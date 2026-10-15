DİSİDER’den ulaşım aksına destek

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Ulaş­tırma ve Altyapı Bakanı Abdul­kadir Uraloğlu’nun, Karadeniz Sahil Yolu’nun Rize kesimin­den Erzurum, Bingöl ve Diyar­bakır’a uzanan hatta kesintisiz bölünmüş yol konforunun sağ­lanacağına yönelik açıklamasını değerlendiren Akbaş, projenin Diyarbakır iş dünyasının uzun süredir dile getirdiği bir talep ol­duğunu ifade etti.

Ulaşım altya­pısının ekonomik kalkınmada­ki önemine işaret eden Akbaş, lojistik maliyetlerinin düşmesi­nin sanayicilerin rekabet gücü­nü artıracağını, yatırımcıların bölgeye ilgisini destekleyeceği­ni ve işletmelerin ulusal ve ulus­lararası pazarlara erişimini ko­laylaştıracağını kaydetti. Diyar­bakır’ın genç nüfusu, tarımsal zenginliği, sanayi potansiyeli ve turizm değerleriyle önemli bir ekonomik güce sahip olduğu­nu belirten Akbaş, şehrin Tür­kiye’nin ana ulaşım koridorları ve küresel ticaret ağlarıyla daha güçlü biçimde bütünleşmesi ge­rektiğini vurguladı.

Söz konusu ulaşım aksının Doğu ve Güneydoğu Anadolu arasındaki ekonomik hareketli­liği ve bölgeler arası ticareti ge­liştireceğini ifade eden Akbaş, Diyarbakır bağlantısının plan­lanan ulaşım ağı içinde güçlü bi­çimde hayata geçirilmesini iste­di. Akbaş, demiryolu yatırımla­rında da Diyarbakır’ın öncelikli konumda değerlendirilmesi ge­rektiğini belirterek, bölgenin üretim, ihracat ve istihdam po­tansiyelini artıracak projeleri desteklemeyi sürdüreceklerini bildirdi.