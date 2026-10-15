DİSİDER’den ulaşım aksına destek
Diyarbakır Sanayici ve İş Dünyası Derneği (DİSİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhmus Akbaş, Karadeniz’i Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya bağlayacak kuzey-güney ulaşım aksının güçlendirilmesinin lojistik maliyetleri düşürerek sanayi, ihracat ve yatırımları destekleyeceğini belirtti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun, Karadeniz Sahil Yolu’nun Rize kesiminden Erzurum, Bingöl ve Diyarbakır’a uzanan hatta kesintisiz bölünmüş yol konforunun sağlanacağına yönelik açıklamasını değerlendiren Akbaş, projenin Diyarbakır iş dünyasının uzun süredir dile getirdiği bir talep olduğunu ifade etti.
Ulaşım altyapısının ekonomik kalkınmadaki önemine işaret eden Akbaş, lojistik maliyetlerinin düşmesinin sanayicilerin rekabet gücünü artıracağını, yatırımcıların bölgeye ilgisini destekleyeceğini ve işletmelerin ulusal ve uluslararası pazarlara erişimini kolaylaştıracağını kaydetti. Diyarbakır’ın genç nüfusu, tarımsal zenginliği, sanayi potansiyeli ve turizm değerleriyle önemli bir ekonomik güce sahip olduğunu belirten Akbaş, şehrin Türkiye’nin ana ulaşım koridorları ve küresel ticaret ağlarıyla daha güçlü biçimde bütünleşmesi gerektiğini vurguladı.
Söz konusu ulaşım aksının Doğu ve Güneydoğu Anadolu arasındaki ekonomik hareketliliği ve bölgeler arası ticareti geliştireceğini ifade eden Akbaş, Diyarbakır bağlantısının planlanan ulaşım ağı içinde güçlü biçimde hayata geçirilmesini istedi. Akbaş, demiryolu yatırımlarında da Diyarbakır’ın öncelikli konumda değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, bölgenin üretim, ihracat ve istihdam potansiyelini artıracak projeleri desteklemeyi sürdüreceklerini bildirdi.