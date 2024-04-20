Hisarcıklıoğlu: KKTC’de güçlü bir özel sektörün varlığı önemli

Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu'nun düzenlediği "Türkiye-KKTC İkinci Ekonomi Konferansı", Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, KKTC İstanbul Başkonsolosu Fatma Demirel, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Deniz, Türkiye-KKTC Ticaret Odası KKTC Tarafı Eş-Başkanı Omaç Cin ve iş insanlarının katılımıyla TOBB İstanbul Hizmet Binası'nda yapıldı.

Burada bir konuşma yapan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, her zaman Kıbrıs Türklerinin haklı mücadelesinde yanlarında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini belirtti.

“Yatırım ortamını iyileştirmek için çalışıyoruz”

KKTC ekonomisinin kendi ayakları üzerinde durabilmesi gerektiğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Bunun için güçlü bir özel sektörün varlığı da çok önemlidir. Zira özel sektör güçlü olursa, iktisadi kalkınma süreci de kuvvetli olur. Özel sektörün geliştirilebilmesi için Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile uzun süreden beri birlikte çalışıyoruz.

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs arasındaki ekonomi ve ticari ilişkilerin gelişmesi için ortak hareket ediyoruz." diye konuştu. "Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu" ile gerek ikili ticaret gerekse yatırım ilişkilerinin geliştirilmesine odaklandıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, yatırım ortamının iyileştirilmesi konusunda da birlikte çalıştıklarını ifade etti.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası bünyesinde kurulan İhracat Destek Ofisi'nin de Kuzey Kıbrıs ihracatının gelişmesine katkı sağlayacağına inandıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: "Bizler bundan sonra da Kıbrıs iş dünyasıyla birlikte çalışarak Kuzey Kıbrıs ekonomisinin gelişmesine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Hükümetlerimiz arasında devam eden gümrük altyapısının geliştirilmesi, AB mevzuatı ile uyumlu bir ürün güvenliği sisteminin oluşturulması, fuar katılımlarının desteklenmesi gibi işbirliği alanlarının da genişletilmesini istiyoruz.

“Türk firmaları daha aktif olmalı”

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, KKTC ile 2023 yılında 2,5 milyar dolarlık ticaret hacmi gerçekleştirdiklerini söyledi. Gürcan, “Ticaret hacmimizi önümüzdeki yıllarda artırmanın yanında KKTC'nin bu ticaretten aldığı payı genişletmek de asıl amaçlarımızdan birisi" dedi. Kıbrıs mücadelesini sadece siyasi alanda değil, ekonomik alanda da sürdürdüklerini, hem siyasi hem de ekonomik alandaki kazanımları artırmak istediklerini dile getiren Gürcan, firmaları KKTC'nin gelişmekte olan yatırım ortamından daha aktif şekilde yararlanmaya davet etti. Gürcan, "Müteahhitlerimiz KKTC'de 1,4 milyar dolar değerinde 114 projeyi üstlenmiş durumdalar” dedi.