantaj sağladığını belirten Balta, dijital sektörlerin ihtiyaçlarına yönelik altyapı oluşturulmasının amaçlandığını söyledi.