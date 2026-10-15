TÜİOSB, yatırım için kapasitesini genişletecek

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Uzmanı Emrullah Aydın ve Proje Müdü­rü Sefa Işık, TÜİOSB Gıda İh­tisas ve Karma Organize Sana­yi Bölgesi’ni ziyaret ederek yü­rütülen altyapı çalışmalarını ve yapımı tamamlanan fabrikaları inceledi. TÜİOSB Yönetim Ku­rulu Başkanı Gül Akyürek Bal­ta’nın ev sahipliğinde gerçek­leştirilen ziyarette, bölgenin yatırım kapasitesi, ulaşım bağ­lantıları ve yeşil dönüşüm çalış­maları ele alındı.

Hizmet destek alanları genişletilecek

Toplam 226 hektarlık alana sahip TÜİOSB’de imar ve par­selasyon çalışmalarıyla hiz­met destek alanlarının 300 bin metrekareye kadar çıkarılma­sı planlanıyor. Bu alanlarda ve­ri merkezi, sürdürülebilirlik merkezi, lojistik merkezi, eği­tim kompleksi ve sosyal hizmet alanlarının oluşturulması öngö­rülüyor.

Bölgenin altyapı planlama­sında dijitalleşme ve sürdürü­lebilirlik başlıklarının da yer al­dığını belirten Gül Akyürek Bal­ta, sanayide enerji verimliliği ve emisyonların azaltılmasına yö­nelik çalışmalara dikkat çekti. Balta, TÜİOSB’nin Türkiye’nin iklim hedefleri doğrultusunda şekillendirildiğini belirterek, 2030 yılı için belirlenen yüzde 41 emisyon azaltım hedefi ile 2035 yılına yönelik emisyon he­definin üretim altyapısı açısın­dan önem taşıdığını ifade etti.

Avrupa Birliği’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekaniz­ması’nın (SKDM) ihracatçı fir­malar açısından yeni yükümlü­lükler getirdiğini belirten Bal­ta, bölgede karbon ayak izini azaltmaya yönelik altyapının bu süreçte önem taşıdığını söyle­di. Balta, çevresel standartlara uyumun firmaların olası karbon maliyetlerini yönetmelerine ve yeşil finansman kaynaklarına erişimlerine yardımcı olabile­ceğini kaydetti.

Mersin’in Tarsus ilçesinde bulunan TÜİOSB’nin Mersin Limanı, otoyol bağlantıları, de­miryolu ağı ve Çukurova Ulusla­rarası Havalimanı’na erişim im­kânlarıyla lojistik açıdan avan­tajlı bir konumda bulunduğunu belirten Balta, hizmet destek alanlarının yalnızca sanayi fir­malarına değil, depolama, lojis­tik ve e-ticaret faaliyetlerine yö­nelik yatırımlara da ayrılması­nın planlandığını belirtti.

Afet güvenliği ve dijital altyapı

Bölgedeki yatırımlar kapsa­mında veri merkezinin de yer alacağı sürdürülebilirlik ofis bi­nasının planlandığını aktaran Balta, yapıların teknik altyapısı ve afet güvenliği üzerinde çalı­şıldığını ifade etti. TÜİOSB’nin zemin özelliklerinin güvenlik açısından avantaj sağladığını belirten Balta, dijital sektörle­rin ihtiyaçlarına yönelik altyapı oluşturulmasının amaçlandığı­nı söyledi.